DAVE Hester a joué dans Storage Wars pendant près d’une décennie.

Hester, 57 ans, était l’une des principales stars de la série jusqu’à son départ en 2017.

2 Dave Hester est connu pour son rôle dans Storage Wars d’A&E Crédit : Getty

Qu’est-il arrivé à Dave Hester de Storage Wars ?

Connu pour être mal élevé, Hester a construit sa marque sur son mauvais comportement.

En 2012, Hester a quitté la série après qu’A&E l’ait licencié en raison d’allégations portées contre le réseau.

En conséquence, Hester a poursuivi l’entreprise pour 750 000 $ en invoquant un licenciement abusif, tout en accusant l’entreprise de se livrer à des pratiques commerciales déloyales.

L’affaire a duré trois ans et à la fin, Hester a reçu une ordonnance de 122 000 $ pour couvrir les frais juridiques d’A&E, mais lui et le réseau ont réglé un montant non divulgué.

Une fois l’affaire terminée, Hester est revenue dans la série pour les cinq saisons suivantes.

Après sa dernière apparition en 2017, Hester a lancé une entreprise de vente aux enchères.

Quelle est la valeur nette de Dave Hester ?

Hester est peut-être connu comme l’ennuyeux de Storage Wars, mais grâce à l’émission et à son entreprise, Hester a accumulé une valeur nette estimée à 4 millions de dollars selon Celebrity Net Worth.

Alors que Hester est devenu multimillionnaire, sa bataille juridique avec A&E n’a pas été la seule tout au long de sa carrière.

En 2012, il a poursuivi le musicien Trey Songz sur son slogan de signature « Yuuup! »

Songz avait envoyé une lettre de cessation et d’abstention à Hester après avoir déposé la marque de la phrase de signature.

Hester peut être vu dans l’émission en train de dire ce qu’il veut pour augmenter le prix lors d’une vente aux enchères tandis que Songz utilise le même slogan sur des albums et des marchandises datant de 2009.

Bien que Songz l’utilise depuis 2009, il n’a jamais suivi les étapes appropriées pour marquer la phrase.

Hester a fait valoir devant le tribunal que la version de Songz du slogan « ressemble à un cri animal ou non humain qui commence par un son distinct ‘yeeee’ avant de se terminer par un son ‘uuuup’ semblable à un cri, et est distinct et différent du son plus monosyllabique de Hester. phrase d’enchères gutturale qui sonne. »

Après une bataille devant les tribunaux, les deux ont accepté des conditions non divulguées, mais selon Justia, Hester est le titulaire actuel de la marque pour le mot.

2 Hester peut être vu avec son slogan « YUUUP! » sur son chapeau Crédit : Getty

La guerre du stockage est-elle réelle ?

En 2012, Hester avait accusé l’émission d’être fausse et scénarisée, mais en avril 2021, Distractify a eu une interview exclusive avec Brandi Passante, le ex-femme de la star de Storage Wars Jarrod Schulz, sur l’authenticité du spectacle.

« Ce sont des enchères publiques. Ce serait de la collusion, ce qui est contraire à la loi, de falsifier l’une des unités de stockage avant [the auction] », a-t-elle dit, » parce que n’importe qui peut venir à ces ventes aux enchères. «

Passante a admis que le spectacle n’incluait pas toujours certaines des unités de stockage, mais c’est seulement « parce que ce n’est pas aussi intéressant ».

Elle a ensuite confirmé que les éléments ne sont pas plantés, malgré les allégations de Hester selon lesquelles l’émission a ajouté des éléments pour la rendre plus intéressante.

« Vous allez en avoir des bons et des mauvais, et je ne pense pas que la série met autant en évidence les mauvais … mais cela arrive certainement », a-t-elle poursuivi.