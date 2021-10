Un JOURNALISTE qui a été kidnappé et décapité par ISIS est exploré dans une série documentaire de la BBC.

In The Face Of Terror sur BBC2 explore des histoires de personnes luttant pour la vérité et la justice à la suite d’actes terroristes, à commencer par une crise d’otages en Syrie et l’attaque d’extrême droite à Christchurch.

James Wright Foley, 40 ans, était un journaliste et correspondant de guerre américain Crédit : Splash News

Qui était James Foley ?

James Wright Foley, 40 ans, était un journaliste et correspondant de guerre américain

Foley est né le 18 octobre 1973 à Evanston, dans l’Illinois.

Alors qu’il couvrait la guerre en Syrie, Foley a été brutalement torturé et exécuté en 2014.

Le meurtre effrayant capturé sur vidéo par des personnes prétendant faire partie d’Isis.

Qu’est-il arrivé à James Foley ?

Foley travaillait comme correspondant de guerre indépendant pendant la guerre civile syrienne lorsqu’il a été enlevé le 22 novembre 2012.

Le journaliste a été décapité le 19 août 2014 par un citoyen britannique connu sous le nom de Jihadi John, prétendument en réponse aux frappes aériennes américaines en Irak.

Foley a été exécuté en 2014 après avoir été retenu en otage pendant deux ans

Il a été le premier citoyen américain tué par Isis, mais l’une des nombreuses personnes kidnappées et exécutées par le groupe au cours d’une période de deux ans.

Jihadi John, de son vrai nom Mohammed Emwazi, était un Arabe britannique qui serait la personne vue dans plusieurs vidéos montrant les décapitations horribles.

Le monstre apparaissait toujours masqué dans les vidéos dans lesquelles il était filmé en train de décapiter divers otages occidentaux, notamment Le travailleur humanitaire britannique Alan Haines et un autre Britannique, Alan Henning.

Une lettre envoyée par James Foley à ses parents – considérée comme sa dernière communication avec eux avant sa mort – a été révélée peu de temps après dans le même mois de sa mort.

Dans ce document, le journaliste américain kidnappé racontait comment il avait lutté pour traverser les « jours sombres » après avoir été capturé par des monstres de l’État islamique.

Il a dit qu’il « aspirait à la liberté » et qu’il inventerait des jeux avec d’autres captifs pour essayer de passer le temps.

Et il a raconté comment il tenait sa famille près de son cœur alors qu’il était enfermé en Syrie.

Les parents de Foley se battent pour que justice soit rendue après la mort de leur fils aux mains du groupe terroriste Crédit : AFP – Getty

Qui sont les parents de James Foley ?

En juillet de cette année, les parents de James Foley se sont joints aux familles de trois autres Américains tués par Isis pour réclamer des procès aux États-Unis des terroristes accusés de leur mort.

Leur article d’opinion dans le Washington Post, a demandé instamment que deux membres de la cellule terroriste d’Isis connue sous le nom de « Beatles », actuellement détenus par les États-Unis en Irak, soient emmenés aux États-Unis pour y être poursuivis.

« Comme tous les proches en deuil, nous voulons connaître toute la vérité sur ce qui est arrivé à nos proches, et nous voulons que les meurtriers de nos enfants soient tenus responsables », ont écrit les familles.

« Ces choses ne peuvent arriver que si les suspects sont jugés devant un jury dans un tribunal américain. »

Quelqu’un a-t-il été inculpé dans la mort de James Foley ?

Mohammed Khalifa, 38 ans, a été envoyé par avion aux États-Unis cette semaine pour faire face à des accusations de terrorisme. Khalifa a aidé à faire connaître les images de l’horrible décapitation de Foley, en plus de plusieurs autres exécutions de prisonniers.

Khalifa est originaire du Canada et a été traducteur de langue anglaise pour ISIS. Selon la plainte déposée contre lui, il était responsable de la « section des médias anglais » du groupe et a joué un rôle important dans la diffusion de la propagande de l’EI qui ciblait le public occidental.

Khalifa a rejoint l’Etat islamique en 2013 après avoir voyagé en Syrie et a été capturé par les Forces démocratiques syriennes soutenues par les États-Unis, une milice dirigée par les Kurdes, en janvier 2019.