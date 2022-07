Le talk-show de fin de soirée Desus & Mero était dirigé par un duo de comédiens et meilleurs amis de la vie réelle, Desus Nice et The Kid Mero.

Les fans du programme Showtime éponyme de Desus & Mero sont curieux d’en savoir plus sur les deux et pourquoi leur série a pris fin.

Qu’est-il arrivé à Desus & Mero ?

En février 2019, la série de discussions de fin de soirée et le programme de croquis, Desus & Mero, ont été créés sur Showtime.

Le 18 juillet 2022, il a été annoncé que Desus & Mero mettait fin à sa diffusion et ne produirait plus de nouveaux épisodes.

À travers le compte Twitter officiel de l’émission, ils ont déclaré : « Bodega Hive : Les illustres @desusnice et @THEKIDMERO poursuivront des efforts créatifs séparés à l’avenir.

« #DESUSandMERO ne reviendra pas à SHOWTIME. Ça a été une bonne course, fam.

En savoir plus sur le soleil américain CELUI-CI FAIT MAL La réaction hilarante des fans de Desus et Mero révélée après la scission choquante du duo JAMES DESCEND Découvrez pourquoi James Corden a décidé de quitter The Late Late Show

Sur le compte séparé du premier, il a tweeté : « Crie à l’heure du spectacle et crie à la ruche, merci de faire partie du voyage.

“Fier de l’émission que mon personnel a réalisée à chaque épisode. Les grandes choses arrivent bientôt.

Qui sont Desus et Mero ?

L’émission susmentionnée était animée par des personnalités d’Internet et des commentateurs de comédie, Desus Nice et The Kid Mero.

Les deux sont des amis de longue date qui ont grandi ensemble dans le quartier du Bronx à New York.





Avant de devenir célèbre à la télévision, Desus a obtenu un diplôme en littérature du College of Mount Saint Vincent, tandis que Mero a fréquenté le Hunter College.

À un moment donné, les deux stars ont gagné un nombre important de médias sociaux sur YouTube, Twitter et Instagram.

À peu près à la même époque, les deux futurs hôtes étaient employés par un certain nombre de publications, notamment Noisey, Vice et Complex, tout en hébergeant simultanément un podcast en ligne nommé Bodega Boys.

Les fans que Mero et Desus ont accumulés grâce à leur podcast Bodega Boys reçoivent le nom collectif de fanbase, la Bodega Hive.

Getty

Desus Nice et The Kid Mero ont passé trois ans à la télévision tard dans la nuit avant de se séparer en juillet 2022[/caption]

En décembre 2013, la division des séries Web de Complex a commencé à publier un podcast mettant en vedette la paire susmentionnée.

Desus vs Mero a duré un an jusqu’à la conclusion du podcast en décembre 2014.

À la fin de Desus vs Mero, les deux blogueurs musicaux ont partagé le temps d’écran sur Guy Code de MTV.

Ils ont suivi leur série d’apparitions dans Guy Code avec un autre programme de fin de soirée éponyme qui a été créé pour la première fois sur Viceland en octobre 2016.

En savoir plus sur le soleil SEMENCER LE MONDE Errol Musk “a été invité à donner du sperme pour créer une nouvelle génération d’Elons” PARASITE RÉEL Détails d’horreur après qu’un homme est entré par effraction dans la maison “pour opérer sa famille”

Près de trois ans plus tard, en février 2019, la série est passée à Showtime et a gagné un public plus large avant de se terminer trois ans plus tard.

Les épisodes précédents de Desus & Mero ont présenté une variété d’invités de premier plan tels que: