Qu’est-ce qu’une Wolf Moon et quand puis-je la voir en 2023 ?

CETTE pleine lune mystique a de nombreuses significations à travers le monde, le changement, la réflexion et le surnaturel – mais où et quand pouvez-vous la voir ?

La première pleine lune de 2023 sera une lune de loup et devrait vous aider à vous connecter avec les émotions intérieures tout en améliorant la communication et la spontanéité – voici tout ce que vous devez savoir.

La lune “ Wolf ” presque pleine vue à travers la couverture nuageuse au-dessus de Sheerness dans le Kent le 5 janvier Crédit : Alamy

Pourquoi l’appelle-t-on Wolf Moon ?

Les pleines lunes se produisent lorsque la lune est située du côté opposé de la Terre au Soleil, ce qui signifie que sa face peut être entièrement éclairée.

La première pleine lune de 2023 est connue sous le nom de Wolf Moon et sa luminosité culminera le 6 janvier, lorsque la lune se trouvera directement en face du Soleil à un angle de 180 degrés.

Le nom Wolf Moon est associé aux premières tribus amérindiennes qui ont observé des loups affamés hurlant à la lune à l’extérieur de leurs camps à la même période de l’année que ce phénomène.

Les loups hurlants rôdaient à l’extérieur de leurs villages pendant les mois d’hiver pour communiquer entre eux, que ce soit un avertissement ou un signal pour guider d’autres loups vers un lieu ou une proie.

La Lune du Loup est à la pointe entre les signes du Cancer et des Gémeaux telle qu’elle apparaît à la fin de la semaine, et se produit pendant la saison astrologique du signe solaire du Capricorne.

Une combinaison du Cancer et des Gémeaux signifie que cette pleine lune vous aidera à vous connecter avec les émotions intérieures et à améliorer la communication et la spontanéité.

Quels autres noms la pleine lune de janvier a-t-elle été donnée ?

L’événement lunaire est également appelé la lune après Yule et la vieille lune.

En 2020, il a été repéré dans le ciel le 10 janvier et c’était aussi une éclipse lunaire pénombrale.

Parmi les autres pleines lunes que nous verrons en 2023, citons la lune de neige le mois prochain, une lune de ver en mars, une lune rose en avril et une lune de fleurs en mai.

Juin verra une Strawberry Moon, tandis que juillet apportera la Buck Moon et août aura deux pleines lunes, l’esturgeon et le bleu.

Septembre, octobre et novembre accueillent respectivement Harvest, Hunter’s et Beaver Moons.

Au cours du dernier mois de 2023, nous pourrons voir une lune froide.

La lune du loup se couche à Victoria Tower Castle Hill près de Huddersfield, West Yorkshire, Royaume-Uni ce matin Crédit : Mark Cosgrove/News Images

Quand est la lune du loup en 2023 ?

La lune du loup brillera le 6 janvier – bien qu’elle ait toujours l’air grande et brillante pendant deux ou trois nuits autour de cette date.

Pour repérer la lune du loup au maximum, vous devriez la chercher le 6 janvier.

Il se produira aux États-Unis à 18 h 08, heure de l’Est, selon l’US Naval Observatory.

À travers le monde, l’heure variera, mais space.com écrit : “Les observateurs des îles britanniques et du Portugal verront la lune devenir pleine à 23h08, tandis que ceux d’Europe continentale occidentale la verront à 00h08 le 1er janvier. 7.

“Les observateurs de l’heure du Pacifique verront la lune devenir pleine à 15h08 – donc le moment se produit bien avant le lever de la lune – tandis que ceux d’Asie orientale et d’Australie occidentale (Séoul et Perth, par exemple) verront la lune officiellement pleine à 7h08. suis l’heure locale.”

Au fur et à mesure qu’il augmente, il apparaît plus petit.