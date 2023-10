Qu’est-ce qu’une Session du CIO et qui participera à la réunion de Mumbai du 15 au 17 octobre | Expliqué

La session du Comité International Olympique (CIO) reviendra en Inde après 40 ans, la réunion de Mumbai étant prévue du 15 au 17 octobre 2023. Alors, qu’est-ce qu’une session du CIO exactement ?

La session du CIO est l’organe décisionnel suprême du mouvement olympique. Il discute et décide des activités clés du mouvement olympique mondial, y compris l’adoption ou l’amendement de la Charte olympique, l’élection des membres et des responsables du CIO et l’élection de la ville hôte des Jeux olympiques. Par exemple, si le cricket a effectivement été retenu pour les Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028, l’annonce officielle sera faite lors de la session de Mumbai.

QUI FERA PARTIE DE LA SESSION ?

La session du CIO compte actuellement 99 membres votants et 43 membres honoraires. Plus de 600 membres de l’élite sportive mondiale sont attendus à Mumbai, ainsi que des médias internationaux d’environ 100 pays, représentant plus de 50 sports.

OÙ SE TIENDRA LA SÉANCE ?

La session aura lieu au Jio World Convention Center, un établissement ultramoderne de Mumbai. Situé au cœur de la ville, dans le complexe Bandra Kurla, le JWC est le plus grand centre de congrès d’Inde et a démarré ses activités début 2022. Le grand théâtre du centre culturel Nita Mukesh Ambani (NMACC) accueillera la cérémonie d’ouverture tandis que la salle d’exposition (pavillon) sera le lieu de la réunion de la session.

Cette rencontre prestigieuse devrait marquer le début d’une nouvelle ère d’engagement entre la jeunesse du pays et le mouvement olympique.

Après avoir remporté sept médailles aux derniers Jeux olympiques de Tokyo, le plus grand total de médailles jamais enregistré, y compris une toute première médaille d’or individuelle en athlétisme, et revenant des Jeux asiatiques récemment terminés avec le plus grand total de médailles jamais enregistré, l’Inde est à l’aube d’un essor émergent. en tant que puissance sportive.

La session du CIO ouvrira les portes aux partenaires internationaux pour entrer en contact avec plus d’un milliard de passionnés de sport indiens, tant au niveau local qu’au niveau élite.