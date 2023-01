Selon la plupart des indicateurs, l’économie américaine se porte bien. Bien que le premier semestre de 2022 ait commencé avec une croissance négative, un marché du travail solide et un consommateur résilient ont contribué à renverser la vapeur et à donner de l’espoir pour l’année à venir. actualités liées à l’investissement Le produit intérieur brut, qui suit la santé globale de l’économie, a augmenté plus que prévu au quatrième trimestre, et la Réserve fédérale devrait annoncer une hausse des taux plus modeste lors de la réunion politique de la semaine prochaine alors que l’inflation commence à se calmer. En savoir plus sur les finances personnelles :

Près de la moitié des Américains pensent que nous sommes déjà en récession

C’est encore le bon moment pour trouver un emploi, disent les experts en carrière

Si vous voulez un salaire plus élevé, vos chances sont peut-être meilleures maintenant Pourtant, certaines parties de l’économie, telles que le logement, la fabrication et les bénéfices des entreprises, ont montré des signes de ralentissement, et une vague de licenciements récents a alimenté les craintes qu’une récession se profile toujours. “Les économistes aux opinions bien arrêtées ne manquent pas”, a déclaré Tomas Philipson, professeur d’études sur les politiques publiques à l’Université de Chicago et ancien président par intérim du Conseil des conseillers économiques de la Maison Blanche. “Il y a beaucoup de pénurie d’économistes avec la bonne opinion.”

Une « récession continue » est peut-être déjà en cours

Plutôt qu’une contraction brutale à laquelle les Américains doivent se préparer, une “récession continue” est déjà en cours, selon Sung Won Sohn, professeur de finance et d’économie à l’Université Loyola Marymount et économiste en chef chez SS Economics. “Cela signifie que certaines parties de l’économie souffrent à tour de rôle plutôt que simultanément.” En fait, le pire est peut-être même passé, a-t-il déclaré. Une grande partie de la réaction aux décisions de la Fed s’est propagée à travers l’économie et les marchés financiers. Les entreprises ont réduit leurs stocks et supprimé des emplois dans certaines régions, et les consommateurs ont refinancé leur logement avant la hausse des taux. “Il est temps de réfléchir à une stratégie de sortie”, a déclaré Sohn.

Ce cycle a prouvé que tant de nos théories traditionnelles étaient fausses. Yiming Ma professeur adjoint de finance à la Columbia University Business School

“Les attentes concernant une récession ont été assez inexactes”, a ajouté Yiming Ma, professeur adjoint de finance à la Columbia University Business School. “Ce cycle a prouvé que tant de nos théories traditionnelles étaient fausses”, a déclaré Ma. En fait, cela pourrait être l’atterrissage en douceur que les responsables de la Fed visaient après avoir relevé de manière agressive les taux d’intérêt pour maîtriser l’inflation, a-t-elle ajouté.

Ce que cela signifie pour les consommateurs

Mais quelle que soit la situation économique du pays, de nombreux Américains se débattent face aux prix exorbitants des articles de tous les jours, tels que les œufs, et la plupart ont épuisé leurs économies et s’appuient désormais sur les cartes de crédit pour joindre les deux bouts. Plusieurs rapports montrent que le bien-être financier se détériore dans l’ensemble. “Pour les consommateurs, il y a beaucoup d’incertitude”, a déclaré Philipson. Pour l’instant, l’accent devrait être mis sur le maintien des revenus et sur l’évitement des dettes à taux d’intérêt élevé, a-t-il ajouté. “Ne prévoyez pas de dépenses futures majeures”, a-t-il déclaré. “Personne ne sait où va cette économie.”

Comment préparer vos finances pour une récession continue