BIENVENUE Au tout-petit de Plathville, Joshua Plath, l’un des dix enfants nés dans la famille de Barry et Kim.

Les Plath ont été frappés de chagrin lorsque Joshua est décédé subitement dans un accident tragique en septembre 2008.

Qu’est-il arrivé à Joshua Plath de Welcome To Plathville ?

Joshua Plath était le fils de 17 mois de Barry et Kim Plath.

Il est décédé subitement sur la propriété familiale alors que Kim effectuait des travaux de jardinage à l’extérieur de la maison dans le SUV de leur famille.

Elle a raconté sa mort sur leur site Web familial : « J’ai cherché notre Joshua, 17 mois, j’ai vu qu’il était loin du véhicule, puis je me suis avancé pour attraper le prochain arbre.

« Pris de panique, j’ai réalisé ce qui s’était passé. J’ai renversé notre Joshua.

EN SAVOIR PLUS SUR LE SOLEIL DES ÉTATS-UNIS PLATH naissain Kim et Barry Plath font le point sur leur relation après 24 ans SE TENIR ENSEMBLE ! Bienvenue à Plathville’s Olivia dit à Moriah qu’elle est «fière de sa voix»

Kim a ensuite dit qu’elle “a vécu l’heure suivante sans interruption dans mon cerveau pendant les 8 mois suivants”.

Elle a expliqué qu’elle s’était appuyée sur sa foi et sur Barry pour traverser la mort de Joshua.

“Dieu a été si fidèle à notre famille pour nous avoir aidés à traverser un événement aussi horrible. Il a en effet pleinement restauré notre joie. Et nous vous en sommes éternellement reconnaissants ! elle a écrit.

La mort de Joshua a été officiellement qualifiée d’accident par le bureau du shérif local, selon le Thomasville Times-Enterprise.





Qui sont les Plath de Welcome To Plathville ?

Barry et Kim sont mariés depuis plus de deux décennies et ont neuf enfants.

Ils sont fiers d’être religieux et ont une foi inébranlable en Dieu et dans les valeurs traditionnelles.

Barry et Kim ont limité leurs enfants aux ordinateurs, aux jeux, à la télévision et à l’école avec d’autres enfants.

La famille limite également les boissons sucrées et la malbouffe de leur domicile.

Les Plath sont les parents d’Ethan, Micah, Moriah, Lydia, Isaac, Amber, Cassia, Hosanna et Mercy.

La quatrième saison de l’émission a été diffusée le 17 mai 2022, et jusqu’à présent, la course a été folle.

Ethan et sa femme Olivia ont déménagé avec la jeune sœur de Plath, Moriah, à Tampa, en Floride, à la fin de la troisième saison, et Micah a déménagé à Los Angeles.

Lui et Olivia sont en désaccord avec ses parents dans la série depuis le début et commencent seulement à se réchauffer pour retrouver Barry (mais pas Kim).

Cela signifie que dans Bienvenue à Plathville, saison quatre, il n’y a que cinq enfants Plath à la maison familiale.

CCM

Seuls les cinq plus jeunes enfants Plath restent sous un même toit dans la saison quatre[/caption]

En plus des trois Plath qui ont déménagé en Floride, Hosanna est mariée et a récemment eu son propre bébé.

Elle et son mari vivent dans l’Ohio, elle n’est donc pas présentée dans l’émission.

Un autre développement massif de la série dans la saison quatre est la séparation des parents Barry et Kim.

Ils ont annoncé le 28 juin 2022 que leur mariage était terminé.

Le couple a déclaré à PEOPLE: “Après une longue réflexion et discussion, nous avons décidé de mettre fin à notre mariage.”

“Bien que cela n’ait pas été une décision facile, nous savons que c’est le meilleur choix pour nous deux.”

Découverte

Les parents Plath ont décidé de divorcer[/caption]

Où puis-je regarder Welcome To Plathville?

Bienvenue à Plathville La quatrième saison a commencé le 17 mai 2022 et est toujours diffusée les mardis à 22 h HNE sur TLC.

Le dernier épisode de la saison de 12 épisodes sera diffusé le 2 août.

Les épisodes de la saison en cours et les saisons précédentes de l’émission sont disponibles sur TLC, Hulu, YouTube TV et Discovery Plus avec une connexion de fournisseur ou un abonnement payant.