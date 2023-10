Qu’est-il arrivé à la tatoueuse allemande Shani Louk

Des images DÉCHIRANTES montrant des terroristes du Hamas faisant défiler le corps d’une femme à l’arrière d’une camionnette ont suscité l’indignation dans le monde entier.

La femme a été identifiée comme étant Shani Louk, une tatoueuse allemande. Voici ce que l’on sait jusqu’à présent.

Shani Louk, 30 ans, assistait à un festival de musique en Israël lorsqu’elle a été arrêtée par des terroristes du Hamas. Crédit : shanukkk/Instagram

Qui était Shani Louk ?

Shani Louk était une Allemande âgée de 30 ans.

Le Washington Post a rapporté que Shani, qui avait un père polonais, possédait la double nationalité germano-israélienne.

Elle était tatoueuse et sa page Instagram professionnelle suggère qu’elle tatouait à Tel Aviv et dans divers endroits en Israël.

Le compte Instagram de Shani suggère qu’elle vit en Israël depuis plusieurs années.

Shani assistait au festival de musique Nova en Israël.

Le festival de musique de danse se déroulait dans des terres agricoles rurales près de Gaza-Israël, à seulement six kilomètres à l’est de Gaza.

Qu’est-il arrivé à Shani Louk ?

À l’aube du matin du 7 octobre, des militants du Hamas ont ouvert le feu sur les festivaliers, dans le cadre d’une attaque coordonnée contre Israël.

C’est alors que Shani Louk a été emmenée par le Hamas avant d’être assassinée et exhibée à l’arrière d’un pick-up, le Hamas prétendant qu’elle était un soldat israélien.

Les images horribles et bouleversantes montraient des militants se moquant et crachant sur le cadavre de Shani.

La cousine de Shani, Tomasina Weintraub-Louk, a déclaré au Mail Online que la famille savait qu’il s’agissait « définitivement de Shani » en raison de ses tatouages ​​distinctifs sur les jambes et de ses dreadlocks.

Elle a déclaré : « Nous n’avons rien entendu. Nous espérons des nouvelles positives. Elle était à un festival de musique pour la paix. C’est un cauchemar pour notre famille. »

La mère de Shani, Ricarda, a demandé de l’aide pour découvrir ce qui était arrivé à sa fille après la diffusion de la vidéo sur les réseaux sociaux.

Dans une vidéo émouvante : « Ce matin, ma fille, Shani Nicole Louk, citoyenne allemande, a été kidnappée avec un groupe de touristes dans le sud d’Israël par le Hamas palestinien.

« On nous a envoyé une vidéo dans laquelle je pouvais clairement voir notre fille inconsciente dans la voiture avec les Palestiniens et eux conduisant dans la bande de Gaza. Je vous demande de nous envoyer toute aide ou toute nouvelle. Merci beaucoup. »

Une autre femme aussi écrit le X sous le nom d’Adi Louk : « Voici ma sœur Shani Louk. Elle l’a (sic) prise par le Hamas. Elle est citoyenne allemande.

Sur le compte Instagram de Shani, des personnes du monde entier ont laissé des commentaires hommage.

Un commentaire dit : « Repose en paix mon ange, tu ne mérites pas ça. »

« L’Ukraine est aux côtés d’Israël 🇮🇱❤️🇺🇦 » lit-on dans un autre commentaire.

Il a été rapporté qu’une deuxième femme, Noa Argamani, aurait été chassée par des militants du Hamas à moto lors du même festival de musique.

Noa a été filmée en train de plaider pour sa vie auprès des ravisseurs après avoir été enlevée lors d’un festival dans le sud du pays.

L’étudiante de 25 ans a crié « Ne me tuez pas ! Non, non, non », alors que les hommes armés s’enfuyaient, la prenant au piège entre eux.

Des photos ultérieures semblaient montrer Noa vivant, détenu par le Hamas, dans les limites de la ville de Gaza.

Le ressortissant britannique Jake Marlowe, 26 ans, également porté disparu après avoir travaillé comme sécurité pour le festival de musique, a envoyé un dernier message obsédant à sa mère.

La mère de Jake a révélé qu’il avait appelé pour dire que « des fusées survolaient », et qu’il avait ensuite envoyé un texto pour lui dire qu’il resterait en contact.

Tôt le 7 octobre, il a déclaré : » Signal très mauvais, tout va bien, je vous tiendrai au courant, je vous le promets. Je vous aime. «

Lisa, la mère terrifiée de Jake, a déclaré à Jewish News : « Je lui ai laissé beaucoup de messages WhatsApp mais je n’ai pas pu lui laisser de message… Je ne peux pas supporter d’écouter le téléphone sonner sans recevoir de réponse. »

Au moins 600 Israéliens et plus de 300 Palestiniens ont été tués et de nombreux autres blessés au cours de ce qui est devenu le jour le plus meurtrier du conflit depuis 50 ans.