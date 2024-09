Qu’est-ce qu’une solution efficace et sans mélatonine pour améliorer la qualité du sommeil, prochain webinaire hébergé par Xtalks

La qualité globale du sommeil est un défi pour tout le monde, puisque 58 % des répondants à une enquête – contre seulement 39 % en 2019 – sont prêts à aborder la qualité du sommeil au cours des 12 prochains mois (FMCG Gurus 2023). Postez ceci

La qualité globale du sommeil est un défi pour tout le monde, puisque 58 % des personnes interrogées dans une enquête – contre seulement 39 % en 2019 – sont prêtes à aborder la qualité du sommeil au cours des 12 prochains mois (FMCG Gurus 2023). Cet objectif de vie aidera une variété d’industries, depuis la technologie du sommeil, l’Internet des objets (IoT) et les applications jusqu’aux aides au sommeil ou aux cours de méditation. En effet, le sommeil est intimement lié à de nombreux domaines de notre vie quotidienne et peut rapidement devenir un point sensible en cas de manque. Les avantages d’une bonne nuit de sommeil comprennent :

Performance cognitive (concentration, apprentissage, consolidation et rappel des informations pour une mémorisation complète)

Performance athlétique (récupération musculaire, concentration accrue)

Perte/prise de poids saine (le manque chronique de sommeil étant lié à la prise de poids)

Santé émotionnelle (manque de sommeil entraînant irritabilité, anxiété ou dépression)

Indications retardées de maladies chroniques et durée de vie globalement meilleure

Capacité à éviter les accidents (manque de sommeil entraînant une diminution du jugement et des réflexes)

Ces points sensibles ouvrent de nombreuses portes pour le positionnement des offres de santé et de nutrition. Dans l’industrie des compléments alimentaires, les principes actifs aux modes d’action variés et parfois complémentaires abondent. Leurs profils d’efficacité et de sécurité sont inégaux et peuvent rendre difficile le choix de la combinaison parfaite.

Dans ce webinaire, les participants auront un aperçu de plusieurs ingrédients célèbres dans le domaine du sommeil avant de découvrir Lactium®, un ingrédient sans mélatonine fort de dix études cliniques et de 8 consommateurs sur 10 satisfaits de l’amélioration de leur sommeil.

Les intervenants experts démontreront comment Lactium® répond au défi de la qualité du sommeil sur plusieurs marqueurs importants à la fois à travers sa toute dernière étude clinique de 2024 ainsi qu’à partir d’une sélection de résultats cliniques antérieurs.

Inscrivez-vous dès aujourd’hui à ce webinaire pour découvrir les dernières informations sur l’amélioration de la qualité du sommeil avec Lactium®, un ingrédient sans mélatonine, et comment il peut faire une différence dans la santé du sommeil.

Rejoindre Joanna Morospécialiste des essais cliniques, Inde; et Cécile Da Cunha, Global Brand Manager Ingredient, Ingredia (Arras, France), pour le webinaire en direct sur mercredi 16 octobre 2024à 10h30 HAE (16h30 CEST/EU-Central).

Pour plus d’informations ou pour vous inscrire à cet événement, visitez Repos bien mérité : quelle est une solution efficace et sans mélatonine pour améliorer la qualité du sommeil.

