THE Watcher est la nouvelle série terrifiante sur Netflix, racontant l’histoire vraie d’une famille tourmentée par un mystérieux harceleur dans leur nouvelle maison.

Derek et Maria Broaddus ont reçu une série de lettres effrayantes, à partir de 2014, d’un cinglé anonyme connu uniquement sous le nom de “The Watcher” – voici tout ce que nous savons sur la maison aujourd’hui.

L’épreuve fait l’objet d’une nouvelle série Netflix Crédit : AP : Associated Press

Qu’est-il arrivé à la maison dans The Watcher ?

La maison des Broaddus dans le New Jersey a fait l’objet d’une campagne de terreur menée par l’inconnu “Watcher”.

Après une série de lettres menaçant leur famille et prétendant surveiller leurs enfants, le couple a naturellement tenté de vendre la maison.

Sans surprise, la maison n’a pas été vendue lors de sa mise en vente en 2014 et à nouveau en 2016.

Les acheteurs intéressés ont reculé à plusieurs reprises lorsque la famille leur a montré les lettres et leur a dit ce qui s’était passé.

Finalement, une famille a accepté de louer l’endroit mais deux semaines plus tard, une autre lettre est arrivée, qui menaçait directement les Broadusse.

Ils ont continué à louer la maison jusqu’à ce qu’une vente soit conclue en 2019 pour seulement 400 000 $, bien moins que ce qu’ils ont payé en 2014.

Où est la maison dans The Watcher ?

La maison de The Watcher se trouve à l’adresse désormais célèbre du 657 Boulevard à Westfield, New Jersey.

La ville est dans le comté d’Union et se trouve à seulement 16 miles de Manhattan.

En 2018, il était classé au 99e rang des revenus les plus élevés aux États-Unis et au 18e dans le New Jersey.

Elle a également été classée 30e ville la plus sûre du pays, bien que ce soit en 2014 avant que l’étendue complète des activités de The Watcher ne soit connue.

The Watcher a-t-il déjà été attrapé?

L’observateur n’a jamais été attrapé ou identifié, malgré les efforts de la police et l’attention des médias.

La famille a d’abord pensé que c’était peut-être quelqu’un qu’ils avaient battu pour acheter la maison, mais des deux autres acheteurs intéressés, l’un s’était retiré en raison de problèmes médicaux et l’autre avait trouvé une autre maison qu’il préférait.

Ils ont également soupçonné qu’il pourrait s’agir d’un voisin et ont même envoyé une lettre disant qu’ils prévoyaient de démolir la maison, dans l’espoir que cela mettrait The Watcher suffisamment en colère pour se révéler.

Un test ADN sur certaines des enveloppes contenant les lettres effrayantes a montré que celui qui les avait envoyées était une femme.

Le suspect le plus probable était une femme que les flics ont vue arrêter sa voiture devant la maison pendant une longue période et qui vivait avec un homme du coin.

Encore plus convaincant, son petit ami aimait apparemment jouer à des jeux vidéo en tant que personnage appelé The Watcher.

La police a essayé de l’interroger deux fois mais elle n’est jamais apparue.

Certains voisins soupçonneraient que les Broaddusses se sont envoyé les lettres à eux-mêmes, mais l’ADN de Maria ne correspondait pas à celui trouvé sur l’enveloppe.