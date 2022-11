CASSIE JO STODDART était une lycéenne aux États-Unis assassinée en 2006.

Il s’agit de son histoire tragique et de l’endroit où se trouvent ses assassins maintenant.

Brian Draper et Torey Adamcik étaient responsables du meurtre de Cassie Jo Stoddart Crédit : Twitter

Qui était Cassie Jo Stoddart ?

Cassie Jo Stoddart était une élève de 16 ans qui fréquentait le lycée Pocatello dans le comté de Bannock, Idaho aux États-Unis.

Elle avait l’habitude de garder la maison de sa tante et de son oncle.

Cassie avait également un petit ami appelé Matt Beckham et était décrite comme une fille belle et intelligente.

Qu’est-il arrivé à Cassie Jo Stoddart ?

Dans la nuit du 22 septembre 2006, Stoddart était assis à la maison sur Whispering Cliffs Drive dans le comté de Bannock.

Elle s’occupait des trois chats et des deux chiens de sa tante et de son oncle pour le week-end.

Son petit ami Matt lui a rendu visite vers 18 heures et plus tard, Brian Draper et Torey Adamcik ont ​​également rendu une visite qui lui a coûté la vie.

Ils étaient tous des étudiants de 16 ans à ce moment-là et les deux garçons sont allés “traîner” avec Stoddart qui leur a fait visiter la maison.

Les adolescents ont ensuite regardé Kill Bill, Volume II, mais Draper et Adamcik sont partis tôt, affirmant qu’ils voulaient regarder un film au cinéma local.

Mais ce qu’ils ont fait à la place, c’est s’assurer de déverrouiller la porte du sous-sol, afin qu’ils puissent rentrer dans la maison.

Après un certain temps, ils sont revenus à la maison portant des vêtements sombres, des gants et des masques peints en blanc.

Ils sont rentrés dans le sous-sol tout en faisant des bruits forts pour essayer d’attirer l’attention de Stoddart et Beckham avant de couper le courant via un disjoncteur.

Mais le couple n’a pas été dérangé et quand les garçons ont vu cela, ils ont rallumé le courant.

Le couple était mal à l’aise après cet événement, et Beckham a remarqué que l’un des chiens n’arrêtait pas de grogner et de regarder le sous-sol.

Le petit ami de Stoddart voulait passer la nuit avec elle pour qu’elle se sente plus en sécurité, mais sa mère ne l’a pas laissé faire et est venue le chercher vers 22h30.

Elle a proposé à Cassie de dormir chez eux et de la ramener à la maison le matin, mais Cassie pensait qu’elle était responsable de rester à la maison et de s’en occuper.

Beckham a appelé les autres garçons pour les rencontrer probablement, cependant, ils chuchotaient et le petit ami a juste supposé qu’ils étaient dans un cinéma donc ils ne pouvaient pas parler.

Quand ils furent sûrs que Beckham était parti, ils éteignirent à nouveau les lumières, dans l’espoir que Stoddart descende enfin.

Cependant, elle ne l’a pas fait, alors les garçons sont montés à la place avec Draper armé d’une arme de type poignard et Adamcik avec un couteau de chasse.

Draper a claqué une porte de placard pour l’ouvrir pour effrayer Scoddart et l’a poignardée environ 30 fois, 12 des blessures étant potentiellement mortelles.

Lors du procès, il a été découvert que le couple avait filmé le plan d’assassinat de Stoddart, Adamcik admettant plus tard qu’il avait été inspiré par le film d’horreur Scream.

Où sont Brian Draper et Torey Adamcik maintenant ?

Draper a été condamné le 18 avril 2007, tandis qu’Adamcik a été condamné le 8 juin, plus tard cette année-là.

Ils ont été reconnus coupables de meurtres au premier degré et ont reçu une peine obligatoire d’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle et 30 ans à perpétuité pour avoir été reconnus coupables de complot en vue d’assassiner.

Ils purgent toujours leur peine à l’établissement correctionnel de l’État de l’Idaho.

Adamcik a tenté de faire appel de sa condamnation en novembre 2019, mais cela a été refusé.