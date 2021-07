Quest Diagnostics constate une augmentation des tests Covid alors que la variante delta se propage, selon le PDG

Le PDG de Quest Diagnostics, Steve Rusckowski, a déclaré jeudi à CNBC que la société constatait une augmentation des tests Covid-19 alors que la variante delta la plus contagieuse se propageait à travers le pays.

« Nous avons dit que notre activité de test Covid-19 diminuerait à mesure que nous voyions la reprise, si vous voulez, de la pandémie et elle a baissé tout au long du premier semestre », a déclaré Rusckowski sur « Closing Bell ». « Au cours des deux dernières semaines, et nous pensons que cela est lié à la variante delta, nous avons également commencé à voir une légère augmentation de ce volume de tests Covid. »

Rusckowski, qui était PDG de la société néerlandaise de technologie de la santé Philips Healthcare avant de rejoindre Quest en 2012, a déclaré que Quest utilise le séquençage de nouvelle génération pour fournir les résultats des tests Covid aux Centers for Disease Control and Prevention. La majorité des tests positifs identifiés par la société cette semaine étaient de la variante delta, a-t-il déclaré.

La souche delta hautement transmissible provoque une nouvelle augmentation des cas et des décès aux États-Unis, en particulier dans les communautés en grande partie non vaccinées. Cela a suscité des inquiétudes parmi les experts de la santé et les responsables locaux à travers le pays, dont certains ont commencé à réimposer et à conseiller les mandats de masques d’intérieur pour les personnes vaccinées et non vaccinées.

Plus de 162 millions de personnes aux États-Unis sont entièrement vaccinées – environ 49 % de la population du pays – malgré le taux de vaccins administrés quotidiennement qui continue de baisser fortement, selon un tracker CDC.

Alors que Rusckowski a noté une légère augmentation des tests Covid, le Dr Scott Gottlieb a déclaré à CNBC jeudi matin que même s’il pense que le pic actuel d’infections delta pourrait être terminé plus tôt que prévu, il est difficile à confirmer car les gens se font tester beaucoup moins fréquemment maintenant que avant que.

« Les personnes vaccinées ne se présentent pas pour des tests, et beaucoup de personnes jeunes et en bonne santé qui sont principalement infectées en ce moment ne se présentent pas non plus pour des tests », a déclaré Gottlieb, ancien chef de la Food and Drug Administration.

Alors que le système de santé américain voit les gens revenir pour des visites médicales en personne, Quest a également publié des résultats du deuxième trimestre plus élevés que prévu avec les entreprises récupérer dans ses services non-Covid, tels que les tests de dépistage du cancer, des maladies cardiovasculaires, des maladies infectieuses et de la neurologie.