Qu’est-ce qu’une nébuleuse ? | Le soleil

Les SCIENTIFIQUES ont publié une photo montrant le premier aperçu d’autres galaxies, y compris la nébuleuse mourante.

L’image a été prise par le télescope spatial James Webb de la NASA, révélant des détails jamais vus auparavant de la nébuleuse planétaire de l’anneau sud.

Le télescope spatial James Webb de la NASA a capturé des images révolutionnaires d’une nébuleuse Crédit : PA

Qu’est-ce qu’une nébuleuse ?

Le télescope spatial James Webb a pris une image d’une nébuleuse située à 2 500 années-lumière de la Terre.

Une nébuleuse se compose de poussière et de nuages ​​dans l’espace et est formée par les débris d’une étoile mourante.

Des nébuleuses – plus d’une nébuleuse – finiront par se former, créant une pépinière d’étoiles, où de nouvelles étoiles naissent de la poussière de celles qui sont mortes.

Les poussières et les gaz contenus dans une nébuleuse sont majoritairement constitués d’hélium et d’hydrogène qui commencent à s’éloigner les uns des autres, créant un centre de gravité.

Au fil du temps, la gravité attire la poussière et le gaz, faisant grossir la nébuleuse.

Au fur et à mesure qu’il grandit, la gravité devient plus forte, ce qui le fait s’effondrer sur lui-même.

Lorsque cela se produit, le nuage au centre commence à se réchauffer, créant le début du noyau d’une étoile.

Quelles photos le télescope a-t-il prises de la nébuleuse ?

De nouvelles photos publiées par la Nasa montrent un phénomène scientifique alors que la nébuleuse planétaire de l’anneau sud s’éteint.

Cependant, l’image montre non seulement la nébuleuse mourante, mais une étoile qui se forme dans la nébuleuse elle-même.

“Alors que l’étoile est en train de mourir, dans sa dernière agonie, elle commence à trembler. Elle pulse. Et à la fin, pouf, elle sort”, a déclaré aux journalistes Klaus Pontoppidan, scientifique du projet JWST au Goddard Space Flight Center de la NASA. après avoir dévoilé les images.

“Vous voyez donc ce que l’étoile a fait juste avant de créer cette nébuleuse planétaire.

“Je trouve ça fascinant parce que c’est comme des couches géologiques, et on peut voir l’histoire de ses derniers instants.”

Pourquoi les images sont-elles révolutionnaires ?

Le télescope spatial James Webb a été construit sur plus de deux décennies et a coûté 10 millions de dollars.

Il a été lancé dans l’espace le 25 décembre 2021 et a parcouru un million de kilomètres de la Terre.

Le télescope a capturé des photos révolutionnaires qui modifieront la façon dont les scientifiques regardent l’espace.

La NASA a déclaré que l’image capture une partie d’une “pépinière stellaire appelée NGC 3324 à l’angle nord-ouest de la nébuleuse Carina”, qui se trouve à environ 7 600 années-lumière de la Terre.

Les images fournies permettront aux scientifiques d’étudier la nébuleuse et d’en savoir plus sur les étoiles qui ont ou vont exploser et se reformer.

Les scientifiques utilisent les images pour en savoir plus sur les galaxies que jamais auparavant, mais le New York Times a rapporté que l’administrateur de la NASA, Bill Nelson, a déclaré que nous ne voyons qu’une infime fraction de ce qui existe.

“Si vous tenez un grain de sable sur le bout de votre doigt à bout de bras, c’est la partie de l’univers que vous voyez – juste un petit grain de l’univers”, a déclaré Nelson.