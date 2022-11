Qu’est-ce qu’une taxe furtive ? | L’indépendant

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Le chancelier Jeremy Hunt a présenté sa déclaration d’automne au Parlement exposant ses plans pour rétablir l’ordre dans les finances publiques britanniques.

M. Hunt a succédé à Kwasi Kwarteng le 14 octobre, devenant le quatrième patron du Trésor britannique depuis début juillet, après la débâcle du “mini-budget” mal conçu de son prédécesseur le 23 septembre.

Le programme radical mais non chiffré de réduction des impôts de M. Kwarteng, qui dépendait d’importants emprunts publics, promettait de générer « de la croissance, de la croissance, de la croissance », mais a plutôt effrayé les marchés internationaux, fait chuter la livre sterling, déclenché le chaos dans le secteur hypothécaire, provoqué une intervention spectaculaire du Banque d’Angleterre pour soutenir les retraites et mettre fin rapidement au poste de Premier ministre de Liz Truss, qui a à peine été vue en public depuis sa sortie humiliante de Downing Street.

Amené pour stabiliser le navire au n ° 11, M. Hunt a astucieusement reporté une annonce initialement prévue par M. Kwarteng pour Halloween pour gagner plus de temps et rendre le travail des rédacteurs de titres de tabloïds plus difficile.

Il a jeté les bases d’une nouvelle période d’austérité en soulignant les « décisions difficiles » qui lui étaient imposées et la nécessité de « faire face à la tempête » pour assurer l’avenir économique à long terme de la Grande-Bretagne tout en restant « compatissant » aux nombreux besoins des le présent.

Lorsqu’il a finalement prononcé sa déclaration au Parlement jeudi, M. Hunt a dévoilé un ensemble de hausses d’impôts d’une valeur de 24 milliards de livres sterling et de réductions de dépenses de 30 milliards de livres sterling afin de combler un énorme trou noir de financement dans les coffres du Trésor et de rassurer les marchés financiers mondiaux sur le fait que la Grande-Bretagne reste un partenaire commercial de confiance.

Son programme était prévu à l’avance pour contenir un certain nombre de “impôts furtifs” tirer des recettes supplémentaires de l’impôt sur le revenu, de l’assurance nationale, de l’épargne-pension, des droits de succession et de la TVA à long et moyen terme.

Mais qu’entend-on exactement par « taxe furtive » ?

L’expression fait simplement référence à tout prélèvement qui est appliqué de telle manière qu’il pourrait ne pas être immédiatement reconnu comme une hausse d’impôt mais qu’il a finalement le même impact.

Il est né chez les conservateurs à la fin des années 1990 en tant que ligne d’attaque utilisée pour critiquer des éléments du programme fiscal du New Labour de Tony Blair et Gordon Brown.

Par exemple, le chancelier fantôme conservateur de l’époque, Francis Maude, a accusé M. Brown en octobre 1998 d’avoir imposé “des taxes furtives… conçues pour dissimuler leur effet” plutôt que d’augmenter directement les taux de base ou supérieurs de l’impôt sur le revenu, ce que le New Labour s’était engagé à ne pas faire dans son manifeste victorieux un an plus tôt.

Dans le cas de M. Hunt, on craint que plusieurs des mesures qu’il a annoncées jeudi, telles que le gel des seuils d’imposition sur le revenu, ne constituent des impôts furtifs dans le sens où, plutôt que d’augmenter immédiatement et directement le montant que les travailleurs sont censés payer, cette décision pourrait finalement entraîner davantage de familles à revenu moyen dans des tranches d’imposition plus élevées en raison de l’inflation et des augmentations de salaire associées, ce qui signifie qu’elles finiront par payer des milliers de livres d’impôt supplémentaires au cours des prochaines années.

Alan Thomas, PDG de Simply Business, a répondu à la déclaration d’automne en mettant en garde contre «l’énorme impact» que les politiques fiscales soi-disant furtives du chancelier auraient sur les petites entreprises britanniques.

“Le gel des assurances nationales et des taux d’imposition érodera le revenu après impôt des PME à un moment où leur reprise reste dans la balance”, a-t-il déclaré.

« Couplé à la hausse des taux d’intérêt et de l’inflation, cela crée une combinaison inquiétante, surtout à l’approche d’une récession.

« De plus, l’abandon des assurances faites par le dernier gouvernement sur le soutien de l’énergie aux particuliers et aux petites entreprises laissera naturellement les propriétaires inquiets – dont beaucoup ressentent déjà la pression de la flambée des prix.

« Notre étude de plus de 1 000 petites entreprises a révélé que beaucoup s’inquiètent de leur capacité à passer l’hiver. Les petites entreprises représentent 99% de toutes les entreprises britanniques, contribuant à des billions de livres par an en chiffre d’affaires. La reprise de notre économie et de nos collectivités est directement liée à leur prospérité.

Le discours du chancelier à la Chambre des communes est suivi par l’Office for Budget Responsibility (OBR) qui livre son propre briefing sur les perspectives économiques et budgétaires de la Grande-Bretagne à 14 heures.

Avec une inflation à 11,1 %, son plus haut niveau en 41 ans, et le pays déjà plongé dans une crise du coût de la vie, Paul Johnson, directeur de l’Institute for Fiscal Studies, a averti sur BBC Radio 4 Aujourd’hui programme le jeudi matin que la morosité profonde est susceptible d’être l’humeur dominante de la journée.

“Nous avons vu la Banque d’Angleterre fournir des prévisions vraiment très misérables pour l’avenir de l’économie la semaine dernière et il ne fait aucun doute que l’OBR suivra le mouvement avec des prévisions misérables qui sont bien pires que ce qu’ils suggéraient en mars. “, a-t-il prévenu.

