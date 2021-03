Depuis que je suis enfant, je voulais avoir une grande famille. Et, à Los Angeles, cela nécessite un revenu cohérent et réaliste. Donc, la nature inconstante de l’emploi en tant qu’acteur n’était tout simplement pas assez cohérente pour moi. Heureusement, en même temps que les choses ont commencé à ralentir dans mon jeu d’acteur au début de la vingtaine, une autre opportunité s’est présentée pour moi avec une entreprise avec laquelle j’ai commencé à travailler à 25 ans. Et je suis dans cette entreprise depuis. C’est un poste de vente au sein d’une entreprise travaillant dans la finance. J’ai grandi dans un poste de direction et ça a très bien fonctionné.

EVD : À cette époque, nous n’avions pas Netflix et toutes ces options étendues avec des milliers et des milliers de rôles. J’irais littéralement pendant un certain temps sans aucun rôle pour lequel je correspondrais. Je veux dire, soit vous faites partie du demi-pour cent le plus élevé, soit, eh bien … c’est juste très compétitif.

