Qu’est-il arrivé à… la guerre civile en Syrie ?

Les combats entre divers groupes d’opposition en Syrie ont diminué, mais la guerre n’est pas officiellement terminée.

« La Syrie vit ce que nous pouvons appeler un conflit gelé », a déclaré Qutaiba Idlbi, chercheur principal au Conseil de l’Atlantique. « Fondamentalement, la guerre elle-même n’est pas terminée, mais nous constatons un cessez-le-feu régulier depuis 2020. »

La Turquie et la Russie ont convenu de suspendre les combats en mars 2020. Le président russe Vladimir Poutine a rencontré son homologue, Recep Tayyip Erdogan, et a déclaré qu’il espérait que l’accord conduirait à un arrêt de l’action militaire dans la région du nord-ouest de la Syrie, tenue par les rebelles.

« En réalité, même si la guerre s’est arrêtée, nous avons également assisté à une partition de la Syrie. Dans un sens, nous assistons à trois Syries différentes, l’une influencée ou contrôlée par la Russie et l’Iran, l’autre influencée par les États-Unis et l’autre influencé par la Turquie », a déclaré Idlbi, « ce qui fait que le conflit syrien aujourd’hui est entièrement géré par ces trois parties ».

L’ARABIE SAOUDITE INVITE LE PRÉSIDENT SYRIEN AU SOMMET ARABE DANS UN ROYAUME RICHE EN PÉTROLE

La majeure partie du sud de la Syrie est contrôlée par le gouvernement du président Bachar al-Assad, qui a bénéficié du soutien de la Russie et de l’Iran.

« La Russie et l’Iran ont une énorme influence sur Assad », a déclaré le représentant Michael McCaul, R-Texas, « parce que la Russie et l’Iran veulent accéder à la Méditerranée et ils veulent contrôler la Syrie ».

Les États-Unis ont commencé à aider les rebelles syriens en 2014 dans le cadre d’une opération militaire visant à vaincre l’État islamique. Environ 900 soldats américains sont toujours basés en Syrie. Ils soutiennent principalement les Forces démocratiques syriennes (SDF) qui contrôlent la majeure partie du nord de la Syrie.

« Nous avons une exemption de presque toutes les sanctions pour les zones du nord de la Syrie, ce qui permet d’investir dans cette région », a déclaré Idlbi. « En termes de modèle économique et de conditions de vie, il semble que le nord de la Syrie offre de bien meilleures conditions et attire même des familles qui vivent sous le régime d’Assad pour migrer vers le nord de la Syrie ».

Les États-Unis ont soutenu d’autres groupes d’opposition gouvernementaux en plus des FDS et ont exploité une base d’entraînement dans l’est de la Syrie. Les forces mandataires arabes turques et syriennes occupent une zone dans le nord-ouest. Des groupes extrémistes ont revendiqué une petite région à l’ouest. Même la Chine tenterait d’influencer le pays.

TAPIS ROUGE SANGLANT : ASSAD DE RETOUR SUR LA SCÈNE INTERNATIONALE AVEC LA BIENVENUE À LA LIGUE ARABE

« La Chine a négocié un accord entre l’Arabie saoudite et l’Iran en l’absence des États-Unis. Alors que tout le monde célébrait cet accord, je pense que beaucoup à Washington se demandaient où était le rôle des États-Unis », a déclaré Idlbi.

Les pays arabes ont récemment accueilli Assad dans leur alliance et lui ont renouvelé sa reconnaissance. Lors d’un sommet en Arabie saoudite, il a appelé les pays arabes à rejeter l’ingérence extérieure dans leurs affaires, malgré le soutien d’autres gouvernements étrangers.

« Notre position a été très claire. Nous n’allons pas nous occuper de normaliser les relations avec Assad, avec ce régime », a déclaré jeudi le secrétaire d’État Antony Blinken lors d’une conférence de presse en Arabie saoudite. « Il n’a pas mérité ce pas en avant – cette reconnaissance vers l’acceptation. »

Le représentant Gregory Meeks, DN.Y., a critiqué la Ligue arabe pour avoir permis à Assad de revenir et a déclaré que tenir les dictateurs responsables était important comme avertissement aux autres mauvais acteurs.

« Si vous permettez à un dictateur brutal de ne pas être contrôlé, vous en autorisez un autre. Cela pourrait donc se produire de manière continue, et tôt ou tard, cela pourrait également commencer à vous frapper chez vous », a déclaré Meeks. « C’est important pour nous d’être au coude à coude avec nos alliés, ceux qui ont les mêmes convictions que nous, ceux qui ont les mêmes idées communes sur la démocratie se serrent les coudes pour que nous puissions commencer à isoler les dictateurs qui tuent leur propre peuple et commettent crimes de guerre. »

ISRAEL FAIT PLUS QUE DOUBLE FRAPPES SUR DES CIBLES IRANIENNES EN SYRIE, SELON LE MINISTRE DE LA DEFENSE

Les rapports d’attaques aux armes chimiques en Syrie ont commencé en 2012. Le gouvernement syrien a blâmé les groupes d’opposition, mais les services de renseignement américains ont affirmé que le régime d’Assad était derrière les attaques. Ses cibles comprenaient souvent des civils.

« C’est une ligne rouge pour nous », a déclaré le président Obama en août 2012. « Il y aurait d’énormes conséquences si nous commencions à voir un mouvement sur le front des armes chimiques ou l’utilisation d’armes chimiques. »

Un an plus tard, Obama a demandé l’approbation du Congrès pour envoyer des troupes américaines en Syrie. Une intervention militaire a été évitée à ce moment-là après que la Syrie a accepté d’accepter un accord négocié par les États-Unis et la Russie.

L’accord prévoyait l’inspection, le contrôle et la destruction des armes chimiques syriennes.

En avril 2014, 92 % avaient été expulsés de Syrie. Les rapports selon lesquels le gouvernement syrien utilise des armes chimiques se sont poursuivis avec le dernier événement connu en mai 2019. Les experts ont averti qu’Assad pourrait se préparer à utiliser à nouveau les armes contre son propre peuple.

« Il y a encore des rapports selon lesquels le régime d’Assad continue de stocker ou même de produire des armes chimiques pour reconstituer son stock qui a été épuisé en raison de l’accord négocié entre les États-Unis et la Russie en 2013 », a déclaré Idlbi. « Je pense que c’est le résultat du cessez-le-feu lui-même et de la pause des opérations militaires à travers la Syrie. »