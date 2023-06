Qu’est-il arrivé à Ashley Peacock sur Coronation Street ?

Les fans de CORONATION Street ont été dévastés quand Ashley Peacock a quitté les pavés pour de bon dans des circonstances très tragiques.

Au fil des ans, le personnage légendaire a été impliqué dans des scénarios de haut niveau avant d’être tué.

Polycopié

Ashley Peacock de Coronation était un personnage légendaire[/caption]

Qui était Ashley Peacock dans Coronation Street ?

Ashley Peacock est arrivé sur Coronation Street en 1996 et a travaillé dans la boucherie de sa famille.

Il a toujours pensé que son père était quelqu’un d’autre, mais il s’est avéré que son vrai père était son oncle Fred.

Pendant son séjour à Weatherfield, il s’est marié deux fois – une fois avec Maxine, et plus tard avec Claire.

Maxine est malheureusement décédée lorsqu’elle a été assassinée par le tueur en série Richard Hillman.

Qu’est-il arrivé à Ashley Peacock ?

Les téléspectateurs ont été laissés en morceaux quand Ashley est décédée après une explosion au Joinery Bar, qui a fait dérailler un tramway.

Il a été écrasé par le plafond effondré après avoir héroïquement aidé à sauver la vie de Peter Barlow.

La mort d’Ashley est liée à l’épisode du 50e anniversaire de la série en 2010.

Par qui a joué Ashley Peacock ?

Ashley Peacock a été joué par Steven Arnold et il est resté quelque peu prolifique depuis qu’il a quitté le feuilleton en 2010.

L’acteur a poursuivi une carrière réussie sur scène et a même joué dans Dancing On Ice en 2011.

Il est également apparu dans Casualty ainsi que Thick as Thieves et On the Market.

Mais il a tiré la plupart de son travail de courts métrages – apparaissant dans d’innombrables au fil des ans.

Steven a continué à avoir une carrière réussie sur scène, mais il a encore des moments où son alter ego, Ashley, lui manque.

S’adressant à Gaby Roslin sur Lorraine en 2016, il a déclaré: « Oui, il aura toujours une place spéciale dans mon cœur car je l’ai joué pendant si longtemps.

« Il y a des éléments qui vous manquent mais vous pouvez toujours le mettre dans des personnages que vous jouez ici et là. »

Steven a également déclaré qu’il était ravi de la façon dont sa carrière s’est déroulée, d’autant plus que cela aurait pu se passer complètement différemment s’il n’avait pas été gardé à Coronation Street.

Il a déclaré: « Au départ, je suis allé dans un épisode, puis John Savident qui a joué Fred [Elliott] a dit ‘Je pourrais t’utiliser pour un autre épisode’, il m’a suggéré de faire un autre épisode alors j’ai dit oui.