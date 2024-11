Qu’est-il arrivé à Derrick Lewis ? Un dirigeant de l’UFC révèle le drame « en temps réel » derrière le retrait d’Edmonton

L’ancien challenger pour le titre des poids lourds de l’UFC, Derrick Lewis, qui détient le record de tous les temps à élimination directe de la promotion avec 15 ans, n’a pas pu ajouter à sa marque au Événement MMA de l’UFC Edmonton hier soir au Canadagrâce à un mystérieux « problème médical » qui a mis « La Bête Noire » sur la touche.

Alors, que s’est-il passé ?

« Il n’y a rien à mettre à jour au-delà de la version officielle », a révélé le directeur de l’UFC, Dave Shaw, lors de la conférence de presse d’après-combat de l’UFC Edmonton. « Ce n’était pas un problème médical lié au combat ou à une perte de poids. La situation hier était tout… tout se passait en temps réel. Nous n’avions donc pas suffisamment de réponses hier lors de la cérémonie de pesée. Il a pesé hier matin.

Ce n’est pas la première (ni même la deuxième) fois que Lewis abandonne la nuit du combat.

« Il a dû couper un peu mais ce n’est pas rare pour lui », a poursuivi Shaw. « Et puis, au cours de l’après-midi, il a commencé à recevoir des soins médicaux et nous n’avions tout simplement pas de réponses. Donc à ce stade, il était plus logique pour nous de procéder aux pesées avec Diniz et d’essayer de comprendre ce qui se passait avant de prendre une décision. Mais rien ne remplace la sécurité lorsqu’il s’agit de la santé et de la sécurité des athlètes. C’était donc la bonne décision de ne pas concourir.

Son adversaire, Jhonata Diniz, a ensuite été renommé pour affronter Marcin Tybura à l’UFC 309.