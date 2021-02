Qu’est-il arrivé à la relance tant attendue du jeu?

PUBG Mobile India était fortement sur le point d’être lancé pour une relance dans le pays vers la fin de 2020. Le jeu, qui peut être largement crédité pour avoir transformé le jeu en Inde en une industrie avec une adoption et un attrait commercial beaucoup plus larges, avait publié un ensemble de teasers de novembre 2020, amenant les joueurs à s’attendre avec impatience à une annonce de relance officielle, bientôt. Après l’interdiction de PUBG Mobile en septembre 2020, PUBG Corp a également été noté pour avoir créé une filiale indienne en vue d’un ensemble plus large d’opérations dans le pays. Cependant, tous ces plans semblent n’avoir vraiment abouti à rien.

Qu’est-il arrivé à PUBG Mobile India?

Après avoir été interdit en raison de ses liens avec son ancien éditeur, Tencent Gaming – un acteur majeur de l’Internet en Chine, PUBG Corp a décidé de rompre ses liens avec le premier et de rechercher un éditeur centré sur l’Inde pour le jeu. À peu près à la même époque, PUBG Corp, les développeurs derrière PUBG Mobile, ont subi un remaniement, et la maison de jeu est tombée sous la société coréenne Krafton. Ce dernier est désormais engagé dans toute une série d’opérations de jeu, notamment le lancement d’un nouveau jeu basé sur PUBG, l’examen des opérations de PUBG sur d’autres plates-formes de jeu, le développement de contenu connexe autour du jeu, etc. Après l’interdiction, PUBG Mobile India a été présenté comme l’une de ces initiatives nationales.

Cependant, après avoir lancé une première série de teasers, PUBG Mobile India s’est montré totalement silencieux sur l’avenir du jeu. Des rapports ont affirmé que le gouvernement central de l’Inde avait jusqu’à présent refusé des réunions et des rendez-vous avec des responsables de PUBG Inde, et sur la base d’un RTI, il a été révélé que le ministère de l’Électronique et de l’informatique (MeitY) n’avait donné aucune autorisation officielle à PUBG Inde d’exploiter le jeu. sous son avatar précédent ou nouveau. La même chose semble être vraie même jusqu’à présent.

Cela s’est encore aggravé lorsque la Commission nationale pour la protection des droits de l’enfant a affirmé que les jeux tels que PUBG Mobile devraient rester interdits parce qu’ils encourageaient par ailleurs la violence, ce qui nuit à la mentalité des enfants.

PUBG Mobile India, par conséquent, continue de rester dans l’ombre, maintenant bien derrière son objectif initial d’organiser un retour à Diwali 2020. L’interdiction s’étendant désormais à cinq mois et au-delà, les chances d’un retour en vogue dans l’arène du jeu pour PUBG Mobile en Inde semble être mince, voire pas du tout.