Qu’est-il arrivé à Erika Carr ? GoFundMe collecte plus de 880 000 $ pour une mère d’Ogden Utah qui planifie ses propres funérailles à cause d’un cancer rare

Erika Carr, mère de deux enfants, a récemment reçu un diagnostic de cancer en phase terminale et organise actuellement ses propres funérailles. Carr, qui a actuellement 33 ans, a reçu un diagnostic d’une forme particulièrement agressive de cancer du poumon à petites cellules il y a trois ans.

De plus, on lui a ensuite diagnostiqué des complications du syndrome de Cushing, ce qui a entraîné une détérioration rapide de sa santé. Plus tard, le médecin a découvert qu’elle souffrait de nombreuses métastases malignes dans tout le corps et ne lui donnait que trois mois à vivre.

Page GoFundMe d’Erika Carr (Image via GoFundMe)

Ainsi, Erika Carr a créé une page GoFundMe le 29 septembre pour payer ses frais funéraires et l’avenir de ses enfants après son décès. Au moment de la rédaction de cet article, la campagne a permis de récolter plus de 900 000 $. Expliquant son histoire sur la page, elle a dit :

«Ces deux dernières années, j’ai lutté en silence contre un cancer rare en phase terminale. Le carcinome du poumon à petites cellules (SCLC), un carcinome neuroendocrinien de haut grade.»

Elle a ajouté :

« Le 7 mai 2022… Je suis entré aux urgences à cause de ce que je pensais être juste une blessure normale à l’épaule et j’en suis ressorti avec un diagnostic de cancer en phase terminale de stade 4… À ce moment-là, le mal était déjà fait. »

GoFundMe d’Erika Carr dépasse son objectif initial de collecte de fonds

Erika Carr a lancé la campagne GoFundMe avec l’intention de récolter 5 000 $ pour couvrir ses funérailles. Elle a reçu la nouvelle de son état en 2022, juste un jour avant la fête des mères. Elle a découvert plus tard qu’elle souffrait également du syndrome de Cushing.

Le 18 septembre 2024, il lui restait trois mois à vivre. Plus tard, sur son site Web GoFundMe, elle a déclaré :

«Le médecin m’a ensuite dit qu’il y avait plusieurs tumeurs qui s’étaient métastasées dans d’autres parties de mon corps, y compris mon squelette, c’est ainsi que nous avons pu trouver la tumeur qui causait ma douleur à l’épaule. À ce moment-là, le mal était déjà fait. »

Erika Carr a également déclaré qu’elle avait pu conserver un emploi à temps plein depuis qu’elle avait reçu son diagnostic, ne prenant au début qu’une pause de deux mois pour les biopsies, les interventions chirurgicales, les consultations, la radiothérapie et la chimiothérapie.

Elle a ensuite ajouté :

« Les effets physiques commencent à prendre le contrôle et je ne peux plus le cacher. Je n’ai jamais été doué pour accepter ou demander de l’aide, mais malheureusement, je crois que je suis arrivé à un point de ma vie et de ma santé où ce n’est plus une option pour moi. Je ne suis plus capable de travailler physiquement, ce qui me fait peser une lourde charge financière.

De plus, elle a déclaré dans la description de sa collecte de fonds qu’elle avait pris près de 60 livres en quelques semaines à cause du syndrome de Cushing. Elle a commencé à ressentir des symptômes tels que « Moon Face », une détérioration de ses os et de ses muscles, de l’hypertension artérielle et du diabète de type 2. Elle a finalement perdu la capacité de marcher.

Elle a également déclaré à ABC :

« C’est arrivé du jour au lendemain. Je ne m’attendais pas à ça. Je ne m’attendais pas à un grand service funéraire, ni à beaucoup de gens qui me tendraient la main et m’aideraient. Avec la façon dont ça s’est passé, je suis juste sous le choc… juste très reconnaissant envers tout le monde et tout ce qui a été là.

La page ayant reçu plus de 900 000 $, elle indiquait que tous les fonds restant après le paiement des funérailles seraient transférés sur le compte en fiducie de ses enfants pour assurer leur avenir. Elle a ajouté :

« De cette façon, je peux leur laisser quelque chose et je peux toujours m’assurer qu’ils iront bien en grandissant. Ma famille et moi vous remercions TOUS du fond du cœur. [My children] sont toute ma vie, ma lumière et mon âme. Mes enfants sont mon combat et ce qui me permet de continuer.

13,3 000 personnes ont déjà fait un don, 5 000 $ étant le don le plus important provenant d’une source anonyme.

