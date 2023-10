Qu’est-il arrivé à Charlotte Sena ? Tout ce que nous savons sur une fille disparue

Plus de 100 personnes, limiers et drones, participent à la recherche massive de Charlotte Sena, 9 ans, qui a été vue pour la dernière fois il y a plus d’un jour dans le nord de l’État de New York, ont indiqué les autorités.

Sena, de Greenfield, New York, campait avec sa famille dans le parc d’État voisin de Moreau Lake lorsqu’elle est partie faire une balade à vélo à l’heure du dîner et n’est pas revenue, a déclaré la gouverneure Kathy Hochul lors d’une conférence de presse dimanche.

« Ils ont campé, ils ont cuisiné et ils sont là pour créer des souvenirs qui durent toute une vie, a déclaré Hochul. Mais au lieu de cela, la journée s’est transformée en cauchemar pour tous les parents. »

La police de l’État de New York a émis une alerte Amber pour Charlotte Sena, 9 ans, qui a disparu alors qu’elle faisait du vélo lors d’un camping familial au parc d’État de Moreau Lake le 30 septembre.

Police de l’État de New York



Semaine d’actualités dimanche, j’ai contacté par e-mail le bureau de Hochul et sur Facebook la famille de Sena pour commentaires.

Le gouverneur a déclaré que le cauchemar avait commencé lorsque Sena faisait du vélo avec des amis proches vers 18h15 lorsqu’elle a décidé qu’elle voulait « être cette grande fille » et faire une boucle supplémentaire toute seule.

Lorsque Sena n’est pas revenue de ce qui aurait dû être un trajet rapide de 15 minutes, sa famille est partie à sa recherche, a déclaré Hochul, ajoutant que d’autres campeurs se sont joints aux recherches.

Le vélo de Sena a été découvert sur la boucle sur laquelle elle roulait vers 18 h 45, et sa mère a appelé la police d’État deux minutes plus tard pour signaler la disparition de la petite fille de 9 ans, a déclaré le lieutenant-colonel Richard L de la police de l’État de New York (NYSP). « , a déclaré Mazzone lors de la conférence de presse.

Le NYSP est arrivé au parc d’État à 19 heures et a lancé une vaste recherche de la jeune fille au cours des 18 heures suivantes avec l’aide de gardes forestiers, d’équipes de sauvetage aérien et sous-marin et de chiens. Des experts en technologie ont également été appelés pour analyser « d’autres formes de communication dans le parc à cette époque », a déclaré Hochul.

« Nous ne laissons aucune pierre, aucune branche, aucune table, aucune cabane intacte, intacte, sans examen dans notre recherche pour retrouver Charlotte », a déclaré le gouverneur. « Si vous savez quelque chose, si vous avez vu quelque chose, si vous entendez quelque chose, veuillez contacter le 911 pour nous dire ce que vous savez. »

Lorsque la « recherche exhaustive » dans le parc national n’a pas permis de retrouver Sena, une alerte AMBRE a été activée dimanche, a déclaré Mazzone.

« Comme nous n’avons pas pu la retrouver ici, il était fort possible qu’un enlèvement ait eu lieu », a-t-il déclaré.

Un porte-parole du NYSP a déclaré Semaine d’actualités dans un e-mail dimanche soir indiquant qu’il n’y avait aucune mise à jour ni aucun détail supplémentaire à ce moment-là.

Le parc où Sena campait avec sa famille, Moreau Lake State Park, se trouve dans le comté de Saratoga et s’étend sur plus de 4 600 acres de « forêts de feuillus, pinèdes et crêtes rocheuses », selon le Département de la conservation de l’environnement. Le parc national, qui est fermé jusqu’à nouvel ordrese trouve à environ 45 milles au nord d’Albany.

Sena a été vue pour la dernière fois portant une chemise Pokémon orange tie-dye, un pantalon bleu, des Crocs noirs et un casque de vélo gris, selon une description fourni par le NYSP. Elle est blanche avec des cheveux blonds, mesure environ 4′ 6″ et a des yeux verts, a indiqué la police. Sena est une élève de quatrième année qui a récemment été élue officier de classe pour le conseil étudiant, a déclaré Hochul, ajoutant que les parents de Sena ont décrit leur fille comme « joyeuse ».

« Les cœurs sont brisés ici aujourd’hui à New York », a déclaré Hochul. « J’espère qu’il y aura des retrouvailles. J’espère qu’il y aura une famille qui a été traumatisée mais qui est réunie. C’est notre prière et notre espoir en ce moment. »