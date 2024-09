Qu’est-il arrivé à Alan Hale Jr. après l’île Gilligan

Alan Hale, Jr. est devenu artiste dans le cadre de l’héritage de sa famille. Sa mère était l’actrice Gretchen Hartman qui est apparue dans des dizaines de films dans les années 1910, tandis que son père, Alan Hale (de son vrai nom : Rufus Edward MacKahan) a accumulé des centaines de crédits à l’ère du cinéma muet, généralement en tant qu’acolyte fiable d’Errol Flynn. Hartman a pris sa retraite d’acteur en 1929 et Hale, Sr. a continué à travailler jusqu’à sa mort en 1950. Alan Hale, Jr. est apparu pour la première fois à l’écran alors qu’il était un bébé, « jouant » aux côtés de sa mère. Hale a fait ses débuts à Broadway en 1931, alors qu’il n’avait que 10 ans, apparaissant dans un spectacle de très, très courte durée intitulé « Caught Wet » (il a ouvert et fermé le même mois). En 1933, Hale a joué un rôle non crédité dans le drame de William Wellman, « Wild Boys of the Road », datant de la dépression, et c’est peut-être le premier film dans lequel un observateur occasionnel le reconnaîtrait.

À partir de 1941, Hale a commencé sérieusement sa carrière d’acteur, accumulant six crédits cette année-là. Hale a servi dans la Garde côtière de 1942 à 1945, mais il a quand même réussi à élargir son curriculum vitae et s’est immédiatement remis au métier d’acteur en 1947, une fois la guerre terminée. Il a joué dans quelques dizaines de films supplémentaires à la fin des années 40 avant de décrocher son premier rôle à la télévision, jouant divers rôles dans des épisodes de « The Gene Autry Show » en 1950. Son premier rôle régulier à la télévision a eu lieu en 1952 lorsqu’il a été choisi comme personnage principal. « Bill Barker, USA », et il décroche un autre rôle principal dans la série « Casey Jones » de 1957. Il n’y a jamais eu un moment où Hale ne travaillait pas.

Ce n’est qu’en 1964, après des centaines de rôles, que Hale incarnera le capitaine dans « Gilligan’s Island », la sitcom à succès mettant en scène sept naufragés bloqués sur une île déserte. À ce jour, cela reste le concert le plus médiatisé de Hale.

Après l’annulation de « Gilligan’s Island » en 1967, Hale a simplement continué à travailler. Bien que beaucoup ne le reconnaissent que comme le Skipper, il a refusé d’être catalogué et est devenu un incontournable de la télévision pendant plusieurs décennies.