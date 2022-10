MICHAEL Allio faisait partie des quatre derniers concurrents de la saison de Katie Thurston de The Bachelorette.

La vie amoureuse d’Allio a été frappée par une tragédie en 2019 après le décès de sa femme, le laissant seul parent de leur fils.

Instagram/michael_alliol4

Michael Allio et sa femme, Laura Ritter-Allio[/caption]

Qu’est-il arrivé à la femme de Michael Allio, star de Bachelorette ?

L’épouse de Michael Allio, Laura Ritter-Allio, est décédée d’un cancer en 2019 à l’âge de 33 ans.

Allio et Ritter-Allio se sont rencontrés alors qu’ils étaient étudiants à l’Université Loyola de Chicago, Illinois. Après s’être rencontrés, le couple s’est marié en 2012.

Après quelques années de mariage, le couple a accueilli leur fils, James Michael, le 9 septembre 2016.

Moins d’un an après la naissance de leur fils, Laura a reçu un diagnostic de cancer du sein en avril 2017.

“Ça a été vraiment effrayant. Ça a été déchirant. Mais je pense qu’il est vraiment important que nous en parlions – parce que j’ai 32 ans. Et je n’aurais jamais pensé que cela pourrait m’arriver », a déclaré Ritter-Allio dans une vidéo documentant son parcours.

La philanthropie a toujours été une passion pour Ritta-Allio et lorsqu’elle a reçu un diagnostic de cancer, elle a rassemblé un public pour partager son parcours contre le cancer sur Facebook.

La sœur d’Allio a créé un GoFundMe pour soutenir la famille tout au long de son parcours contre le cancer avec un objectif de collecte de fonds de 25 000 $ – la page a reçu plus de 73 000 $ en dons.

Qu’est-ce que le projet L4 ?

Allio et sa femme étaient «engagés à créer un but à leur douleur», et un mois après son décès, il a créé The L4 Project pour poursuivre son héritage.





La page du projet L4 explique : « Le courage, la détermination et l’altruisme dont Laura a fait preuve tout au long de sa vie et au cours de son parcours contre le cancer ont inspiré des milliers de personnes à se tourner vers l’intérieur, à prendre du recul et à apporter les changements drastiques nécessaires pour vivre une « vie digne d’être vécue ».

«Le projet L4 cherche à poursuivre son excellent travail en veillant à ce que ces nobles organisations reçoivent les ressources financières nécessaires pour mener à bien leur travail important», indique le site Web.

Leur site Web propose des vêtements à vendre et 100% des bénéfices sont reversés à des organisations à but non lucratif qui répondent aux besoins et aident la vie de ceux qui luttent contre le cancer.

Depuis son apparition dans l’émission, le projet L4 a grandi.

“Si vous attendez votre commande, sachez que nous ne sommes pas Amazon”, a déclaré Michael sur Instagram. « Nous ne sommes qu’un petit groupe de bénévoles dévoués qui ont un lien personnel et émotionnel avec Laura et ce projet.

« Nous allons vous le faire parvenir bientôt, je vous le promets. Tout cet argent servira à soutenir des causes incroyables et des personnes qui en ont besoin. Je suis étonné de voir à quel point les gens peuvent être formidables.

Michael Allio/Instagram

En 2016, Laura a donné naissance au fils de Michael, James Michaesl[/caption]

Michael Allio a-t-il été éliminé de la saison The Bachelorette ?

Au cours de l’épisode du 26 juillet, Michael s’est renvoyé chez lui pour être avec son fils, laissant les trois autres hommes se battre pour la main de Thurston.

Michael a pris sa propre «grande décision» alors qu’il se demandait s’il devait continuer sa quête d’amour ou rentrer chez lui.

Lors d’un appel téléphonique déchirant avec son fils, le père célibataire est visiblement désemparé, disant au tout-petit: “Tu me manques comme un fou, mon pote.”

L’audio peut être entendu de son fils disant: “Peut-être que papa ne veut pas me voir.”

Michael s’est ouvert sur le podcast “Happy Hour” après l’épisode du 21 juin 2021 qu’il n’avait à l’origine jamais demandé à participer à l’émission.

Il a dit que les producteurs l’avaient contacté via Instagram pour être un prétendant, et après avoir dit non deux fois, il a finalement accepté de participer à l’émission.

Michael a également révélé qu’il avait demandé la permission à sa belle-famille avant de participer à l’émission en l’honneur de Laura.

“Ma décision de commencer ce voyage n’est pas seulement la mienne. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés dans mon monde, des gens que j’aime et chéris, et j’ai donc dit qu’avant de décider, je n’irais pas à moins que ma belle-famille ne m’approuve pleinement.

Michael Allio est-il célibataire au paradis?

Allio revient à Bachelor Nation dans la saison huit de Bachelor in Paradise.

Parlant de son départ brutal de The Bachelorette, Allio a déclaré à Entertainment Tonight que lui et son fils étaient mieux préparés cette fois.

“Il est entre de bonnes mains”, a déclaré Allio au point de vente, ajoutant que son fils resterait avec ses grands-parents.

“Puisque nous avons déjà fait cela dans le passé, nous étions un peu mieux préparés cette fois-ci”, a déclaré Allio.

“Quand je lui ai dit que je partais, il m’a dit : ‘Je vais m’amuser beaucoup plus que toi.’ Et je suis comme, ‘Vous ne savez pas grand-chose.’

ABC a publié un court clip d’Allio, qui a semblé apporter des améliorations à son physique et devrait avoir une saison plus réussie que sur The Bachelorette.

Le clip mettait en évidence ses efforts “d’auto-amélioration” et dans un teaser, Allio a déclaré: “C’est papa qui va au camp d’été.”