Le plus haut tribunal de Grande-Bretagne a annulé un plaidoyer pour maintenir le jeune Archie Battersbee sous assistance respiratoire après avoir été jugé mort d’un tronc cérébral.

Le jeune de 12 ans est resté dans le coma après un « accident anormal » en avril 2022, et son assistance respiratoire sera désormais désactivée à midi le mardi 2 août 2022.

Les parents d’Archie Battersbee ont perdu un dernier recours pour maintenir son système de survie Crédit : PA

Qu’est-il arrivé à Archie Battersbee ?

Archie Battersbee a été laissé dans le coma après avoir subi un “accident anormal” chez lui à Southend, Essex, le 7 avril 2022.

Sa mère, Hollie Dance, a déclaré qu’elle avait trouvé le garçon de 12 ans avec une ligature sur la tête et pensait qu’il participait peut-être à un défi en ligne.

Après plus d’une semaine à son chevet, Hollie a déclaré à l’Echo: “C’est un accident anormal qui a entraîné une lésion cérébrale et je le revis constamment.

“Pour être honnête, les médecins disent des choses négatives, il ne répond pas, mais nous gardons espoir.

“Je sens qu’il a besoin d’un peu de temps.”

Une page GoFundMe a été créée par la belle-sœur d’Archie, Ella Carter, pour soutenir la famille avec les frais médicaux qui ont permis de collecter plus de 29 000 £.

Comment va Archie Battersbee ?

Archie est sous assistance respiratoire au Royal London Hospital de Whitechapel, avec sa famille à son chevet.

Il n’a pas repris connaissance depuis l’accident.

Le 6 juin 2022, un spécialiste a déclaré à un tribunal que des scans ont montré que des parties du cerveau d’Archie étaient mortes et en décomposition et a déclaré que “les chances de guérison sont très faibles”.

Lors d’une audience antérieure, un spécialiste a déclaré au juge qu’il pensait que les scanners montraient que le jeune avait subi des dommages “irrémédiables” au cerveau.

Deux autres spécialistes ont déclaré qu’ils pensaient que les tests montraient qu’il était “mort du tronc cérébral”.

Ses parents, Hollie Dance et Paul Battersbee, disent que son cœur bat toujours et souhaitent que le traitement se poursuive.

Maman Hollie a dit qu’Archie lui avait serré la main et qu’elle continuerait à se battre pour sa vie.

Elle a déclaré au Daily Mail: “On m’a dit que mon fils ne passerait pas la nuit quand il est arrivé à l’hôpital.

“Pourtant, il est là dix semaines plus tard.

“C’est un combattant et il mène la bataille de sa vie – comment ne pas me battre aussi fort ?

“Tout ce que nous avons toujours demandé, c’est du temps. Les gens sont dans le coma depuis des mois, mais l’hôpital a voulu déclarer mon fils mort après seulement trois jours alors qu’il était encore sous sédation.

“Archie doit être traité comme un patient vivant jusqu’à ce qu’il soit prouvé qu’il ne l’est pas – et l’IRM sur laquelle ils se sont appuyés n’est pas une preuve.

“Ce que je sais, c’est qu’un garçon qui peut me serrer la main n’est pas en état de mort cérébrale. Je défie n’importe quelle mère de ne pas faire la même chose si elle était dans ma situation.

Pourquoi le système de survie d’Archie Battersbee est-il désactivé ?

Archie Battersbee, 12 ans, a été au centre d’un différend devant la Haute Cour après avoir subi des lésions cérébrales lors de l’accident.

Les parents Hollie et Paul ont déclaré qu’ils pensaient que l’écolier pourrait éventuellement se remettre de ses blessures.

Mais les médecins ont déclaré que le garçon était en “mort du tronc cérébral” et qu’il ne guérirait jamais.

Mme la juge Arbuthnot a statué le 13 juin 2022 qu’il n’avait aucune chance réaliste de se rétablir.

Le tribunal a entendu qu’Archie était “probablement” mort sur la base d’une IRM – la première fois qu’une décision a été prise en utilisant ces méthodes, a affirmé Hollie.

Archie a obtenu une seconde chance après que les juges de la Cour d’appel ont décidé qu’un nouveau juge devrait réexaminer l’affaire.

Edward Devereux, cr, qui dirige l’équipe juridique des parents d’Archie, a déclaré que la décision avait été prise selon la prépondérance des probabilités.

Il a fait valoir que la désactivation du système de survie d’Archie aurait dû être faite au-delà de tout doute raisonnable.

L’organisation de la campagne, le Christian Legal Center, soutient la famille d’Archie.

Son directeur général, Andrea Williams, a déclaré que la décision initiale “établit un précédent sombre et troublant”, et a déclaré que la famille continuerait à se battre : “Les parents d’Archie n’acceptent pas qu’il soit mort et se battent courageusement pour sa vie.

“Ils n’abandonneront pas maintenant et ont l’intention de faire appel. Nous continuerons à nous tenir aux côtés de la famille et à prier pour un miracle.”

Papa Paul Battersbee et maman Hollie Dance espéraient que le traitement de leur enfant de 12 ans se poursuivrait après qu’un comité de l’ONU ait demandé un délai, mais un tribunal britannique a rejeté leur appel de dernière minute.