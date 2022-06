Qu’est-ce qu’une récession et quand la prochaine va-t-elle commencer ?

Aux États-Unis, cependant, le National Bureau of Economic Research, une organisation à but non lucratif centenaire largement considérée comme l’arbitre des récessions et des expansions, adopte une vision plus large.

Selon le bureau, une récession est “une baisse significative de l’activité économique” qui est généralisée et dure plusieurs mois. En règle générale, cela signifie non seulement une baisse du PIB, mais également une baisse des revenus, de l’emploi, de la production industrielle et des ventes au détail.

Alors que le comité de datation du cycle économique du bureau déclare quand nous sommes en récession, cela se produit souvent bien après que la crise a déjà commencé. Les récessions sont de toutes formes et tailles. Certains sont longs, d’autres courts. Certains créent des dommages durables, tandis que d’autres sont rapidement oubliés.