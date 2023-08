Qu’est-ce qu’une taxe de destination et pourquoi davantage d’hôtels la facturent-ils ?

Et ce n’était que pour une de nos chambres – nous en avions réservé deux. Au total, les frais étaient de 240 $.

Il y avait trois frais quotidiens de près de 35 $ chacun – même si ma troisième nuit était censée être «gratuite» – plus des taxes de vente et d’occupation distinctes sur chaque frais.

Ma facture d’hôtel d’un voyage de trois nuits à New York comprenait 21 charges.

Dans une réponse écrite à CNBC, Munir Salem, le directeur de Thompson Central Park, a déclaré: « Comme de nombreux hôtels de la région, Thompson Central Park inclut des frais de destination quotidiens pour offrir aux clients des équipements, des activités et d’autres avantages que nous pensons que les clients pourront apprécier. »

Mais j’avais aussi lu que le personnel de l’hôtel y renoncerait, lorsqu’il serait pressé. Cependant, je n’ai pas eu cette chance à la fin de mon séjour à Thompson Central Park New York, un hôtel Hyatt. Le personnel de la réception a insisté pour que les frais soient payés.

J’avais lu des articles sur les « frais de pacotille » dans l’industrie hôtelière – comment ils sont souvent formulés en termes de frais de « centre de villégiature », de « destination » ou même de « service d’accueil », qu’ils sont à la hausse (surtout dans le Nord Amérique) et qu’ils ont même été mentionnés dans Discours sur l’état de l’Union du président Joe Biden cette année.

Il y a plus. Les tarifs offrent également des réductions : une heure gratuite sur une location de vélo (avec une heure payée), 6 % de réduction Le New-York Pass pour les visites touristiques, 8 % de réduction sur une visite en bus à arrêts multiples et un « accès exclusif à 20 % de réduction » sur les billets du zoo – toutes de bonnes choses, mais rien que je voulais ou que j’utiliserais.

Ce sont toutes des choses que je présumais viendraient avec ma réservation, d’autant plus que les tarifs d’entrée de gamme dépassent régulièrement 500 $ par nuit.

« C’est très lucratif », a déclaré Rafat Ali, PDG et fondateur de la société de médias de voyage Skift, à CNBC. Les estimations de la Federal Trade Commission montrent que les consommateurs ont payé environ 2 milliards de dollars en frais d’hôtel avant la pandémie, et les frais obligatoires ont augmenté depuis.

Dans l’industrie concurrentielle de l’hôtellerie de luxe – où les opérateurs s’efforcent d’obtenir des séjours sans faille et des critiques en ligne élogieuses – les hôtels payants courent le risque de laisser les clients se sentir trompés juste avant qu’ils ne franchissent la porte.

« C’est l’argument qu’ils ont avancé depuis le début, à savoir : si je n’enregistre pas de bagages, pourquoi devrais-je payer cela dans le cadre du forfait ? » il a dit. « Dans les hôtels, cela ne fonctionne pas parce que … vous ne dégroupez rien, vous ajoutez simplement cela – et il n’y a aucun moyen de vous retirer. »

En mars dernier, le Loi sur la prévention des frais indésirables a été introduite au Sénat américain pour éliminer les « frais excessifs, cachés et inutiles » et exiger que les coûts totaux soient clairement affichés « lorsqu’un prix est présenté pour la première fois à un consommateur ».

Bill Clark | Cq-roll Call, Inc. | Getty Images

L’ancienne candidate à la présidentielle et actuelle sénatrice Amy Klobuchar, D-Minn., A présenté la loi sur la transparence des frais d’hôtel au Sénat américain fin août.

Ali a déclaré que, que les projets de loi soient adoptés ou non, il pense qu’ils exercent une pression publique sur les entreprises pour qu’elles agissent – ​​de la même manière, a-t-il ajouté, que l’administration Biden a ciblé les compagnies aériennes qui facturent aux familles de s’asseoir ensemble. United, American et Frontier ont rapidement changé leurs politiques.

Le 10 août, le Le procureur général du Texas a poursuivi Booking Holdings – qui exploite des sites de réservation populaires comme Booking.com, Priceline, Agoda et Kayak – pour pratiques commerciales trompeuses, ciblant les entreprises qui annoncent un tarif et ajoutent des frais obligatoires plus tard dans le processus d’achat.

Le costume aborde cette pratique, connue sous le nom de tarification au goutte à goutte, en la qualifiant de « tactique d’appât et de changement » illégale qui conduit davantage de consommateurs à effectuer des achats soit parce qu’ils ne remarquent pas les nouveaux frais, soit parce qu’ils acceptent à contrecœur les frais sur la page de réservation finale – par réticence à recommencer le processus.

La Pennsylvanie a déposé une plainte similaire contre Marriott International Inc. En avril 2023, la chaîne hôtelière accepté de payer 225 000 $ en Pennsylvanie pour non-respect des accords convenus conditions de règlementqui exigeait que Marriott affiche clairement les tarifs des chambres et les frais obligatoires.