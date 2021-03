The Young And The Restless est diffusé sur CBS depuis plus de 40 ans.

Au cours des derniers épisodes de The Young And The Restless, Chelsea a commencé à avoir des maux de tête, que les fans ont découvert plus tard comme un anévrisme cérébral.

