Qu’est-il arrivé à Bryce Young ? Le manque de développement et la perte de confiance condamnent le QB de Carolina

Lorsque Tom Brady est officiellement passé du poste de quarterback à celui d’annonceur, il a apporté certaines de ses opinions réelles et honnêtes avec lui — comme, par exemple, la façon dont le processus de développement des quarterbacks dans le football est défaillant.

Et même si le joueur n’est jamais totalement exempt de tout reproche, il était difficile de ne pas y penser après avoir vu la décision des Panthers – une décision juste, fondée sur le mérite – de mettre sur le banc le QB de deuxième année Bryce Young après un début brutal de 0-2. Young n’est pas le seul quarterback en difficulté, mais il est probablement le mieux payé.

À l’époque de Brady, les quarterbacks devaient se battre dès le début après le lycée. Il n’y avait pas de portail de transfert, pas de NIL et la plupart des enfants commençaient leur parcours en tant que joueurs de quatrième rang (ou de septième rang, comme dans le cas de Brady). Ils étaient obligés de se battre dans le type de chaudron de compétition qui fait ou défait les gens.

Le football universitaire d’aujourd’hui n’est plus comme ça, et ce n’est plus le cas depuis longtemps.

Non seulement les joueurs peuvent partir quand ils sont frustrés et jouer immédiatement, mais ils sont grassement payés pour le faire. De plus, rien ne perturbe plus le développement d’un joueur qu’un changement d’entraîneur, qui se produit désormais plus rapidement que jamais. La version pré-NIL des College Football Playoff a également vu une quantité massive des meilleurs talents de préparation du pays affluer vers une poignée de programmes – Alabama, Georgia, Ohio State, Clemson, LSU et quelques autres. Ces équipes ont accumulé tellement de profondeur monstrueuse que, pour certaines d’entre elles, pratiques étaient plus difficiles que la plupart des jeux. Les programmes de grande envergure ont été construits en fonction de ce qui était le mieux pour ledit programme, pas nécessairement de ce qui était le mieux pour le développement de chaque joueur.

La carrière de Young à l’Alabama est l’exemple parfait de ce dernier point. Il n’a jamais osé s’aventurer dans le portail des transferts ou joué pour un autre entraîneur principal que Nick Saban. Mais après avoir été redshirté derrière Mac Jones dans l’équipe d’Alabama pour le titre national en 2020 – l’une des plus talentueuses de l’histoire moderne du football universitaire – Young, lors de sa première année en tant que titulaire, avait un RB de 220 livres prêt pour la NFL (Brian Robinson Jr.), trois choix de draft au poste de WR (dont Jameson Williams), plus de choix de draft sur son OL titulaire et remplaçant et une défense qui avait tout.

De loin, son équipe était plus talentueuse que l’adversaire dans au moins 13 de ses 15 matchs au cours de cette saison 2021.

🐘 21/23

🐘 270 verges de passe

🐘 5 TD Bryce Young est le premier joueur de @AlabamaFTBL historique de lancer 5 passes TD en une seule mi-temps. pic.twitter.com/pZ1qMyOGtd — Réseau SEC (@SECNetwork) 13 novembre 2021

De plus, lorsque Young a signé avec l’Alabama après le lycée, il l’a fait en sachant qu’il serait titulaire en tant que sophomore. Ce genre de perspective est une réalité dans le jeu d’aujourd’hui, et c’est exactement ce dont parle Brady.

À l’époque, Young, le meilleur espoir de sa catégorie, aurait probablement atterri dans une équipe comptant déjà plusieurs quarterbacks de la NFL. Il aurait dû travailler plus dur pour gagner et conserver sa place, et ce processus aurait permis d’éviter les contretemps du premier jour qui ont aujourd’hui anéanti la confiance d’un joueur de 23 ans dans la NFL et l’ont forcé à rester sur le banc.

La situation de Justin Fields à Ohio State était en fait une copie conforme de cette situation. Il a choisi une école avec des talents de haut niveau et aucune concurrence pour le poste de titulaire. Le reste appartient à l’histoire.

Young a réalisé une tonne de jeux dans la poche, en mouvement et hors plate-forme au cours de ses deux années en tant que titulaire de l’Alabama. Il a remporté le trophée Heisman en 2021. C’était un meneur de jeu phénoménal, un leader coriace et un gagnant. Lorsqu’il joue avec confiance, son instinct athlétique est hors norme.

Parce qu’il essayait de gagner des matchs, l’Alabama a (correctement) laissé Bryce être Bryce. Il s’en est tiré avec des lancers imprudents que ses receveurs ont attrapés. Il s’en est tiré avec des itinéraires ouverts parce que quelqu’un d’autre était complètement libre à un autre endroit sur le terrain. Et, plus important encore, il s’en est tiré avec un mauvais jeu de jambes parce qu’il était suffisamment talentueux pour le faire.

Voici quelques exemples de la façon dont Young a pu réaliser un grand jeu pour l’Alabama sans jeu de jambes approprié, car il joue avec une équipe extrêmement talentueuse et n’a pas encore affronté les défenses de la NFL :

Cela ne veut pas dire que Young n’a pas été coaché ​​à l’Alabama – bien sûr qu’il l’a été. Mais quand on s’en tire constamment avec des choses comme ça dans les jeuxen tant que jeune joueur, on s’en souvient. Et ce n’est pas toujours bon.

Pour être clair, les recruteurs de la NFL n’ont pas bâclé l’évaluation de Young. Évidemment, pour toute franchise (comme Carolina) qui avait attribué à Young une note supérieure à celle de CJ Stroud, cela s’est avéré être une erreur. Au-delà de cela, cependant, nous le comparons dans la classe de draft 2023 à Anthony Richardson (le choix n°4) et Will Levis (n°33), deux autres passeurs extrêmement talentueux qui, comme Young, ont du mal avec peu de choses en ce moment.

Parmi ce groupe, Young était l’un des meilleurs. Et, malheureusement pour Young, il a été sélectionné par une franchise désespérée, avec des propriétaires douteux et sans direction. Encore une fois, c’est similaire sur de nombreux points à la façon dont Fields a commencé à évoluer dans la NFL.

L’échange effectué par Carolina pour acquérir Young est déjà l’un des pires de l’histoire de la ligue, et pas seulement parce que l’avenir de Young est incertain. Lorsque les Panthers ont sélectionné Young, ils l’ont fait en disposant d’une ligne offensive jeune et inexpérimentée, sans doute la pire combinaison de talents de receveur et de TE dans la NFL, d’un running back surpayé et inexpérimenté et d’un propriétaire sans aucune patience. Young est en fait l’un des rares joueurs universitaires à avoir une régularité dans son coaching, donc lorsque le propriétaire de Carolina, David Tepper, a renvoyé Frank Reich 11 matchs après le début de la saison de Young, le toit s’est effondré.

Si les Panthers avaient choisi Stroud et que Tepper avait fait de même, Stroud aurait lui aussi eu du mal. On ne peut pas couper l’herbe sous les pieds d’un quarterback débutant alors qu’il est encore en train de trouver sa place. D’un point de vue de 10 000 pieds, le « problème Bryce Young » de la Caroline est principalement dû à son propriétaire. Young avait besoin de plus d’aide, de plus de stabilité et d’un environnement qui ressemble à un environnement sain pour résoudre ses problèmes, car les problèmes de jeu de jambes de Young ont été là toute sa carrière.

En effet, ses pieds doivent être plus calmes et en rythme avec les itinéraires que ses cibles empruntent. S’ils ne le sont pas, tous les concepts basés sur le timing (la plupart de ce que vous exécutez dans la NFL) sont ruinés. Young n’a pas dirigé une attaque particulièrement « de style professionnel » à l’Alabama. Et maintenant, en tant que pro, il a souvent été en retard (ou trop tôt) sur les lectures de base, soit parce qu’il est en décalage avec ses pieds, soit parce qu’il attend trop longtemps son premier receveur, soit parce qu’il y a une combinaison des deux. Tout cela prend du temps à réparer.

nous prendrons ça 📺 | @nfloncbs pic.twitter.com/BwFTg1jKoS — Chargers de Los Angeles (@chargers) 15 septembre 2024

Young a passé une grande partie de sa carrière universitaire dans un système de shotgun qui lui demandait de lire plus d’options de course-passe que de concepts de passe fondamentaux, il était autorisé à faire des jeux sans jamais avoir à prêter attention à ses pieds. La profondeur de ses drop en sortie de gun et depuis le centre est erratique, il n’y a aucun ressenti et, franchement, personne ne semblait prêt à marteler ces détails avec lui. jusqu’à il est arrivé à la ligue.

Young a effectué 31 dropbacks lors de la pré-saison 2023 et a subi des pressions ou des sacks sur environ la moitié d’entre eux. Son jeu de jambes et les blocages de la ligne offensive de Carolina sont à blâmer à parts égales. Lors de ses trois premiers matchs en tant que joueur de la NFL, les défenses l’ont mis sous pression sur 38 de ses 81 dropbacks combinés (avec six sacks). C’est ce qui peut arriver lorsque vous entourez un QB débutant avec le pire effectif de la ligue.

La saison dernière a été marquée par de nombreux moments difficiles, mais Young a aussi connu des moments de progrès, du moins au début. Les Panthers ne l’ont cependant jamais suffisamment aidé, et les moments où Young s’écartait du scénario et essayait d’en faire trop n’ont fait qu’empirer les choses.

À la fin de la saison régulière 2023, Young était classé deuxième derrière Sam Howell en termes de pressions – et semblait complètement dénué de confiance. Young a ensuite entamé sa deuxième saison avec son troisième entraîneur principal, son troisième entraîneur des quarts-arrières et son deuxième coordinateur offensif. Cela a commencé, littéralement dès le premier jeu, comme on pouvait s’y attendre.

Le jeu de Young sur le terrain a été épouvantable, à un point tel que l’entraîneur de première année Dave Canales aurait probablement été en danger de perdre le vestiaire s’il était resté avec lui.

En deux semaines, Young est le lanceur le moins précis de la NFL, avec un taux de hors-cible de 19,6 %. En 2022 à Alabama, Young était le cinquième lanceur le plus précis du Power 5. L’EPA/dropback sous pression de Young est actuellement le dernier parmi les lanceurs partants de la NFL (-0,40) ; à Bama en 2022, son EPA/dropback sous pression (0,13) était meilleur que celui de tout autre prospect de sa classe de draft.

Il a été frappé trop souvent, il n’a plus aucun sentiment de confort et sa confiance est complètement anéantie. Mais il n’aura pas 24 ans avant juin.

Reste à savoir si le passage de Young à Carolina est terminé ou non. L’échec n’est presque jamais définitif au football, surtout à l’âge de Young. Peut-être que Canales et sa batterie d’entraîneurs offensifs composée du coordinateur offensif Brad Idzik, du coordinateur de jeu de passe Nate Carroll et de l’entraîneur des QB Will Harringer pourront se réorganiser et régler les problèmes de Young en toute tranquillité pendant qu’Andy Dalton tiendra le fort. Ou peut-être que Tepper exigera que la franchise passe à autre chose.

Il ne serait cependant pas sage de jeter l’éponge pour toujours sur Young en tant que prospect, que ce soit à Carolina ou – éventuellement, peut-être – ailleurs. Il ne s’agit pas d’une situation comme celle de Trey Lance ou de Zach Wilson. Il s’agissait d’échecs de dépistage liés à la COVID. La situation entourant Young à Carolina était plus proche de celle de Fields à Chicago, mais en pire.

Stroud a été un meilleur joueur, c’est évident, et il n’est pas juste de comparer les « et si », mais regardez la situation dans laquelle il est entré à Houston. Les armes, le plan offensif, la défense fonctionnelle – Stroud avait tout cela et a prospéré. Young n’avait rien de tout cela et a échoué.

Brady était un très bon quarterback. Peut-être en avez-vous entendu parler. Les gens devraient écouter attentivement son message en ce moment, car il est important et met en lumière une situation problématique. Il a raison sur la façon dont l’état actuel du jeu universitaire – souvent associé dans le processus de draft à des propriétaires de la NFL trop zélés qui ne savent pas ce qu’ils font – tue le développement des quarterbacks.

Nous voyons tous avec Young ce qui peut arriver en conséquence.

(Photo : Grant Halverson / Getty Images)