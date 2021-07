Qu’est-ce qu’une toux continue et que dois-je faire si je l’ai ? – Le soleil

Une toux NOUVELLE et continue, une température élevée et une perte du goût et de l’odorat sont les principaux symptômes du coronavirus.

Les experts ont déjà averti que d’autres symptômes, comme aller aux toilettes plus souvent ou un mal de tête, peuvent également être présents, il est donc important de connaître les signes.

⚠️Lire notre blog en direct sur le coronavirus pour les dernières nouvelles et mises à jour

Une toux sèche persistante est l’un des principaux symptômes du Covid-19 Crédit : Getty Images – Getty

Les membres du public ont été avertis de faire attention à une toux sèche persistante – l’un des principaux symptômes de Covid-19.

Bien qu’à mesure que le virus mute et que de nouvelles variantes arrivent, les symptômes se présentent également différemment, ce n’est donc pas seulement une toux que vous devez surveiller maintenant.

Si vous avez été vacciné et que vous avez contracté la variante Delta, le virus dominant au Royaume-Uni, les symptômes peuvent souvent ressembler à ceux du rhume – un mal de gorge, des maux de tête et un écoulement nasal.

Si vous présentez des symptômes du virus, il est impératif de passer un test.

Vous pouvez réserver un test en ligne si vous présentez des symptômes ou si quelqu’un avec qui vous vivez les a affichés.

Le gouvernement conseille de faire un test dans les cinq premiers jours après avoir présenté des symptômes.

Ici, nous vous expliquons ce symptôme principal et comment vous protéger, vous et votre famille.

Qu’est-ce qu’une toux sèche persistante ?

Une toux sèche persistante est un symptôme « classique » du coronavirus, selon le Dr Sarah Jarvis, médecin généraliste et directrice clinique de Patientaccess.com.

Elle dit qu’une toux sèche persistante est :

Nouveau pour vous (ou différent de votre toux normale si, par exemple, vous avez une « toux du fumeur ») Persistant – pas seulement parce que vous vous raclez la gorge ou parce que vous avez quelque chose de coincé dans la gorge. Il doit durer au moins une demi-journée Une toux sèche (plutôt qu’une toux « fruitée ») est plus susceptible d’être due au coronavirus, mais vous devez vous isoler, que votre toux soit sèche ou productive.

Le NHS décrit une « toux sèche » comme une toux où aucun flegme ou mucus n’est produit, ce qui est également irritant et généralement associé à une gorge qui chatouille.

Les autres symptômes

En plus d’une toux sèche persistante, les responsables de la santé affirment que les autres symptômes les plus courants d’une infection à coronavirus incluent généralement une température élevée et un essoufflement et une perte de goût et d’odeur.

Certains patients peuvent avoir des courbatures, une congestion nasale, un écoulement nasal, des maux de gorge ou de la diarrhée – mais ceux-ci sont généralement légers et commencent progressivement.

Malgré cela, développer ces symptômes ne signifie pas nécessairement que vous avez la maladie et ils sont similaires à d’autres maladies, comme le rhume ou la grippe.

Certaines personnes ne développeront pas tous ces symptômes – et certaines pourraient même ne pas présenter de symptômes du tout, selon les experts.

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), environ une personne sur six qui contracte Covid-19 tombe gravement malade et développe des difficultés respiratoires.

Les personnes âgées et celles souffrant de problèmes médicaux sous-jacents comme l’hypertension artérielle, les problèmes cardiaques ou le diabète sont les plus à risque de développer une maladie grave.

Cela peut inclure une pneumonie et un gonflement des poumons, ce qui peut rendre difficile pour les poumons le passage de l’oxygène dans la circulation sanguine, entraînant une défaillance des organes et la mort.

Une pneumonie grave peut tuer des personnes en les faisant « noyer » dans le liquide qui inonde leurs poumons.

Les personnes souffrant de fièvre, de toux et de difficultés respiratoires doivent consulter un médecin, selon l’OMS.

Des recherches ont récemment révélé que les Britanniques en surpoids sont deux fois plus susceptibles d’être tués par le virus. Les experts ont également affirmé que cela pourrait être la raison pour laquelle les Britanniques s’en sont moins bien sortis que les autres pays en ce qui concerne la gravité du virus.

Si vous ne savez pas si vous avez un coronavirus, vous pouvez visiter l’outil de vérification des coronavirus cliniquement approuvé par Patient Access ici.

À quelle vitesse les symptômes du coronavirus commencent-ils?

On pense que les symptômes apparaissent entre 2 et 11 jours.

Des recherches ont montré que la période d’incubation moyenne de Covid-19 est de 5,1 jours.

Une étude de la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health aux États-Unis a révélé que presque tous (97,5%) de ceux qui développent des symptômes semblaient le faire dans les 11,5 jours suivant l’infection.

L’Organisation mondiale de la santé montre le moyen le plus sûr de se laver les mains correctement avec ce graphique Crédit : Organisation mondiale de la santé

Comment pouvez-vous vous protéger?

La meilleure façon d’éviter d’attraper toute forme de coronavirus est de pratiquer une bonne hygiène, selon les experts de la santé.

Les patrons de la santé disent que la meilleure façon de se protéger et de protéger les autres est de se laver les mains avec de l’eau et du savon pendant le temps qu’il faut pour chanter Joyeux anniversaire deux fois.

Joyeux anniversaire prend environ 20 secondes pour chanter deux fois et serait le numéro parfait pour se laver les mains à fond.

Si le savon et l’eau ne sont pas facilement disponibles, utilisez un désinfectant pour les mains contenant au moins 60 pour cent d’alcool.

Couvrez toutes les surfaces de vos mains et frottez-les ensemble jusqu’à ce qu’elles soient sèches.

Au Royaume-Uni, les gens sont également tenus de porter des masques faciaux dans divers contextes afin d’arrêter la propagation.

Vous êtes tenu de porter un masque facial ou une couverture dans les transports en commun, dans les magasins et les supermarchés et il est également conseillé de porter des masques et des couvertures dans des espaces clos où la distanciation sociale n’est pas possible.

Les Britanniques devraient essayer de rester à deux mètres l’un de l’autre et dans des environnements tels que les pubs et les restaurants, rester à un mètre l’un de l’autre avec d’autres précautions.

Si Covid-19 se propage dans votre communauté, prenez des mesures supplémentaires pour mettre de la distance entre vous et les autres personnes – en particulier celles qui sont plus vulnérables – afin de réduire davantage votre risque d’être exposé à ce nouveau virus.

Selon une étude publiée en 2015 dans l’American Journal of Infection Control, les gens se touchent le visage plus de 20 fois par heure en moyenne.

Cependant, vous devrez faire de votre mieux pour ne pas le faire si vous voulez vous protéger du coronavirus.

C’est parce que nous touchons constamment des surfaces contaminées par des agents pathogènes telles que les poignées de porte, les téléphones et les mains courantes.

Ces agents pathogènes peuvent être ramassés par nos mains et pénétrer dans le corps par les muqueuses du visage – yeux, nez et bouche – qui agissent comme des voies vers la gorge et les poumons.

Assurez-vous également de vous couvrir la bouche et le nez avec un mouchoir lorsque vous toussez ou éternuez ou utilisez l’intérieur de votre coude.

Jetez immédiatement les mouchoirs usagés à la poubelle.

Il est difficile de savoir quand quelqu’un va tousser ou éternuer, mais si vous le pouvez, essayez d’éviter de vous tenir à moins de deux mètres d’eux.

Les gouttelettes provenant d’une toux ou d’un éternuement peuvent parcourir jusqu’à environ 2,1 m (7 pi) lorsqu’elles sont expulsées dans l’air.

Nettoyez et désinfectez quotidiennement les surfaces fréquemment touchées.

Cela comprend les tables, les poignées de porte, les interrupteurs, les plans de travail, les poignées, les bureaux, les téléphones, les claviers, les toilettes, les robinets et les éviers.