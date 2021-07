Qu’est-il arrivé à Abiel Valenzuela Zapata, 3 ans ?

APPRENEZ l’histoire tragique d’Abiel Valenzuela Zapata, 3 ans.

Abiel a été victime d’un tragique accident dans un cabinet de dentiste, mais plongez-vous dans ce qui s’est exactement passé.

Abiel a été victime d’un tragique accident dans un cabinet de dentiste, mais plongez-vous dans ce qui s’est exactement passé

Qu’est-il arrivé à Abiel Valenzuela Zapata ?

Le garçon de 3 ans a été emmené au Tiny Teeth Pediatrics Dentistry à Wichita, Kansas, le 6 juillet 2021 pour se faire arracher les dents en raison d’une infection des gencives.

Abiel a été anesthésié pour la procédure et l’anesthésiste a déclaré qu’il se portait bien pendant les 30 premières minutes.

Selon le service de police de Wichita, environ 20 minutes plus tard, sa joue a commencé à enfler et son pouls a ralenti.

Le rapport montre qu’Abiel a reçu « quelque chose », mais ces détails ont ensuite été expurgés et lorsque son pouls s’est arrêté, le personnel a commencé la RCR.

Abiel a été emmené à l’hôpital où il est décédé plus tard.

Le médecin qui a effectué la procédure a déclaré qu’il n’avait jamais vu un cas comme celui-ci, d’autant plus qu’Abiel n’avait aucune allergie connue.

Qu’a dit la mère d’Abiel à propos de la tragédie ?

Dans une publication émouvante sur Facebook, Nancy Valenzuela a demandé des réponses pour son fils.

« Mon garçon ne méritait pas de mourir, peu importe combien [people] dire que c’était probablement une réaction allergique », a-t-elle écrit dans le post.

« J’ai regardé les médecins et les infirmières pratiquer la RCR pour toujours et mon garçon n’est pas revenu vers moi. Alors oui, je veux la justice, découvrez ce qui s’est passé parce qu’il était un garçon en bonne santé. Et il y a quelqu’un à blâmer pour cela. »

Elle a dit à KSNW : « Je ne pouvais rien faire pour vous, mais je vais enquêter. » C’est ce que je lui ai dit. C’est la seule chose que je puisse faire et sensibiliser.

Un GoFundMe a été créé pour couvrir les frais funéraires et a déjà atteint plus de 17 000 $.

Que disait la déclaration du cabinet dentaire ?

Un avocat du cabinet dentaire a publié une déclaration pour présenter ses condoléances.

« La dentisterie pédiatrique Tiny Teeth est dévastée par la mort d’Abiel Valenzuela Zapata. Nous prions pour la famille pendant cette période et demandons à la communauté de le faire également. Comme la famille d’Abiel, nous aussi, nous voulons comprendre comment cette tragédie l’événement a pu se produire.

« Notre cabinet n’a jamais connu d’incident comme celui-ci, et nous n’avions aucune raison de nous attendre à ce que cette procédure soit autre chose que de la routine. Nous tenons à remercier les premiers intervenants EMS qui sont arrivés quelques minutes seulement après que nous ayons appelé le 911. Ils ont continué le Nous avions commencé les efforts de RCR et travaillé fébrilement pour sauver Abiel. »

Une offre de la police a indiqué à KSNW qu’aucune enquête criminelle n’était en cours pour le moment.