Qu’est-il arrivé à Damar Hamlin ?

La sécurité des Buffalo Bills, Damar Hamlin, a subi un arrêt cardiaque après avoir fait un tacle lors du match de lundi soir, obligeant la NFL à suspendre un match crucial contre les Bengals de Cincinnati qui a rapidement perdu de son importance à la suite d’une scène effrayante qui s’est déroulée devant un public de télévision nationale. .

“Damar Hamlin a subi un arrêt cardiaque à la suite d’un coup sûr dans notre match contre les Bengals. Son rythme cardiaque a été restauré sur le terrain et il a été transféré au centre médical de l’UC pour des tests et des traitements supplémentaires”, ont déclaré les Bills dans un communiqué publié tôt mardi. “Il est actuellement sous sédation et répertorié dans un état critique.”

Hamlin, 24 ans, a subi une RCR sur le terrain, a rapporté ESPN lors de l’émission. Ses coéquipiers ont entouré Hamlin, le protégeant de la vue du public. Beaucoup pleuraient et priaient pendant que Hamlin était soigné sur le terrain par une équipe et du personnel médical indépendant et des ambulanciers paramédicaux locaux. Il a été transporté en ambulance au centre médical de l’Université de Cincinnati. Son coéquipier Stefon Diggs est ensuite allé rendre visite à Hamlin à l’hôpital tandis que les fans des deux équipes se rassemblaient à l’extérieur, tenant des bougies allumées et priant.

QU’EST-IL ARRIVÉ À HAMLIN ?

Hamlin a été blessé en s’attaquant au receveur des Bengals Tee Higgins lors d’un jeu apparemment routinier qui ne semblait pas exceptionnellement violent.

Higgins courait avec le ballon sur une passe de 13 verges de Joe Burrow quand il a mené avec son épaule droite, frappant Hamlin à la poitrine. Hamlin a ensuite enroulé ses bras autour des épaules et du casque de Higgins pour le faire descendre. Hamlin s’est rapidement levé, a semblé ajuster son masque facial avec sa main droite, puis est tombé en arrière environ trois secondes plus tard et est resté immobile.

Hamlin était à terre pendant 19 minutes alors qu’il recevait des soins médicaux. WXIX-TV à Cincinnati a rapporté que Hamlin avait besoin d’un défibrillateur externe automatisé (DEA) en plus de la RCR sur le terrain.

QU’EST-CE QUI A PRIS SI LONGTEMPS POUR REPORTER LE JEU ?

Il a fallu environ une heure à la NFL après l’effondrement de Hamlin pour suspendre officiellement le match parce que les dirigeants de la ligue recueillaient des informations et communiquaient avec l’arbitre Shawn Smith, les entraîneurs des deux équipes et la NFL Players Association.

Troy Vincent, vice-président exécutif des opérations de football de la ligue, a déclaré que le plan d’action d’urgence de la NFL avait été activé. Vincent a communiqué avec le commissaire de la NFL, Roger Goodell, et le directeur exécutif de la NFL Players Association, DeMaurice Smith. Dawn Aponte, directrice administrative du football de la ligue, était présente au match et a communiqué avec l’entraîneur des Bills Sean McDermott et l’entraîneur des Bengals Zac Taylor et l’arbitre.

“C’était fluide et les choses changeaient de minute en minute”, a déclaré Vincent. “Il était évident au téléphone que les émotions étaient extrêmement fortes. C’était une situation très volatile.”

Vincent a réfuté le reportage diffusé par ESPN selon lequel les deux équipes avaient eu une période d’échauffement de cinq minutes pour reprendre le jeu.

“Je ne sais pas d’où cela vient”, a déclaré Vincent. “Il ne nous est jamais venu à l’esprit de parler d’échauffement pour reprendre le jeu. C’est ridicule. C’est insensible. Ce n’est pas un endroit où nous devrions être.”

QUI EST HAMLIN ?

Hamlin a passé cinq ans à l’université à Pittsburgh – sa ville natale – et a disputé 48 matchs avec les Panthers au cours de cette période. Il était un artiste senior de la deuxième équipe All-ACC en tant que senior, a été élu capitaine d’équipe et a été choisi pour jouer dans le Senior Bowl.

Repêché au sixième tour par les Bills en 2021, Hamlin a disputé 14 matchs en tant que recrue, puis est devenu titulaire cette saison après la blessure de Micah Hyde.

En 2020, Hamlin a commencé à organiser une collecte annuelle de jouets de Noël dans sa ville natale de McKees Rocks, en Pennsylvanie. Mardi matin, une collecte de jouets communautaire organisée par Hamlin avait atteint plus de 3,1 millions de dollars en dons. Son objectif déclaré était de 2 500 $.

Le joueur de ligne offensive des Bills, Rodger Saffold, dans un message sur Twitter, a décrit Hamlin comme un “travailleur gentil, attentionné et extrêmement dur”. Saffold a écrit que Hamlin est “loyal, honnête et peut toujours vous faire sourire. Il est plus qu’un athlète, c’est un fils et un frère.”

QUELLE EST LA PROCHAINE POUR LA NFL?

Le match Bills-Bengals a des implications majeures en séries éliminatoires. Les deux équipes se battent pour la tête de série n ° 1 de l’AFC. Les Bills (12-3) sont entrés dans le match à la première place tandis que les Bengals (11-4) ont eu une chance de remporter l’AFC Nord avec une victoire et étaient également dans le mélange pour la tête de série n ° 1 avec Kansas City ( 13-3).

Les Bengals menaient 7-3 au premier quart lorsque le match a été arrêté.

Jeff Miller, vice-président exécutif des communications, des affaires publiques et de la politique de la NFL, a déclaré lors d’une conférence téléphonique peu après minuit qu’un délai pour reprendre le jeu n’était pas envisagé à l’époque.

“Notre préoccupation concerne le joueur et son bien-être. Au moment opportun, je suis sûr que nous aurons une conversation sur les prochaines étapes concernant le jeu”, a déclaré Miller.

La NFL entre dans la dernière semaine de la saison régulière et les séries éliminatoires devraient commencer le 14 janvier.