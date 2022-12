Qu’est-il arrivé à Freddie Flintoff et comment va-t-il ?

Les fans de TOP Gear sont inquiets pour l’hôte Freddie Flintoff, après avoir été impliqué dans un accident de voiture.

L’accident s’est produit lors du tournage de la série à succès BBC One.

Qu’est-il arrivé à Freddie Flintoff pendant le tournage de Top Gear ?

Freddie Flintoff a été transporté par avion à l’hôpital à la suite d’un terrifiant accident de voiture lors du tournage à Surrey le 12 décembre 2022.

L’accident s’est produit alors qu’il tournait un épisode de Top Gear à l’aérodrome de Dunsfold Park.

Freddie a été blessé lors du tournage d’un segment de l’émission, les caméras tournant à l’époque.

Sa co-star Chris Harris était également sur la piste d’essai lorsque l’accident s’est produit.

Comment va Freddie Flintoff ?

Après l’incident, les médecins sur place se sont précipités à l’aide de Freddie.

Une source a déclaré au Sun : “Freddie est à l’hôpital après un crash sur Top Gear.

«Il roulait sur la piste comme d’habitude. Il n’allait pas à grande vitesse, c’était juste un accident qui pouvait arriver à n’importe qui.

«Toutes les mesures de santé et de sécurité habituelles étaient également en place pour le tournage.

“Freddie a été transporté à l’hôpital par ambulance aérienne peu de temps après.

« Ses blessures ne mettent pas sa vie en danger et il reçoit des soins.

“Le tournage a été reporté pour le moment et tout le monde se soucie de la convalescence de Freddie.”

Un porte-parole de la BBC a confirmé au Sun que l’hôte avait été blessé dans l’accident et avait été transporté à l’hôpital pour des soins supplémentaires.

Ils ont déclaré: «Freddie a été blessé dans un accident sur la piste d’essai de Top Gear ce matin – avec des médecins de l’équipage qui se sont immédiatement rendus sur les lieux.

“Il a été transporté à l’hôpital pour un traitement supplémentaire et nous confirmerons plus de détails en temps voulu.”

Quand Freddie a-t-il rejoint Top Gear ?

Après une incroyable carrière de joueur de cricket en Angleterre, Freddie – de son vrai nom Andrew – a basculé sa carrière vers la télévision.

En 2018, il a été annoncé comme le nouvel hôte de Top Gear aux côtés de Paddy McGuinness et Chris Harris.

Le trio a été un succès immédiat auprès des téléspectateurs et l’émission est passée de BBC Two à un créneau aux heures de grande écoute sur BBC One après 18 ans en 2020.

Pendant ce temps, le smash de Freddie est le dernier revers de l’émission “maudite”, après son évasion étroite après un accident d’horreur de 124 mph en 2019.

Il est miraculeusement sorti indemne de l’accident “de mort imminente”, insistant sur le fait qu’il allait “tout à fait bien”.