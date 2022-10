Qu’est-il arrivé à l’ancien dirigeant chinois Hu Jintao ?

CNN

C’est un moment qui, pour de nombreux observateurs, est venu définir le resserrement de l’emprise du dirigeant fort Xi Jinping sur la Chine : son prédécesseur visiblement fragile, Hu Jintao, étant escorté hors d’une réunion clé du Parti communiste lors d’un remaniement quinquennal à la direction – apparemment à la demande de Xi .

Des images de deux hommes faisant sortir l’homme de 79 ans de son siège et vers la sortie ont été diffusées à travers le monde alors que le Congrès national du parti s’achevait samedi, ce qui a conduit à des jours de spéculation sur la question de savoir si Hu était victime d’un pouvoir délibérément public. jouer.

Cette semaine, ces rumeurs n’ont fait que croître – malgré une affirmation des médias d’État chinois sur Twitter selon laquelle Hu est parti en raison de problèmes de santé – et l’intrigue est susceptible de s’aggraver encore avec la diffusion d’images montrant les 90 secondes qui ont précédé sa soudaine suppression.

Les images, diffusées mardi par la chaîne de télévision singapourienne CNA, montrent une série d’échanges de haut niveau entre de hauts dirigeants du parti, au cours desquels Hu est empêché à plusieurs reprises de consulter des documents officiels devant lui.

Elle montre Li Zhanshu, le numéro trois sortant du parti, qui est assis à côté de Hu à la table avant sur scène, prend les documents des mains de Hu et les place sous un dossier rouge. Lorsque Hu attrape alors les documents, Li les retire.

Xi, qui est assis de l’autre côté de Hu, jette un coup d’œil sur les échanges et convoque un haut responsable à qui il parle brièvement. Quelques instants plus tard, un deuxième assistant se précipite, reçoit une instruction de Xi, puis parle à un Hu apparemment déconcerté.

Selon les images qui ont circulé samedi, Hu – qui semble réticent à partir – est alors soulevé de sa chaise, pris par le bras et escorté.

Aucune des images – que ce soit celle diffusée samedi ou mardi – n’a été diffusée en Chine. L’incident n’a pas non plus été rapporté dans les médias en langue chinoise, ni discuté sur les réseaux sociaux chinois, où les conversations autour des hauts dirigeants sont très restreintes.

Tard dans la nuit de samedi, l’agence de presse officielle chinoise Xinhua a tweeté en anglais que Hu “avait insisté pour assister” à la cérémonie de clôture malgré sa mauvaise santé et avait été escorté après s’être senti mal. Cependant, en Chine, où Twitter est bloqué, l’incident n’a pas été mentionné.

Sur Weibo, les censeurs ont même limité les résultats de recherche à des mots-clés vagues tels que “escorté” ou “quitter la réunion”, dans un effort apparent pour empêcher les utilisateurs de faire des références voilées à l’incident, selon Eric Liu, analyste de la censure en Chine. Temps numériques.

Les images de mardi ont alimenté de ferventes spéculations sur le contenu du document et pourquoi Hu n’a pas été autorisé à le voir – et ont laissé les observateurs divisés sur ce qui a déclenché sa sortie.

Certains soutiennent que cela était probablement dû à la mauvaise santé ou à l’état mental de Hu – après avoir pris sa retraite en 2013, il a été vu en public de plus en plus fragile. D’autres suggèrent qu’il pourrait s’agir d’un jeu de pouvoir délibéré de la part de Xi pour montrer son autorité inégalée.

Comme de nombreux épisodes inexpliqués dans la boîte noire de la politique d’élite chinoise, la véritable raison du départ inattendu de Hu pourrait ne jamais être connue. Mais les experts disent que le symbolisme – involontaire ou non – est difficile à manquer : après avoir éradiqué tout vestige d’influence des anciens du parti ou des factions rivales, Xi a inauguré une nouvelle ère de règne d’un seul homme entouré de fidèles loyalistes.

Pendant ce temps, disparues avec Hu sont les nombreuses caractéristiques qui avaient défini sa décennie au pouvoir au cours de laquelle il a présidé une période de croissance économique à deux chiffres et d’ouverture relative.

Hu a également renoncé à la fois à son parti et à ses postes militaires lorsqu’il a pris sa retraite en 2012 après deux mandats au pouvoir, ce qui lui a valu les éloges de Xi pour “son esprit large et son caractère noble”.

Alors que Hu n’a jamais été aussi puissant que Xi l’est maintenant – en partie grâce au modèle de leadership collectif et à l’influence équilibrée de plusieurs factions et anciens du parti, y compris son prédécesseur Jiang Zemin – il était associé à une faction liée à la Ligue de la jeunesse communiste, un groupe autrefois puissant dont l’influence a considérablement diminué sous le règne de Xi.

Steve Tsang, directeur du SOAS China Institute de l’Université de Londres, a déclaré que les dernières images suggèrent que la sortie dramatique de Hu n’était probablement pas prévue.

“Pour quelque raison que ce soit, Xi a ordonné à Hu d’être escorté alors qu’il devait penser que Hu ne se comporterait peut-être pas exactement comme Xi l’aurait voulu”, a-t-il déclaré.

La nouvelle vidéo a été interprétée par certains comme un signe du prétendu mécontentement de Hu vis-à-vis du résultat du Congrès, qui a vu Xi consolider son pouvoir en empilant la nouvelle équipe de direction avec ses fidèles alliés et protégés.

Le Premier ministre Li Keqiang et Wang Yang, chef du principal organe consultatif chinois, ont tous deux pris leur retraite du Comité permanent suprême du Politburo du parti, bien qu’ils aient un an de moins que l’âge officieux de la retraite de 68 ans. Li et Wang sont tous deux considérés comme plus proches de la sphère d’influence de Hu.

Dans une révélation encore plus surprenante dimanche, le vice-Premier ministre Hu Chunhua, un autre protégé de l’aîné Hu (les deux ne sont pas liés), a été limogé du nouveau Politburo de 24 membres. Autrefois considéré comme une étoile montante préparée pour la haute direction, l’avenir politique de Hu Chunhua s’est assombri sous Xi.

Mais Wen-Ti Sung, politologue à l’Université nationale australienne, a déclaré qu’une purge publique prévue à la clôture du congrès était peu probable, étant donné l’accent mis par le parti sur l’unité.

“Le Parti communiste chinois valorise l’image d’unité et de contrôle, et plus que jamais sous l’ère Xi”, a déclaré Sung.

Si Xi avait voulu purger Hu pour empêcher l’ancien dirigeant de soulever des objections en public, il l’aurait fait avant que la presse étrangère ne soit autorisée à entrer dans l’auditorium, a déclaré Sung.

“Une purge très médiatisée de Hu à un moment critique comme le 20e Congrès du Parti montre la présence de dissidence et l’idée que Xi est au moins” contestable “”, a-t-il déclaré. “Aucun n’est bon pour l’image d’invincibilité de Xi.”

De nombreux observateurs ont également été frappés par la froideur apparente des autres dirigeants sur scène. Peu de gens se sont inquiétés pour Hu et beaucoup ont évité de regarder dans sa direction.

“Il n’y a pas d’empathie”, a déclaré Alfred Wu, professeur associé à la Lee Kuan Yew School of Public Policy de l’Université nationale de Singapour.

Pour s’élever dans le parti, les responsables ont appris à cacher leurs émotions et leurs caractéristiques personnelles, a déclaré Wu, “Ils essaient juste d’être comme une machine dans la machinerie du parti”.

En sortant, Hu a tapoté l’épaule de son protégé, le premier ministre Li, qui a hoché la tête et s’est brièvement tourné pour le regarder s’éloigner. À côté de Li, Wang s’est assis bien droit et a regardé droit devant lui, apparemment figé en mouvement.

Plus loin sur le bord de la scène, Hu Chunhua n’a même pas jeté un coup d’œil vers l’ancien du parti alors qu’il passait. Au lieu de cela, il regarda droit devant lui avec un froncement de sourcils notable et les bras croisés sur sa poitrine.

Mais même si la véritable raison du départ de l’aîné Hu ne devient jamais claire, l’incident a néanmoins envoyé un message sans équivoque sur l’emprise absolue de Xi sur le pouvoir, selon les analystes.

La sortie indigne de Hu a montré que “Xi avait réduit à l’insignifiance la faction de la Ligue de la jeunesse (communiste) autrefois puissante”, a déclaré Tsang de l’Université de Londres.

« Sans successeur en vue, et l’ancien chef humilié, Xi avait projeté au parti que… personne dans le parti ne devrait regarder par-dessus son épaule pour un autre chef, qu’il soit le futur ou l’ancien chef », a déclaré Tsang.

“Maintenant, il n’y a qu’un seul leader en Chine.”