Qu’est-il arrivé à Flip de Street Outlaws?

TYLER « Flip » Priddy a joué dans la série télé-réalité Discovery Street Outlaws.

Street Outlaws a été créée en 2013 sur Discovery Channel et a suivi un groupe de coureurs de rue, dont Priddy, décédé en 2013 à l’âge de 31 ans.

Qui est Tyler « Flip » Priddy?

Flip est né à Chickasha, Oklahoma, domicile des Street Outlaws.

Il a rencontré un autre passionné de voitures et de courses, Justin «Big Chief» Shearer quand ils étaient enfants.

Ils faisaient du vélo pour regarder courses de dragsters comme enfants.

Flip est apparu sur la première saison de Street Outlaws en 2013 avec Big Chief, où il a continué son amour pour les courses de rue.

Qu’est-il arrivé à Flip?

Flip est décédé dans sa maison du Yukon, en Oklahoma, le 28 mai 2013.

Il avait 31 ans au moment de sa mort.

Flip est décédé quelques semaines avant la première de la saison 1 de Street Outlaws.

La famille et les amis de Flip n’ont pas confirmé la cause de sa mort, mais il a été confirmé que sa mort n’était pas liée à la course.

Comment se souvient-on de Flip?

Flip laisse dans le deuil sa femme Amber et leurs quatre fils.

Après sa mort, d’autres coureurs de dragsters se sont rassemblés pour des burn-out massifs en l’honneur de Flip.

Le casting de Street Outlaws, y compris Big Chief parlent souvent de lui dans la série, parfois même en s’étouffant.

Street Outlaws a récemment conclu sa 17e saison.

Street Outlaws a créé une émission spéciale de retour en mai 2021, en revenant sur le début de l’émission et la mémoire de Flip.

La biographie de Flip dans l’émission a révélé qu’il était connu pour avoir «une bière dans une main et une cigarette dans l’autre. Et, quand il s’agit de courses de rue, les claquements ne s’arrêtent jamais. »

Les fans de l’émission se souviendront de Flip pour sa bien-aimée Chevy 1980, El Camino.

Comment puis-je regarder Street Outlaws?

Street Outlaws est diffusé sur Discovery Channel. Les fans peuvent regarder sur Discovery +, le service de streaming de la chaîne.

Il est également disponible sur Hulu, Sling et YouTube TV.