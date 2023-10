Qu’est-il arrivé à Jada Pinkett Smith et August Alsina après l’enchevêtrement ? – La vie hollywoodienne

Crédit d’image : Shutterstock

Jada Pinkett Smith a choqué le monde lorsqu’elle a révélé son « enchevêtrement » passé avec le chanteur Août Alsina alors qu’il était encore marié à Will Smith. Dans ses mémoires, Dignel’actrice de 52 ans explique qu’elle « est tombée dans une relation » avec August, beaucoup plus jeune, aujourd’hui âgé de 31 ans, après sa séparation avec Will, 55 ans, en 2016. Elle révèle comment sa relation avec August s’est développée et remet les pendules à l’heure. son lien avec le fils de Jada, Jaden Smith.

« Pour mémoire, mon partenaire dans l’enchevêtrement (emmêlé, si vous préférez) n’était pas, comme on le dit souvent, le meilleur ami de mon fils », écrit Jada. «Lorsque nous nous sommes rencontrés, il n’a pas hésité à exprimer à quel point il souffrait de dépression, d’un chagrin non résolu et, plus tard, de problèmes de santé. Je voulais aider, et comme nous avions tous les deux subi d’énormes pertes, nous nous sommes rencontrés là-bas. C’est ainsi qu’est née une amitié qui, bien plus tard et de manière très inattendue, est devenue romantique.

Jada a parlé de son « enchevêtrement » avec August dans une interview avec Will le Discussion à la table rouge en juillet 2020. À ce moment-là, « l’enchevêtrement » avait déjà pris fin.

« Une fois le processus terminé, j’ai décidé de m’éloigner avec l’intention de rester amis, tout en continuant à me soutenir », explique Jada à propos de sa relation avec August. « Mais en démêlant, il peut y avoir des sentiments meurtris. Il a peut-être supposé que je renouais avec mon mariage, alors que ce n’était pas le cas. Quoi qu’il en soit, il a fait le choix de rompre toute communication avec moi, ce que j’ai choisi de respecter.

Jada et Will, mariés en 1997, étaient déjà séparés lorsque leur Discussion à la table rouge Une interview sur le mois d’août a eu lieu, mais ils ne l’ont pas divulguée au public. Jada révèle dans son livre que c’est Will qui a proposé de venir à l’émission et de discuter de la situation du mois d’août. « J’ai compris que la situation était humiliante pour lui, et cela n’a jamais été mon intention », dit-elle.

Avec le recul, Jada admet qu’elle et Will n’étaient pas « tous équipés pour cette conversation à ce moment-là ». Ce n’est que des années plus tard que Jada a révélé un contexte crucial sur sa relation avec Will et son « enchevêtrement ».

Avant la publication de ses mémoires, Jada a confirmé qu’elle et Will étaient séparés depuis 2016. Bien qu’ils vivent « des vies complètement séparées », Jada et Will n’envisagent pas de divorcer légalement. «J’ai fait la promesse que nous n’aurons jamais de raison de divorcer. Nous travaillerons sur tout, et je n’ai tout simplement pas été en mesure de rompre cette promesse », a-t-elle déclaré. Actualités NBC.