Qu’est-il arrivé à Drew Bledsoe ? Revisiter le tube qui a lancé la carrière de Tom Brady

C’était n’importe quel autre coup.

Les commotions se produisent, les blessures se produisent. C’est la nature du football.

Mais lorsque le secondeur des Jets Mo Lewis a percé Drew Bledsoe le long de la ligne de touche en 2001, ce n’était pas seulement la fin de l’ère Bledsoe en Nouvelle-Angleterre – c’était le catalyseur qui conduirait à la naissance d’une dynastie qui durerait deux décennies.

Avec Bledsoe quittant le match avec une blessure brutale, il ne s’agissait pas tant de l’avenir de Bledsoe avec l’équipe que du QB2 sur le tableau de profondeur. Entrez Tom Brady, le choix de sixième ronde des Patriots lors du repêchage 2000 de la NFL.

Brady terminerait le match pour Bledsoe, blessé, avec une passe de 5 contre 10 pour 46 verges dans la défaite. Ce qui s’est passé dans les jeux, les années et les décennies qui ont suivi, personne n’aurait pu le prévoir.

Mais tout a quand même commencé avec Drew Bledsoe.

Qu’est-il arrivé à Drew Bledsoe ?

Bledsoe, le choix n ° 1 de l’équipe lors du repêchage de la NFL en 1993, avait récemment signé un méga-contrat pour rester avec les Patriots dans un avenir prévisible. Le démarreur des Pats a été l’une des bougies d’allumage de la Nouvelle-Angleterre, passant de la pire des organisations de la NFL à la respectabilité.

Au cours du quatrième trimestre d’un match de la semaine 2 de 2001 assez indescriptible, le quart-arrière sortant s’est précipité pour un premier essai et a été frappé pour une boucle par le secondeur des Jets Mo Lewis. Bledsoe a été diagnostiqué avec une lésion pulmonaire qui le mettrait à l’écart pendant un mois.

Les Jets gagneraient le match 10-3 – mais ils perdraient la guerre de deux décennies qui a suivi.

Brady a terminé la saison en tant que partant des Patriots, menant la Nouvelle-Angleterre aux séries éliminatoires alors que l’entraîneur-chef Bill Belichick a attelé son chariot au quart de deuxième année, même après que Bledsoe soit devenu en bonne santé.

Bledsoe reverrait le terrain dans le match de championnat de l’AFC, remplaçant un Brady blessé et menant une campagne de buts qui a poussé les Patriots au Super Bowl 36. Ce serait la dernière fois que Bledsoe verrait le terrain comme un Patriot, et le premier anneau de La carrière de « Tom Terrific ».

… Le premier de six en Nouvelle-Angleterre et sept au total. Merci encore, Mo Lewis.

Belichick échangerait Bledsoe aux Bills contre un choix de première ronde en 2003 en avril 2002, et le « Hoodie » a expliqué assez franchement pourquoi il avait décidé de quitter Bledsoe. Vraiment, tout le monde a vu pourquoi, mais Belichick l’a réaffirmé :

« Nous savions tous quelle était la situation : une équipe de football ne peut avoir qu’un seul quart-arrière partant », a déclaré Belichick en 2001 via ESPN. « En fin de compte, il ne peut s’agir que d’un seul gars. … Lorsque vous mettez tout cela ensemble, c’est probablement le mieux. »

Bledsoe aurait trois années Bledsoe-ian avec les Bills après l’échange, dont une énorme saison de 4 359 verges et 24 touchés en 2002 avec Buffalo. Les deux dernières saisons ont été plus légères sur le succès: le vétéran a lancé 31 touchés pour 28 interceptions, l’équipe ayant une fiche de 15-17 au cours des deux dernières saisons, ratant les séries éliminatoires les trois années avec l’équipe.

Bien qu’il maintienne qu’il aimait jouer à Buffalo, la fin de Bledsoe avec Buffalo était assez amère. Lorsque Bledsoe a signé avec les Cowboys en 2004, il a révélé qu’il avait hâte de sortir ses enfants de l’équipement de Bills.

« J’ai hâte de rentrer à la maison et d’habiller mes enfants de petites étoiles et de me débarrasser des affaires de l’autre équipe », a déclaré Bledsoe.

Signant un contrat de trois ans pour débuter avec les Cowboys, Bledsoe a retrouvé l’ancien entraîneur des Patriots Bill Parcells, qui avait pris le poste à Dallas en 2003. La fin de la carrière de Bledsoe était assez sans cérémonie : en 2006, il a finalement été mis au banc pour certains un gars nommé Tony Romo qui finirait par être le QB du futur de Dallas.

Bledsoe a annoncé sa retraite en 2007.

Et si Mo Lewis n’avait jamais blessé Drew Bledsoe ?

Mais et si Mo Lewis n’avait jamais éliminé Bledsoe ? Les questions sont infinies.

Tom Brady a-t-il déjà une chance en Nouvelle-Angleterre ? Bledsoe a signé un contrat de 103 millions de dollars sur 10 ans avant la saison 2001. « J’ai exprimé à maintes reprises mon désir de jouer toute ma carrière avec les New England Patriots », a déclaré Bledsoe via le New York Times en 2001. « Il semble que ce soit une possibilité très réelle. »

Il n’y avait jamais vraiment de doute qu’à partir du moment où Brady a marché sur un terrain de football, il était la vraie affaire. Mais est-ce que Tom Brady devient Tawm Brady si Bledsoe ne se blesse jamais, et loin de Foxborough et Bill Belichick ? Combien de temps Belichick dure-t-il en Nouvelle-Angleterre ? Il ne fait aucun doute que Bledsoe signant un accord important aurait donné à Belichick une laisse un peu plus longue, mais il n’y avait pas non plus un secret que Belichick était amoureux de Brady en tant que QB n ° 2 en Nouvelle-Angleterre, bien qu’il soit un dernier tour. prendre. Belichick est allé 5-11 lors de sa première année en Nouvelle-Angleterre (après avoir démissionné en tant que HC des Jets) et a commencé la saison 2001 0-2. Les choses n’allaient pas bien pour le vieux Bill là-bas.

Cependant, Lewis a eu une carrière très productive et assez longue avec les Jets – il faisait partie de la première équipe All-Pro en 1998 – on se souvient surtout de lui comme du mec qui a déchaîné Brady dans la ligue.

Qui sait ce qui se serait réellement passé ?

Ce que nous savons, c’est quoi réellement arrivé – et la NFL en ressent toujours les séquelles 20 ans plus tard.