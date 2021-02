«Pouvez-vous tous discuter avec moi de ce qui se passe?» a demandé un employé de Reddit avec le nom d’écran sodypop, selon des captures d’écran de la conversation partagée avec le New York Times.

Les modérateurs, qui gèrent la gestion quotidienne de la communauté en ligne, sont au cœur de tous les tableaux Reddit. Sur une base bénévole, ils passent au crible des milliers de commentaires, empêchent les utilisateurs qui enfreignent les règles et rédigent des lignes directrices. Certains modérateurs créent également des technologies personnalisées, telles que des robots automatisés, pour aider le groupe à fonctionner plus facilement. Le nombre de modérateurs de WallStreetBets a fluctué au fil du temps, mais ces dernières semaines, il y en a eu quelques dizaines.

«C’est vraiment énorme», a déclaré Nick Cormier, 35 ans, un résident de Los Angeles qui se cache régulièrement sur WallStreetBets depuis la plupart des quatre dernières années, à propos de l’afflux de nouveaux utilisateurs et d’attention. «Le montant, même la semaine dernière, a été astronomique.»

Jeudi après-midi, WallStreetBets comptait plus de 8,5 millions de membres, dont la grande majorité s’était jointe à la suite de GameStop.

Le chaos a mis en lumière WallStreetBets, qui est sur Reddit depuis 2012 et que des millions de personnes utilisent pour échanger des conseils boursiers et discuter d’investissements spécifiques. Une fois que la manie GameStop a commencé le mois dernier, des millions d’autres ont rejoint le forum. À un moment donné, les paramètres du forum ont été définis sur privé – ce qui signifie que les messages ne pouvaient pas être consultés publiquement – car il était tellement submergé par le flot d’attention.

Le combat de WallStreetBets est la dernière tournure de la saga d’une armée en ligne d’investisseurs qui ont ébranlé Wall Street au cours des 10 derniers jours. Alimentés par des messages sur le babillard électronique, où les participants se sont encouragés à acheter les actions du détaillant de jeux vidéo GameStop, les actions de la société ont connu une course extraordinaire. La frénésie du marché a piégé les fonds spéculatifs qui avaient misé contre l’action de GameStop, une décision populiste qui a rapidement captivé l’imagination du grand public.

Reddit n’a pas immédiatement fait de commentaire.

WallStreetBets était fondée en 2012 par Jaime Rogozinski, 39 ans, consultant en technologies de l’information à Mexico.

«Je cherchais une communauté, un endroit pour que les gens parlent des métiers à haut risque sans excuse pour que les gens gagnent de l’argent à court terme avec un revenu disponible», a-t-il déclaré. TMZ le mois dernier.

Mais au début de l’année dernière, M. Rogozinski avait du mal à garder le contrôle. Il est devenu impliqué dans une controverse sur les liens avec un groupe commercial qui avait parrainé un événement pour le babillard électronique, conduisant à accusations de délit d’initié et de promotion d’actions biaisée. En avril dernier, M. Rogozinski et ses alliés de la communauté ont été évincés.

Maintenant, WallStreetBets a du mal à faire face à la publicité soudaine sur la saga GameStop.

Au cours de la semaine dernière, plusieurs modérateurs de haut niveau, qui ont le contrôle administratif du babillard électronique, se sont réunis dans une salle de chat privée sur Discord pour discuter des opportunités commerciales découlant de leur soudaine renommée.

Un modérateur a déclaré qu’il était en contact avec Ben Mezrich, auteur de livres comme « The Social Network », qui la semaine dernière a conclu des accords pour écrire un livre et aider à créer un film sur la saga GameStop, selon des captures d’écran du forum partagées avec The Fois.

«Oof nous devons aller vite je pense», a répondu un autre modérateur. «Pendant que les studios sont en compétition.»

Aucun des six modérateurs interrogés par le Times n’était disposé à donner son vrai nom, mais le Times a vérifié que les gens contrôlaient les comptes des modérateurs du conseil.

La conversation s’est enflammée après que M. Rogozinski a annoncé qu’il avait a vendu les droits de sa propre histoire dans un studio de cinéma cette semaine. M. Rogozinski n’a pas répondu aux demandes de commentaires.