Qu’est-il arrivé à Frank sur American Pickers ?

Frank Fritz d’AMERICAN Pickers n’est plus dans l’émission de la chaîne History avec son ancien ami et co-vedette Mike Wolfe.

Frank était très ouvert sur sa querelle avec la co-vedette “arrogante” Mike Wolfe et affirme qu’ils n’ont pas parlé depuis deux ans.

Getty

Frank n’est pas apparu sur American Pickers depuis mars 2020[/caption]

Où est Frank sur American Pickers ?

Le 21 juillet 2021, la co-vedette de Frank, Mike, a confirmé que Frank ne reviendrait pas dans l’émission.

Frank a mystérieusement disparu après un épisode de mars 2020 et n’est plus apparu dans la série depuis.

Dans une interview exclusive avec The Sun, Frank a révélé qu’il se disputait actuellement avec Mike, 57 ans, qui continue d’apparaître dans l’émission History.

Frank a déclaré à propos de la rupture entre lui et son ancienne co-star : « Je n’ai pas parlé à Mike depuis deux ans.

En savoir plus sur le soleil américain ‘PRIER’ Frank Fritz d’American Pickers hospitalisé alors que Mike craint de ne pas “s’en sortir” MAUVAIS CHOIX Les fans d’American Pickers dénoncent l’émission comme “inattaquable” sans le renvoi de Frank Fritz

« Il savait que j’avais mal au dos, mais il ne m’a pas appelé pour me demander comment j’allais. C’est comme ça.

Le 21 juillet 2022, les fans ont reçu une mise à jour sur la vie de Frank via une publication sur les réseaux sociaux de Mike.

Sur Instagram, la star d’American Pickers a déclaré: «J’ai été très privé au cours de la dernière année en ce qui concerne la vie de Frank et le voyage qu’il a effectué.

“Il y a eu beaucoup d’opinions sur mon amitié et celle de Frank et sur la série.





“Mais ce n’est pas le moment de remettre les pendules à l’heure. Il est maintenant temps de prier pour mon ami.

Mike a poursuivi en écrivant: “Frank a subi un accident vasculaire cérébral et est à l’hôpital.

“S’il vous plaît, gardez-le dans vos cœurs et vos pensées. Frank, je prie plus que tout pour que tu t’en sortes bien. Je t’aime mon pote.”

Qu’est-il arrivé à Franck ?

Frank Fritz d’American Pickers de la chaîne History a révélé sur les réseaux sociaux en 2013 qu’il luttait contre la maladie de Crohn.

Coleman-Rayner

Quelques années après avoir quitté American Pickers, Mike a révélé que la santé de Frank s’était détériorée[/caption]

Frank avait fait une pause pendant les saisons 8 et 9 et s’était rendu sur Facebook pour expliquer son absence en écrivant : “Beaucoup d’entre vous se sont posé des questions sur ma santé et ma perte de poids.

“J’ai une maladie qui s’appelle la maladie de Crohn [disease], ce qui est parfois difficile à gérer. J’ai commencé à perdre du poids et j’ai couru avec !

Ajoutant: “Je fais de l’exercice et je mange bien… Merci pour tous vos aimables mots d’inquiétude! Je ne pourrais pas faire ce que je fais sans vous tous !

Qu’est-ce que Frank a dit à propos de sa perte de poids ?

Le Sun a rapporté en exclusivité la perte de poids de 65 livres de Frank.

Au cours de l’interview, Frank a fait ses débuts avec une apparence étonnamment mince par rapport à sa silhouette plus lourde dans la série.

Depuis le passage de Frank dans l’émission à succès, il a perdu 65 livres, ce qu’il attribue à un mode de vie plus sain alors qu’il combat la maladie de Crohn.

Frank a déclaré au Sun: “La perte de poids, c’est moi qui surveille ce que je mange afin de pouvoir contrôler ma maladie du mieux que je peux. Je mange juste sainement.

« Au bout d’un moment, j’ai commencé à regarder ce que je faisais et je marchais un peu plus. Je suis aussi très occupé ici, à m’occuper de l’herbe et à me débarrasser des mauvaises herbes.

Frank a poursuivi en disant qu’il est sobre aujourd’hui, ajoutant : « Ne pas boire aide à perdre du poids parce que lorsque vous buvez, vous mangez. Je ne suis pas au régime.

« Je buvais un peu aussi, mais ça n’a pas marché non plus. Je n’ai pas bu depuis presque neuf, dix mois.

“Cela aurait duré un an mais j’ai eu une erreur, c’était peut-être pendant quatre heures mais c’était suffisant.”

Frank a également imputé sa forte consommation d’alcool à sa méchante séparation avec sa petite amie de longue date devenue ex-fiancée Diann Bankson.

Frank a déclaré à propos de leur séparation: “J’ai essayé de la boire.”

Sur des photos obtenues exclusivement par The Sun, Frank a posé près de sa ferme de l’Iowa à 155 000 $, où il vit depuis 11 ans.

C’est la première fois que Frank est vu depuis plus d’un an, alors qu’il souriait tout en montrant son impressionnante perte de poids.

Frank est dans son élément dans une autre série de photos alors qu’il pose avec sa vaste collection de motos dans son garage à vélos et avec ses choix préférés.

“Je viens d’être intronisé il y a deux ans au Temple de la renommée de Sturgis.”

Frank est resté en dehors des réseaux sociaux, malgré de fréquentes mises à jour publiées sur sa page Facebook vérifiée.

En savoir plus sur le soleil américain L’AMOUR VRAI? Je suis astrologue – pourquoi Kim K & Pete Davidson travaillent et comment elle s’est ennuyée de Kanye

Il a expliqué : « Tout est faux, tout ce qui se passe sur Facebook est faux. Je n’ai pas de Facebook, je n’ai aucune idée de ce qui se passe avec ça.

“Je n’ai jamais rien posté dessus, donc tout ce qui s’y trouve est un putain de mensonge. Je n’ai aucune idée de qui publie ce genre de choses, je n’ai même pas d’ordinateur.