Qu’est-ce qu’une pleine lune du maïs ? D’où vient le nom de la pleine lune de septembre, quand peut-on la voir ?

La pleine lune de septembre sera la dernière de l’été.

Voici les détails.

Quand aura lieu la prochaine pleine lune ?

La prochaine pleine lune, une lune des moissons, sera visible le 17 septembre à 22h34, selon HeureetDate.com.

Avant la pleine lune, le premier quartier de lune apparaîtra le 11 septembre à 2h06, suivi du dernier quartier de lune le 24 septembre à 14h50. La nouvelle lune a eu lieu le 2 septembre à 21h56, selon le Almanach.

Qu’est-ce qu’une lune du maïs ? Qu’est-ce qu’une lune des moissons ?

En septembre, la pleine lune est connue sous le nom de lune du maïs et provient des tribus amérindiennes qui récoltent le maïs à cette époque. La lune du maïs est également connue sous le nom de « lune d’automne », « lune des feuilles qui tombent », « lune du vin », « lune de l’orge » et « lune des chansons » dans les cultures amérindiennes et celtiques, selon le Almanach.

La lune de septembre peut également être la lune des moissons, qui est la première pleine lune se produisant le plus près de l’équinoxe d’automne, selon le Almanach du vieux fermier.

La lune des moissons, nom donné à la lune qui se trouve le plus près de l’équinoxe de septembre vers le 22 septembre, se produit généralement en septembre, mais se produit occasionnellement en octobre environ tous les trois ans.

Le surnom de « moisson » vient du lever de la lune qui survient peu après le coucher du soleil pendant plusieurs soirées. Il en résulte une abondance de clair de lune brillant en début de soirée, ce qui a traditionnellement été une ressource utile pour les agriculteurs et les équipes qui récoltent leurs cultures d’été, selon l’Almanach du vieux fermier.

La lune des moissons de septembre est également la deuxième super lune de l’année, la deuxième de quatre consécutives, selon La NASA.

Pleine lune d’octobre

La pleine lune se couche sur Brown Deer Road à Brown Deer le mercredi 20 octobre 2021.

La pleine lune du 28 octobre est la lune du chasseur, qui doit son nom à la pratique de la chasse et de la conservation de la viande pour l’hiver à venir. Comme la lune du maïs de septembre, si la lune du chasseur se produit le plus près de l’équinoxe d’automne, elle est appelée la lune des moissons. Heure et Date.com rapports.

Les noms alternatifs pour la lune du chasseur sont la « lune du riz séchant », la « lune sanguine », la « lune de la chute des graines » et la « lune de sang » (qui n’est pas la même que la lune du chasseur). éclipse lunaire totale lune de sang qui est appelé ainsi en raison de sa teinte rougeâtre).

Cet article a été publié à l’origine dans le Delaware News Journal : Qu’est-ce que la pleine lune des moissons ? L’histoire de la pleine lune de septembre