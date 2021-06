NANCY Mace est un républicain qui occupe le poste de représentant des États-Unis pour le premier district du Congrès de Caroline du Sud depuis 2021.

Un incident au domicile de Mace a récemment déclenché un débat bipartisan.

Représentant de la Caroline du Sud Nancy Mace

Qui est Nancy Mace?

Nancy Mace est née le 4 décembre 1977 en Caroline du Sud, où elle vit actuellement.

Elle a été la première femme à obtenir son diplôme du Corps of Cadets de The Citadel, le Collège militaire de Caroline du Sud en 1999.

En 2001, Mace a publié un livre sur son expérience au collège militaire intitulé In the Company of Men: A Woman at the Citadel.

Le district de la représentante Nancy Mace comprend une grande partie de la part de l’État de la côte est, de Charleston à Hilton Head Island Crédit: Chambre des représentants des États-Unis

Elle a ensuite fréquenté l’Université de Géorgie pour obtenir un diplôme en communication de masse.

Mace est actuellement représentant des États-Unis représentant la Caroline du Sud au Congrès.

Qu’est-il arrivé à la maison de la représentante Nancy Mace ?

Au cours du week-end du Memorial Day 2021, la maison de Mace en Caroline du Sud a été vandalisée avec de la peinture en aérosol noire.

Le «F *** you Nancy», «tous les politiciens sont des bâtards», «pas de dieu, pas de maîtres», «passer l’acte pro» et trois symboles Antifa.

S’adressant à Fox News, Mace a été particulièrement perturbée alors qu’elle partage sa maison avec ses deux enfants d’âge moyen.

« Je suis une mère célibataire et c’est là que j’élève ma famille », a déclaré Mace à Fox.

« La rhétorique a atteint, je pense, un niveau record. Et nous devons le réduire d’un cran parce que les vrais mots ont de vraies conséquences sur de vraies personnes dans la vraie vie. »

« C’est une telle violation de la vie privée », a ajouté Mace. «Peu importe vos convictions politiques ou votre affiliation politique, tout le monde devrait se sentir en sécurité dans sa propre maison. Et pour que quelqu’un s’introduise dans votre propriété et la dégrade d’une manière aussi ignoble – même mes enfants ont dû le voir hier. . «

Mace a déposé un rapport de police auprès du service de police de Charleston, qui enquête sur l’incident.

Mace a déclaré qu’elle souhaitait que les blasphèmes soient supprimés le plus tôt possible pour éviter que d’autres écoliers ne passent devant, et qu’elle utilise un équipement de lavage à haute pression pour débarrasser sa propriété de la peinture.

Qu’ont dit les gens sur Twitter à propos de l’incident?

Les utilisateurs des médias sociaux se sont rendus sur Twitter pour partager leurs opinions sur l’incident.

Certains ont eu des doutes sur l’authenticité de l’histoire de Mace, écrivant: « Nancy pourquoi as-tu peint ta propre maison pour te sentir comme une victime? Tu as besoin d’un thérapeute. »

Nancy Mace s’adresse à la foule lors d’un événement avec la sénatrice Lindsey Graham au Charleston County Victory Office Crédits: Getty

« Je vais prendre des choses qui ne sont jamais arrivées pour 1000$, Alex! » un autre a ajouté.

«Personne ne devrait jamais voir sa maison vandalisée et ce type de comportement est inacceptable et épouvantable», a écrit Henry McMaster en Caroline du Sud en signe de solidarité.

« Nous sommes meilleurs que cela en tant que pays et les actes de division utilisés pour l’intimidation doivent cesser. Je suis certain que nos forces de l’ordre trouveront le coupable »,

« La Caroline du Sud est aux côtés de @RepNancyMace», A écrit le représentant de la Caroline du Sud, Jeff Duncan.

« Nous ne pouvons pas céder à la foule. Ce comportement est mauvais et tous devraient le condamner. @NancyMace», a accepté un utilisateur.