Qu’est-ce qu’une stratégie zéro COVID et pourrait-elle être mise en œuvre en Europe?

Lorsque les pays européens ont rouvert leurs économies à l’été 2020, les responsables ont déclaré qu’il était temps d’apprendre à vivre avec le virus.

Mais un an après le début de la pandémie et avec des mesures de distanciation physique toujours en vigueur dans une grande partie du continent, certains experts se demandent si «vivre» avec le virus est encore possible et dans quelle mesure.

« Ce n’est tout simplement pas une chose favorable à vivre. C’est très virulent; c’est très transmissible et aussi la reprise économique ne sera pas pleinement réalisée si nous avons des niveaux élevés de virus en circulation », a déclaré Jay Patel, chercheur au Université d’Édimbourg.

De nombreux experts en santé publique et économistes s’accordent à dire que la fin de la première vague de la pandémie COVID-19 a été une «occasion manquée» en Europe.

Au lieu de s’orienter vers l’élimination du COVID-19, comme l’ont fait plusieurs pays de la région Asie-Pacifique, il y a eu une réouverture rapide des économies et à l’automne, le virus est revenu avec une vengeance comme une deuxième vague plus meurtrière.

Maintenant, un groupe d’universitaires et d’experts de plus en plus bruyant à travers l’Europe appelle les gouvernements à mettre en œuvre des mesures plus strictes pour essayer de réduire les taux de transmission du COVID-19 au lieu de mettre en œuvre ce qu’ils considèrent comme des demi-mesures dans l’espoir que la vaccination réduira la propagation. de la maladie.

Beaucoup disent que le lent démarrage de la vaccination dans le monde signifie que sans réduire rapidement les infections, il sera difficile de rouvrir les économies.

Et avec l’émergence de nouvelles variantes plus transmissibles, la vaccination, bien qu’outil essentiel, n’est pas forcément une panacée.

Un éditorial récent publié dans plusieurs médias européens a appelé à une «stratégie zéro COVID» et à l’utilisation du zonage, mettant en œuvre des restrictions de voyage sur les hotspots COVID-19, pour vaincre la pandémie.

Qu’est-ce qu’une stratégie zéro COVID et quels pays l’ont mise en œuvre?

C’est une stratégie pour réduire les cas de COVID-19 à des niveaux gérables dans la communauté.

«On dirait que c’est un objectif d’atteindre le zéro absolu alors qu’en réalité il s’agit plus de supprimer les cas aussi bas que possible et à des niveaux bas qui peuvent être gérés assez facilement grâce à des systèmes de support test-trace-isolat, »Dit Patel.

« Ce n’est donc pas un appel à éradiquer absolument à zéro. »

Certains experts citent l’exemple de la Nouvelle-Zélande et se demandent si les pays européens auraient pu utiliser un modèle similaire pour vaincre le COVID-19.

Le gouvernement néo-zélandais «a initialement mis en place un plan de lutte contre la pandémie de grippe» comme la plupart des pays occidentaux, mais à mi-chemin a fait un «pivot» vers un plan d’élimination du COVID, a déclaré Patel.

La stratégie contre la grippe est «principalement une approche d’atténuation» dans laquelle les pays acceptent que le virus éclate et essaient simplement «de maintenir la capacité de soins de santé dans un état gérable», ajoute-t-il.

Étant donné que le coronavirus est tellement plus mortel que la grippe, il est difficile à mettre en œuvre. Une étude française récente a révélé que le COVID-19 était jusqu’à trois fois plus mortel que la grippe.

«Il est devenu évident que si nous suivions les étapes de notre plan de lutte contre la pandémie (conçu pour la grippe), nous emprunterions la voie des autres pays en ne pouvant pas gérer l’épidémie dans nos communautés», a déclaré le Dr Ashley Bloomfield, New Zealand’s Health. directeur général, en juin.

«Nous avons donc dû changer de cap.»

Lorsque la Nouvelle-Zélande a éliminé la transmission communautaire, elle a maintenu des mesures strictes aux frontières et lorsque quatre nouveaux cas ont été découverts en août, elle a émis des mesures de distanciation physique strictes.

L’État australien de Victoria a fermé ses portes en juillet pendant quatre mois pour contrôler la propagation du COVID-19, et est récemment revenu dans un « verrouillage de disjoncteur » pendant cinq jours après que 13 cas de virus aient été trouvés liés à une épidémie d’hôtel en quarantaine.

Des mesures strictes ont permis à la Nouvelle-Zélande et à l’Australie de mettre en place des bulles de voyage entre les zones sans COVID où les passagers n’ont pas à mettre en quarantaine.

Mais certains experts disent que la plupart des réussites du COVID se situent dans des pays avec peu de frontières qui ont pu mieux contrôler les voyages vers leur pays. L’Islande, par exemple, a ramené les affaires à un chiffre à un chiffre, les pays européens ayant subi de grandes secondes vagues.

Bien que les frontières terrestres et les travailleurs transfrontaliers posent un défi en Europe, c’est une stratégie selon certains experts qui pourrait être mise en œuvre en Europe si les pays déploient un effort «agressif» pour réduire le nombre de virus.

Ceci, en combinaison avec l’identification des «zones vertes» (zones à faibles niveaux de virus) et en autorisant uniquement les déplacements vers d’autres zones vertes, signifierait que les personnes voyageant à partir de points chauds de virus ne propageront plus le coronavirus.

Que s’est-il passé en Europe après la première vague de COVID?

Les pays européens ont émis des verrous stricts pour réduire la transmission au milieu de la première vague de la pandémie, mais les mesures prises par les pays au cours de l’été ont probablement influencé les deuxièmes vagues, selon les experts.

«On a vu en été évidemment avec le tourisme et sans restrictions, ces quelques endroits en Europe qui avaient encore de fortes incidences l’ont réintroduit dans de nombreux autres endroits», explique Bary Pradelski, professeur associé d’économie au Centre national de la recherche scientifique (CNRS). En France.

Bien qu’il y ait eu des efforts pour introduire le zonage vert en France et en Espagne, les restrictions en France permettaient aux gens de voyager dans un rayon de 100 kilomètres de leur maison, ce qui était probablement trop grand, dit-il.

«Rétrospectivement, nous aurions dû opter pour l’élimination du virus», a déclaré Pradelski, qui a travaillé sur des propositions de zonage vert.

Beaucoup y voient une erreur qui a coûté cher aux pays européens, car le tourisme estival a entraîné un nombre élevé d’infections en septembre et octobre.

«Je pense que la fin de la deuxième vague à l’été de l’année dernière a été une période de complaisance en Europe en général», a déclaré Guntram Wolff, économiste et directeur du groupe de réflexion bruxellois Bruegel.

« De nombreux experts de la santé, de nombreux universitaires, même des économistes avaient averti qu’il pourrait y avoir une deuxième et une troisième vague, mais l’objectif politique à l’époque était essentiellement de faire face à la reprise. »

Les conclusions de la réunion du Conseil européen de juillet 2020 indiquent que les États membres se concentrent désormais sur la reprise, par exemple.

«Nous sortons lentement de la crise sanitaire aiguë. Si la plus grande vigilance est toujours requise sur la situation sanitaire, l’accent est désormais mis sur l’atténuation des dommages socio-économiques », a déclaré le Conseil européen dans un communiqué.

«Les décideurs ont sous-estimé le risque d’une deuxième vague et supposaient en quelque sorte que la crise sanitaire grave et aiguë était derrière nous», a déclaré Wolff.

En juin, la Commission européenne a également poussé la Commission européenne à ouvrir les frontières et à maintenir la libre circulation.

Partout en Europe, la stratégie COVID-19 a depuis été largement «réactive» à la situation.

«Nous réagissons lorsque la situation est suffisamment dégradée pour réagir», explique Antoine Flahault, directeur de l’Institut de Santé Globale de l’Université de Genève, expliquant que les pays ne se bloquent qu’au dernier moment.

« Si vous soulevez les mesures avec un niveau de circulation élevé, [the virus] recommence à circuler et … vous avez besoin de mesures de verrouillage », a-t-il ajouté.

Pradelski explique que le problème avec « le verrouillage uniquement lorsque vous avez un hotspot est que vous êtes en fait trop tard. »

Le gouvernement français a retardé l’émission de restrictions en septembre et octobre jusqu’à la fin du mois, lorsque le président Emmanuel Macron a déclaré que sans un verrouillage, les hôpitaux seraient rapidement saturés.

Pradelski dit que, à la place, les pays devraient se concentrer sur la protection des zones à faible transmission d’une réintroduction de plus de cas.

Une stratégie zéro COVID pourrait-elle vraiment être mise en œuvre dans les pays européens?

Plusieurs pays européens modifient déjà leur stratégie et s’emploient à réduire rapidement les cas à des niveaux bas tout en contrôlant les frontières.

L’Allemagne est strictement fermée depuis janvier et des responsables ont déclaré que même avec la réouverture des écoles, le verrouillage ne peut être levé tant qu’il n’y a pas eu 35 nouvelles infections pour 100 000 habitants.

Localement, il y a eu un certain intérêt pour l’établissement d’une «zone verte» au niveau de la ville également, avec la stratégie zéro COVID soutenue par le maire de Cologne, en particulier.

L’Italie a mis en place un système de zonage régional, empêchant les gens de voyager entre les régions sans raison nécessaire.

« L’Italie fait pas mal de zonage depuis deux ou trois mois. Ils ont eu la même deuxième vague que la plupart des autres pays européens et ils font un zonage par région et les restrictions de voyage sont strictes et sont appliquées … donc [the population] y adhère principalement », a déclaré Pradelski.

Certains s’attendent à ce que certains pays d’Europe réduisent considérablement le nombre de COVID, ils pourraient être en mesure de créer des bulles de voyage pour protéger les zones à faible transmission. Le Danemark, pour sa part, a réduit les cas avec la fermeture de magasins non essentiels et l’apprentissage à distance en grande partie.

Mais d’autres pays constatent que la pression des nouvelles variantes plus transmissibles du COVID-19 a empêché certaines mesures de fonctionner.

« Je dirais qu’en raison de la nouvelle variante, la stratégie française ne parvient pas à réduire sensiblement les cas », a déclaré Flahault malgré des « mesures fortes », notamment un couvre-feu de 18 heures à 6 heures et la fermeture de bars et de restaurants.

Les mesures de non-verrouillage sont parfois considérées comme politiquement plus favorables parmi les populations qui en ont assez des restrictions de distanciation constantes.

Les verrouillages ont également des conséquences importantes, de nombreuses études montrant l’impact délétère des restrictions sur la santé mentale et sur les jeunes en particulier. Les appels aux lignes d’assistance téléphonique pour la violence domestique ont également augmenté de manière significative pendant les périodes de verrouillage en Europe.

Alors que l’Angleterre a dévoilé son plan de sortir du lock-out au cours des quatre prochains mois, le Premier ministre Boris Johnson a insisté sur le fait que la « réouverture prudente » visait à éviter d’avoir à verrouiller à nouveau le comté.

Les partisans d’une stratégie zéro COVID soutiennent que ce serait un compromis pour de nombreux pays, qui, en instituant des restrictions strictes maintenant, pourraient en récolter les bénéfices plus tard avec un retour plus rapide à la normale par la suite.

Mais certains disent que pour être efficace, il faudrait que cela se fasse au niveau européen.

« Je pense que lorsque vous pensez au court terme, vous pouvez penser à la gravité du verrouillage pour être dans un compromis avec l’activité économique. Si je ferme tous les restaurants et les magasins, je prends un plus grand coup sur mon économie, » dit Wolff, le directeur de Bruegel.

« La question est de savoir quelle est la meilleure stratégie à moyen ou long terme? »