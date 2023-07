Vous essayez d’écouter votre ami dans un restaurant bondé ou de suivre une histoire que quelqu’un raconte lors d’une fête. Le problème? Vous ne pouvez pas en distinguer la plupart.

Cela soulève des drapeaux rouges pour votre audition. Et depuis perte auditive et pollution sonore sont tous les deux à la hausse, vous savez que vous devriez vous renseigner. Vous pouvez donc planifier une visite chez un audiologiste pour faire tester votre audition. Le test revient cependant normal. L’audiologiste vous dit avec plaisir que votre audition n’est pas altérée.

Mais alors vous êtes de retour dans un environnement bruyant. Cette fois, vous savoir vous n’entendez pas bien. Vous ne perdez pas la tête. Vous avez probablement affaire à une perte auditive cachée.

Qu’est-ce que la perte auditive cachée ?

Être diagnostiqué avec une perte auditive cachée – également appelée trouble auditif caché – signifie que vous entendez bien dans des environnements calmes et à volume normal, mais que vous avez du mal une fois que le bruit de fond est introduit.

Des chercheurs du Massachusetts Eye and Ear – un centre de recherche et un hôpital d’enseignement de la Harvard Medical School – ont récemment publié une étude résumant leurs conclusions après avoir examiné plus de 100 000 dossiers de patients sur une période de 16 ans. Ils ont constaté qu’environ un sur 10 avait une perte auditive cachée. En d’autres termes, 10 % des personnes qui ont visité leur clinique d’audiologie et qui ont eu des audiogrammes normaux ont tout de même signalé des problèmes d’audition.

Il est difficile d’estimer combien de personnes ont ce problème parce que les tests auditifs que nous utilisons historiquement – écouter les tonalités dans une pièce calme – ne détectent pas les difficultés auditives liées au bruit de fond. En fait, c’est pourquoi les experts de l’audition appellent cette condition la perte auditive cachée.

Les chercheurs du Massachusetts Eye and Ear ont émis l’hypothèse que la perte auditive cachée provient d’une cause différente de celle des autres pertes auditives. Alors que la perte auditive traditionnelle survient lorsque les cellules sensorielles de votre oreille interne sont endommagées par un certain nombre de causes, le trouble auditif caché est différent. Les chercheurs pensent qu’il pourrait se développer en raison de problèmes de connectivité et de communication dans les cellules nerveuses du cerveau.

Quelle qu’en soit la cause, une surdité cachée peut rendre la vie quotidienne difficile. Examinons quelques-unes des façons dont ce trouble auditif peut vous affecter.

Westend61/Getty Images

Signes que vous avez une perte auditive cachée

Comme les National Institutes of Health signalé, les chercheurs trouvent toujours des moyens de diagnostiquer avec précision la perte auditive cachée. Il est important d’être capable de reconnaître les signes de cette maladie chez vous-même ou chez vos proches.

Certains des principaux symptômes comprennent:

Réussir un test auditif mais avoir du mal à entendre dans des environnements bruyants.

Faire semblant d’entendre ou abandonner les conversations suivantes lorsqu’il y a beaucoup de bruit de fond.

Éviter certaines situations dont vous savez qu’elles seront bruyantes.

Luttant pour se concentrer une fois que le bruit de fond atteint un certain volume.

Entendre les gens de manière incorrecte lorsque vous n’êtes pas dans un environnement calme.

En fin de compte, les symptômes cachés de la perte auditive ne se présentent que lorsqu’il y a d’autres bruits en compétition pour attirer votre attention. Par exemple, vous pourriez avoir du mal à entendre un collègue dans votre bureau occupé ou un ami vous raconter une histoire lors d’un événement social.

Johner Images/Getty Images

Obtenir un traitement

Si vous pensez avoir une perte auditive cachée, parlez-en à votre médecin et à un audiologiste. Si vous passez et réussissez un test auditif, expliquez-leur que vous pensez avoir un trouble auditif caché. D’autres tests peuvent aider à l’identifier, y compris des tests qui consistent à essayer de reconnaître des mots dans un bruit de fond (souvent appelé test de parole dans le bruit).

L’audiologiste devrait être en mesure de vous aider à développer des outils et des stratégies pour améliorer votre capacité à entendre et à comprendre les autres. Généralement, cela ne signifie pas utiliser des aides auditives de manière traditionnelle, car elles amplifient tous les sons, pas seulement la personne que vous voulez entendre. Cependant, la nouvelle technologie permet à certains modèles de filtrer les bruits de fond ou amplifier les sons de certaines directions et pas d’autres, ce qui peut être utile pour cette condition.

Certaines techniques que vous pouvez essayer incluent :

Demander aux gens de parler plus lentement (c’est généralement plus efficace que de leur demander de parler plus fort).

Assis ou debout directement face à la personne que vous souhaitez entendre.

Assis ou debout dans un endroit avec le bruit de fond derrière vous.

Demander à être assis dans une cabine ou dans un autre endroit bloquant le bruit lorsque vous dînez au restaurant.

Prioriser les moments et les paramètres plus calmes lorsque cela est possible.

Apprentissage de la lecture labiale.

Utiliser des sous-titres codés.

Utiliser une application sur votre téléphone pour vous donner un microphone directionnel.

Ce dernier peut être une aubaine si vous êtes vraiment aux prises avec une perte auditive cachée. Ces applications vous permettent essentiellement de transformer votre téléphone en microphone. Lorsque vous le placez près de la personne que vous essayez d’entendre, il alimente sa voix dans vos écouteurs ou vos aides auditives. Quelques applications qui donnent à votre téléphone la fonctionnalité de microphone directionnel incluent Oreille Machinequi a été développé avec un financement du NIH, et le logiciel intégré d’Apple Écoute en direct. Il existe également des aides auditives et des appareils fonctionnels dotés de cette technologie.

Les chercheurs sont à la recherche de moyens de diagnostiquer et de traiter plus efficacement la perte auditive cachée. Alors que les stratégies et les outils que nous venons de décrire devraient vous aider aujourd’hui, une solution plus efficace pourrait voir le jour à l’avenir.