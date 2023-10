Qu’est-il arrivé à la famille Von Erich ? Tout sur l’histoire de « The Iron Claw » – Hollywood Life

Crédit d’image : A24

The Iron Claw sortira en salles le 22 décembre.

Zac Efron et Jeremy Allen White jouent dans le film.

Le film est basé sur l’histoire vraie des tragédies de la famille Von Erich.

La griffe de fer est l’un des films les plus attendus de l’année. Le film est centré sur la famille Von Erich et leur dynastie de lutte texane. La première bande-annonce officielle de La griffe de fer est sorti le 11 octobre et a donné un aperçu de la dynamique familiale complexe et des éventuelles tragédies.

Le film est basé sur l’histoire vraie de Fritz Von Erich, dont le vrai nom est Jack Barton Adkisson Sr., et ses fils alors qu’ils se lancent dans le monde de la lutte professionnelle. Vous vous demandez peut-être : qu’est-il arrivé aux Von Erich ? La famille est-elle maudite ? Voici tout ce que vous devez savoir sur la famille Von Erich.

Qu’est-ce que La griffe de fer À propos de?

Le synopsis officiel du film se lit comme suit : « L’histoire vraie des inséparables frères Von Erich, qui ont marqué l’histoire dans le monde extrêmement compétitif de la lutte professionnelle au début des années 1980. À travers la tragédie et le triomphe, sous l’ombre de leur père et entraîneur dominateur, les frères recherchent une immortalité plus grande que nature sur la plus grande scène sportive.

La griffe de fer présente un casting de stars : Zac Efron comme Kevin Von Erich, Jeremy Allen Blanc comme Kerry Von Erich, Harris Dickinson comme David Von Erich, Stanley Simons comme Mike Von Erich, Maura Tierney comme Doris Von Erich, Holt McCallany comme Fritz Von Erich, Maxwell Jacob Friedman comme Lance Von Erich, et Lily James comme Pam Adkisson. Le film A24 bénéficiera d’une large diffusion et fera ses débuts en salles le 22 décembre.

Qu’est-ce que la malédiction de Von Erich ?

La famille Von Erich a connu d’innombrables tragédies. Le plus jeune fils de Fritz et Doris, Jack Barton Jr.est décédé alors qu’il n’avait que 7 ans après s’être accidentellement électrocuté et noyé dans une flaque d’eau, selon Magazine D.

Cinq des six fils de Von Erich ont suivi les traces de leur père et sont devenus lutteurs. Malheureusement, la dynastie Von Erich a été marquée par une tragédie. David Von Erich est décédé d’une entérite, une infection intestinale, en 1984 alors qu’il se trouvait à Tokyo, selon le Nouvelles du matin de Dallas. Il n’avait que 25 ans.

Mike Von Erich est décédé d’une overdose de drogue à 23 ans en 1987. Après la mort tragique de Mike, Chris Von Erich s’est suicidé à l’âge de 21 ans en 1991. Il s’est tiré une balle dans la tête près de la ferme familiale.

Deux ans plus tard, en 1993, Kevin se suicida également. Il s’est tiré une balle dans le cœur dans le ranch de son père. Il avait 33 ans. Des années plus tôt, Kerry avait eu un accident de moto presque mortel. Il a été amputé de la jambe droite, mais il a continué à lutter. Son amputation est restée secrète jusqu’après sa mort.

Quels membres de la famille Von Erich sont encore en vie ?

Kevin Von Erich est le seul membre original de la famille Von Erich encore en vie aujourd’hui. Son père est décédé en 1997 après une bataille contre un cancer du cerveau et du poumon. Doris est décédée en 2015.

« Après tout ça, je suis devenu un peu fou », a déclaré Kevin. ESPN en 2019 30 pour 30 court intitulé Combattre la malédiction. « Je voulais mourir, mais je n’allais pas me suicider. Je voulais aller en prison et me battre, et je voulais être puni comme si j’avais fait quelque chose. C’était stupide.

Où est Kevin Von Erich maintenant ?

Kevin a pris sa retraite de la lutte en 1995. Le Hall of Famer de la WWE a épousé sa femme, Pamen 1980. Ils ont quatre enfants : Kristen Pluie, Jillian Lindsey, David Michael Rosset Kévin Marshall. Ils ont déménagé à Hawaï pendant plusieurs années après la retraite de Kevin. En mai 2023, Marshall a révélé que les Von Erich étaient Reculer au Texas. Ross et Marshall ont suivi les traces de leur grand-père et de leur père dans le monde de la lutte.

Kevin a récemment lancé le spectacle, Histoires de la troisième corde. Il a voyagé dans différentes villes du Texas pour partager des histoires sur sa famille et sa carrière de lutteur professionnel.