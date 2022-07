Qu’est-ce qu’une Super Lune ? – Le soleil

Les SUPERMOONS se produisent rarement, mais lorsqu’elles se produisent, elles créent de superbes paysages que vous ne voulez pas manquer de voir.

Mais vous vous demandez peut-être comment un tel phénomène se produit, et c’est pourquoi nous racontons ici tout ce que vous vous êtes déjà demandé sur les super lunes.

Qu’est-ce qu’une Super Lune ?

Le terme Supermoon a été défini pour la première fois en 1979 par l’astrologue Richard Nolle.

Il a expliqué que le phénomène est “une nouvelle ou pleine lune qui se produit avec la lune à ou près (à moins de 90% de) son approche la plus proche de la Terre sur une orbite donnée”.

Selon la théorie de Nolle, la lune devrait être à environ 226 000 milles de la Terre pour être considérée comme “super”.

En raison de sa proximité relativement proche de la Terre, la surface du corps céleste apparaît beaucoup plus grande lorsqu’une Super Lune se produit.

Une super lune n’est qu’une illusion

Pendant ce temps, certains décrivent ce phénomène comme une illusion de lune.

La Lune apparaît 30 % plus brillante et 14 % plus grande qu’elle ne l’est réellement et c’est une illusion à cause de l’incapacité de notre cerveau à comprendre que le ciel sous lequel nous vivons est un dôme.

Quelle est la rareté des super lunes ?

L’événement scientifique est assez rare, car il peut se produire environ tous les 14 mois lunaires ou les pleines lunes.

Au cours du dernier cycle de ce type, le 14 novembre 2016, a vu la Super Lune la plus impressionnante depuis le 26 janvier 1948.

On estime que cette super lune ne sera pas dépassée avant au moins le 25 novembre 2034.

On estime également que la super lune la plus proche de ce siècle aura lieu le 6 décembre 2052.

Quels sont les effets d’une Super Lune ?

Même si la pleine lune est parfois associée à la folie et à la folie, rien ne prouve qu’elle ait réellement un effet sur les humains.

Malgré cela, on pense qu’une super lune a un impact sur les eaux de la Terre.

Lorsqu’une pleine lune est plus proche de notre planète, les niveaux de marée sont souvent plus élevés.

Bien qu’il n’y ait aucune preuve scientifique solide, certains spécialistes de l’astrologie pensent qu’une super lune était responsable des tsunamis à Tohoku en 2011 et dans l’océan Indien en 2004.