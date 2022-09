Qu’est-il arrivé à l’appartement et aux autres biens de Jeffrey Dahmer ?

SURNOMMÉ “le cannibale de Milwaukee”, Jeffrey Dahmer était l’un des tueurs les plus notoires de l’histoire des États-Unis.

Dahmer a été arrêté et condamné à 16 peines consécutives de prison à vie en 1992 pour avoir tué et démembré au moins 17 hommes et garçons entre 1978 et 1991.

Des voisins se rassemblent près de l’immeuble de Dahmer le 24 juillet 1991 alors que la police enquêtait sur leur découverte de parties du corps Crédit : AP

Qu’est-il arrivé à l’appartement de Jeffrey Dahmer ?

Le tueur en série vivait dans l’appartement 213 au 924 North 25th Street à Milwaukee, où la police a découvert 11 corps – marquant la fin de son règne tordu de terreur.

L’appartement situé dans l’immeuble de 49 appartements d’Oxford Apartments a été la maison de Dahmer pendant 14 mois.

Il a de nouveau attiré l’attention du public lorsqu’il a été largement présenté dans Monster: The Dahmer Story de Netflix.

Selon les photos du FBI prises après l’arrestation de Dahmer en 1991, l’appartement comportait un réfrigérateur, un canapé crème, un rouleau de tapis, un aquarium dans le salon et un lit, une petite télévision, une commode et un baril d’acide dans sa chambre.

Décrit comme “l’usine à tuer” par le New York Times, l’appartement taché de sang n’a jamais été loué après la tuerie de Dahmer.

Le bâtiment a été démoli à la demande des familles des victimes et le terrain a été acheté en 1995 par “l’initiative collaborative de réaménagement des quartiers” Campus Circle Project.

Il était encore vide en 2022.

Qu’est-il arrivé aux affaires de Jeffrey Dahmer ?

Au moment de son arrestation, la police a fait une découverte macabre : sept crânes, deux cœurs, des paires de mains coupées, des squelettes, des torses démembrés, ainsi que des photos Polaroid des victimes, des armes (scies, couteaux et une perceuse) et de l’acide.

L’appartement est resté intact pendant le procès de Dahmer.

Pour éviter que les biens de Dahmer ne deviennent des souvenirs horribles, un groupe civique local a décidé de racheter les biens vendus aux enchères, y compris le réfrigérateur (où la police a trouvé des têtes coupées), des aiguilles et des couteaux.

Au lieu de les garder, le chef du groupe civique, le magnat de l’immobilier Joseph Zilber, a détruit les objets, et les familles des victimes ont compensé avec les 407 225 $ récoltés lors de la vente aux enchères.

À l’époque, Zilber avait déclaré que son objectif était que “ces outils de mort soient définitivement détruits”.

Quand Jeffrey Dahmer est-il mort ?

Dahmer a rencontré sa propre mort violente aux mains d’un codétenu après avoir été emprisonné à vie à l’établissement correctionnel Columbia du Wisconsin en février 1992.

Le 28 novembre 1994, Dahmer a été matraqué à mort par Christopher Scarver, qui était en prison pour meurtre.

Après que les gardes aient laissé Scarver seul avec Dahmer et un autre meurtrier condamné Jesse Anderson pendant environ 20 minutes, il a battu le couple avec une barre de métal de 20 pouces qu’il avait prise dans le gymnase de la prison.