L’examinatrice médico-légale Clarissa Mullery, interprété par Liz Carrfait partie de Sles personnages les plus emblématiques d’ilent Witness.

Elle est devenue une favorite des fans au fil des ans, mais ne reviendra malheureusement pas pour la 26e série de la série – voici pourquoi.

Bbc

Liz Carr a joué Clarissa Mullery dans le drame BBC One pendant sept ans[/caption]

Qu’est-il arrivé à Clarissa dans Silent Witness ?

L’actrice Liz Carr a annoncé en 2020 son départ du casting de Silent Witness, après avoir fait partie de la série depuis la série 16 en 2012.

Son personnage Clarissa Mullery était devenu emblématique tout au long de la série, avec ses manières impassibles et sarcastiques et son air d’autorité.

Dans la finale de la saison 23, intitulée The Greater Good, qui a vu le Dr Thomas Chamberlain tué, Clarissa a déclaré à son équipe qu’il était temps pour elle de “se concentrer moins sur les morts et plus sur les vivants”.

Pendant ce temps, l’actrice Liz a révélé qu’elle quittait finalement le rôle parce qu’elle voulait explorer de nouvelles opportunités dans sa carrière.

Lorsqu’elle a annoncé sa sortie en 2020, elle a déclaré: “Après huit ans à jouer le fabuleux personnage de Clarissa Mullery, j’ai décidé qu’il était temps de quitter Silent Witness.

“Pour citer Clarissa, ‘Je sais juste, au fond de moi – qu’il est temps pour moi de passer à autre chose, de me concentrer moins sur les morts et plus sur les vivants. Sur la vie’.

“Silent Witness m’a donné une opportunité incroyable de me développer en tant qu’acteur, mais je sais que c’est le bon moment pour faire un acte de foi, laisser ce que je sais et voir quelles autres opportunités m’attendent.

“Cela a été une montagne russe, mais je sens que je pars sur un high exaltant.”

Combien de temps Liz Carr a-t-elle joué Clarissa dans Silent Witness ?

Liz a joué Clarissa Mullery dans le drame BBC One pendant près de huit ans entre 2012 et 2020.

L’examinatrice médico-légale très appréciée a fini par faire partie intégrante de l’équipe du Lyell Center en raison de sa connaissance encyclopédique des percées médico-légales et des avancées dans le domaine.

Clarissa a un lien fort avec le médecin légiste en chef Jack, joué par David Caves, et son mari Max, joué par Daniel Weyman, est un expert en criminalistique numérique et la seule personne à l’avoir jamais battue au Scrabble.

Liz a quitté Silent Witness aux côtés de son coéquipier Richard Lintern après la mort tragique de son personnage, le Dr Thomas Chamberlain.

Le producteur exécutif Richard Stokes a déclaré à propos de leur départ : « Liz et Richard, à leur manière individuelle et brillante, ont tant apporté à Silent Witness.

“Ils ont été des personnages très aimés et nous manqueront tous à The Lyell.”

Que fait Liz Carr maintenant ?

Dans une interview à Radio Times, Liz a révélé que pendant le tournage de Silent Witness, elle obtenait plus d’auditions que jamais auparavant.

Elle a joué des personnages dans la série Netflix The OA en 2019 et dans la sitcom Devs en 2020.

L’actrice est également apparue dans des émissions-débats, notamment Would I Lie To You et Who Do You Think You Are?

Liz a décroché un rôle dans la deuxième série de la populaire émission fantastique de Netflix Le sorceleur, où elle joue un personnage appelé Fenn aux côtés de l’ancien Superman Henry Cavill.

Liz a déclaré à Radio Times qu’elle voulait des “expériences” ajoutant: “D’une certaine manière, la sécurité est moins prioritaire pour moi que les expériences.”

En décembre 2021, il a été annoncé que Carr avait rejoint le casting de Good Omens pour la deuxième saison, en tant qu’ange Saraqael.

Entre septembre et décembre 2021, Carr a joué le Dr Emma Brookner dans la reprise West End de The Normal Heart au Royal National Theatre.

En 2022, elle rejoint le casting de This is Going to Hurt d’Adam Kay, dans le rôle de Tina.