Qu’est-il arrivé à Carl Russell ? Un homme de Liverpool assassiné par un homme armé à vélo

CARL Russell a été abattu devant sa petite amie le matin du 7 octobre 2018 à Belle Vale, au sud de Liverpool.

Un tueur à vélo a ouvert le feu sur Russell, qui était sorti de prison le jour de sa libération lorsqu’il a été abattu.

Carl Russell a été abattu devant sa petite amie alors qu’ils sortaient de leur voiture dans le sud de Liverpool

Qui était Carl Russel ?

Il y a plus de 13 ans, Carl Russell a survécu à plusieurs balles – une fois dans la tête et trois fois dans le corps – par deux hommes masqués qui ont fait irruption chez lui.

Il a reçu une balle à l’arrière de la tête, la balle étant miraculeusement sortie de son crâne et sortant de son cuir chevelu.

Cependant, il souffrait toujours d’une jambe défigurée et avait besoin de béquilles et d’un sac de colostomie après l’attaque.

Le chien de M. Russell a également été touché lors de la fusillade.

L’incident survenu à son domicile de Belle Vale le jour du Nouvel An 2010 a obligé M. Russell à une intervention chirurgicale d’urgence et à 14 litres de sang.

M. Russell, alors âgé de 18 ans, a ensuite été arrêté après que la police, fouillant son domicile de Belle Vale, ait trouvé un pistolet Glock chargé dans une armoire verrouillée.

En octobre 2018, la Crown Court de Liverpool a appris que les agents avaient également trouvé des balles réelles lors de la perquisition, dont cinq cartouches à l’intérieur de l’arme à feu.

La police a également saisi une veste noire et un masque de protection, couverts de résidus de balles.

Le procureur Geoffrey Greenwood a déclaré que l’analyse du pistolet Glock a révélé qu’il avait été utilisé lors de trois fusillades distinctes au cours des six semaines précédentes.

Le 23 novembre 2009, l’arme a été tirée sur une maison de Belle Vale, alors qu’une femme et son enfant étaient chez eux.

Deux semaines plus tard, l’arme a également été utilisée lors d’une fusillade en voiture et, le 14 décembre, l’arme a été tirée depuis une voiture à Belle Vale.

Lors de son entretien, M. Russell a d’abord affirmé qu’il avait été forcé de ranger l’arme environ deux heures avant d’être abattu.

Plus tard, il a nommé un homme qu’il croyait responsable des premières fusillades, mais qui a lui-même été tué.

En octobre 2010, M. Russell, alors âgé de 19 ans, a admis posséder une arme à feu et des munitions.

Mais son avocat, Christopher Stables, a exhorté le tribunal à faire preuve de clémence en raison des « circonstances exceptionnelles » de l’affaire.

Il a déclaré que M. Russell avait « une chance incroyable de survivre à l’attaque ».

Mais l’ayant condamné à cinq ans et quatre mois de prison, le juge Nigel Gilmour QC a déclaré : « Vous possédiez l’arme dans un contexte où vous étiez chargé de vous occuper de l’arme, vous aviez des résidus de balle sur vos vêtements et cette arme a été utilisée au cours des années précédentes. mois à trois reprises. »

En septembre 2011, alors âgé de 20 ans, M. Russell a avoué un cambriolage qui autrement « n’aurait jamais été révélé », ses avocats ayant déclaré au tribunal qu’il était déterminé à changer de vie.

En 2018, il a été abattu devant sa maison, devant sa petite amie.

Qu’est-il arrivé à Carl Russell ?

Quand Carl Russell avait 27 ans, il a été abattu alors que lui et sa petite amie sortaient d’une voiture à Cornwood Close, Belle Vale, Liverpool.

Le dimanche 7 octobre 2018, le mystérieux tueur, portant une cagoule et une veste haute visibilité, a tiré plusieurs fois sur M. Russell à la tête et au torse avant de partir à vélo – alors que les habitants horrifiés se précipitaient pour aider la victime.

Des voisins ont déclaré avoir vu des enfants jouer dans la rue peu avant que des policiers armés et des ambulanciers ne soient appelés sur les lieux à 11h30.

Qui a tué Carl Russell ?

L’enquête sur l’assassin de Carl Russell est toujours en cours.

Crimestoppers a désormais offert une récompense de 20 000 £ pour toute information sur la fusillade.

Les détectives souhaitent parler à un cycliste filmé par CCTV portant une veste orange haute visibilité qui se trouvait dans la zone le jour de la fusillade.

Ils pensent également que le propriétaire d’une camionnette Nissan Primestar blanche à plaque 53 vue dans la région le jour de la fusillade pourrait détenir des informations utiles.

La police souhaite également parler avec un chauffeur de taxi qui aurait pu entendre une conversation au sujet de la camionnette le jour du meurtre.

M. Russell était sorti de prison le jour de sa libération lorsqu’il a été abattu et des sources locales ont déclaré au Sun que le tueur s’en était rendu compte et était au courant des mouvements de Carl dans la période précédant sa mort.

L’inspecteur-détective en chef Jason Pye, qui dirige l’enquête, a déclaré : « Au cours des cinq dernières années, nous avons procédé à un certain nombre d’arrestations, mais je suis toujours très désireux de parler à toute personne qui était présente au moment de la fusillade.

«Cet incident s’est produit en plein jour vers 11h30 un dimanche alors qu’il devait y avoir du monde.

« Au fil des années, les allégeances peuvent changer et nous espérons qu’une récompense de 20 000 £ de la part de Crimestoppers incitera fortement toute personne disposant d’informations à se manifester.

« Nous souhaitons particulièrement parler à un homme portant des vêtements de haute visibilité et faisant du vélo qui a été aperçu dans la zone au moment de la fusillade.

« Il est décrit comme étant blanc, âgé d’une vingtaine d’années à l’époque, de corpulence moyenne, vêtu de noir et portant une veste orange haute visibilité, dont le bas était bleu foncé et avait une bande réfléchissante.

« Savez-vous qui est cet homme ? Nous pensons qu’il pourrait détenir des informations vitales qui pourraient aider notre enquête et j’exhorte toute personne qui le reconnaît – ou l’homme lui-même – à faire ce qu’il faut et à se manifester.

«Nous souhaitons également retrouver le conducteur d’une camionnette Nissan Primestar blanche à plaque 53, qui se trouvait sur le domaine au moment du meurtre de Carl.

« Nous essayons également de retrouver un chauffeur de taxi qui aurait pu entendre une conversation, le même jour, au sujet d’une camionnette impliquée.

« Cinq ans plus tard, la famille et les amis de Carl sont toujours aux prises avec la perte de Carl et je ne peux pas commencer à imaginer ce qu’ils ont dû traverser.

« Nous avons un officier spécialement formé qui continue de les soutenir. »