Qu’est-ce qu’une tumeur ? Ce que vous devez savoir sur le cancer et le diagnostic

Peu de mots sont plus redoutés d’entendre un médecin que d’apprendre qu’une tumeur a été découverte. C’est quelque chose que la plupart des gens assimilent à une maladie grave, à des désagréments et même à la mort.

Mais ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c’est que recevoir un diagnostic de tumeur et recevoir un diagnostic de cancer ne sont pas nécessairement la même chose ; et avoir une tumeur bénigne ne bouleversera pas automatiquement votre vie. « En réalité, n’importe lequel « La croissance des cellules est considérée comme une tumeur », explique le Dr Ryan Osborne, chirurgien oncologue et directeur de l’Osborne Head & Neck Institute de Los Angeles. De ce point de vue, « même un bouton ou un grain de beauté inhabituel est admissible, c’est pourquoi les médecins recommandent parfois de les faire vérifier », dit-il.

En effet, le mot « tumeur » a une racine latine qui signifie simplement « gonflement ». En gardant ces facteurs à l’esprit, il peut être utile de savoir ce qu’est une tumeur, ce qu’elle n’est pas et quand s’inquiéter.

Qu’est-ce qu’une tumeur ?

La première chose à comprendre est que les tumeurs commencent par des amas de cellules « qui commencent à se développer anormalement pour former une masse », explique le Dr Julie Gralow, médecin-chef de l’American Society of Clinical Oncology.

Cela signifie que les tumeurs « ne sont pas des mutants ou des martiens comme certains le pensent », explique Osborne. « Ce sont des cellules qui naissent chaque jour dans notre corps et qui, pour une raison quelconque, ont trouvé un moyen d’échapper au cycle normal de vie et de mort d’une cellule. » Cela permet à ce groupe de cellules de continuer à croître et à se multiplier de manière non régulée jusqu’à ce qu’elles puissent causer des problèmes.

De telles tumeurs « peuvent aller de chétives à massives – de quelques millimètres à littéralement pouces ou pieds« , déclare le Dr Scott Eggener, oncologue urologue et codirecteur de la clinique de cancer de la prostate à haut risque et avancé d’UChicago Medicine. La plus grosse tumeur connue jamais été enregistré pesait 302 livres. Il a été retiré à une femme en 1991, qui s’est complètement rétablie.

Les tumeurs peuvent être bénignes, ce qui signifie qu’elles ne sont pas cancéreuses et qu’elles sont susceptibles de se développer uniquement là où elles se trouvent sans se propager à d’autres parties du corps. « Les tumeurs bénignes sont très courantes », explique Gralow, « car la plupart d’entre nous ont des bosses et des bosses que nous pouvons voir et sentir et qui ne sont pas un cancer ». Elle dit que ces types de tumeurs ne posent généralement pas de problème, « mais parfois, si elles deviennent très volumineuses ou commencent à comprimer les vaisseaux sanguins et les nerfs, elles devront peut-être être retirées chirurgicalement ».

En revanche, les tumeurs malignes sont cancéreuses et se propagent généralement dans tout le corps, souvent dans des organes et des systèmes critiques, ce qui peut mettre la vie en danger. Bien que les tumeurs malignes soient « moins courantes que les tumeurs bénignes, elles ne sont pas rares », explique Gralow. Elle dit que les estimations actuelles montrent qu’une personne sur quatre aux États-Unis développera une tumeur cancéreuse, « avec un risque augmentant avec l’âge ».

Quelles sont les causes des tumeurs ?

La principale raison pour laquelle l’âge est un facteur contribuant à la croissance des tumeurs est le déclin de la santé immunitaire à mesure que nous vieillissons. « Vous produisez des cellules tumorales depuis le jour de votre naissance jusqu’au jour de votre mort », explique Osborne. « Mais la raison pour laquelle ces cellules ne se transforment pas réellement en tumeur est que votre système immunitaire les recherche et les détruit avant qu’elles n’aient la possibilité de se transformer en tumeur. » Cependant, cet élément de recherche et de destruction de notre système immunitaire diminue (ainsi que la plupart des autres symptômes corporels) à mesure que nous atteignons la quarantaine, la cinquantaine et au-delà, « c’est pourquoi les tumeurs et les cancers sont plus fréquents plus tard dans la vie », dit-il.

Au-delà du vieillissement, la génétique peut également jouer un rôle dans le développement des tumeurs. « De nombreuses tumeurs se forment spontanément à partir d’erreurs ou de mutations produites lors de la division de nos cellules », explique le Dr Andrea Cercek, oncologue gastro-intestinal et codirecteur du Centre des cancers colorectaux et gastro-intestinaux à apparition précoce au Memorial Sloan Kettering Cancer Center. On pense souvent que cette répartition est aléatoire, « certaines de ces erreurs ou mutations résultent d’une prédisposition héréditaire », dit-elle.

Les risques environnementaux sont également un facteur. Il a par exemple été démontré qu’une exposition prolongée au soleil et aux rayons ultraviolets entraîne parfois un mélanome, un type de tumeur généralement appelé cancer de la peau. « Le tabagisme est un autre facteur de risque de développer de nombreux cancers, notamment le cancer du poumon et les cancers de la tête et du cou », explique le Dr Marissa Barbaro, neuro-oncologue au Perlmutter Cancer Center de l’hôpital NYU Langone de Long Island.

« La plupart du temps, cependant, nous ne sommes pas en mesure d’identifier une cause claire d’une tumeur », ajoute-t-elle.

Existe-t-il un moyen de prévenir les tumeurs ?

Bien que « les tumeurs ne puissent jamais être complètement évitées », explique Osborne, il existe des moyens de réduire les risques.

D’une part, maintenir un système immunitaire fort est crucial. Cela peut être aidé en dormant suffisamment, en faisant régulièrement de l’exercice, en minimisant le stress, en adoptant une alimentation bien équilibrée avec beaucoup de fruits et de légumes et en maintenant un poids santé, dit-il.

Il est également important d’éviter les facteurs de risque associés à la croissance de tumeurs malignes. Il s’agit notamment de protéger votre peau de l’exposition au soleil, de limiter la quantité d’alcool que vous buvez et d’éviter le tabac, selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Se tenir au courant des dépistages du cancer et détecter les tumeurs malignes ou précancéreuses au début de leur croissance est également crucial. « Le dépistage du cancer consiste à examiner votre corps pour détecter un cancer avant de présenter des symptômes », note le CDC. « Faire régulièrement des tests de dépistage peut permettre de détecter précocement les cancers du sein, du col de l’utérus et colorectal (côlon), lorsque le traitement est susceptible de fonctionner le mieux. »