Qu’est-ce qu’une hustings ? | Le soleil

LORSQUE Boris Johnson a annoncé sa démission du Premier ministre, cela signifiait également qu’il quittait le poste de chef du Parti conservateur.

Cela signifie que le parti conservateur doit maintenant élire un nouveau chef, et dans la foulée, une campagne électorale aura lieu.

Qu’est-ce qu’une hustings ?

Une campagne électorale est un panel composé de candidats ou de partis aux élections qui discutent des politiques, puis répondent aux questions du public qui les entend.

Cela aide les électeurs à en savoir plus sur ce que les candidats ont en tête et les aide dans leurs décisions de vote.

Il existe deux types de hustings – sélectifs et non sélectifs.

Les hustings sélectifs ont tendance à influencer la décision des électeurs et peuvent être utilisés pour inciter les électeurs à vous donner leur vote.

Les candidats à la chefferie conservatrice participeront à des rafles pour débattre de leurs plans et politiques s’ils sont élus Premier ministre Crédit : AFP

D’autre part, les hustings non sélectifs ne visent pas à influencer les électeurs.

Dans ceux-ci, l’organisateur décide qui inviter et ils ont des raisons impartiales pour organiser une telle assemblée.

Dans le cas d’élections générales et par exemple pour l’élection du nouveau Premier ministre, des scrutins sélectifs sont toujours organisés.

Comment un nouveau chef du parti conservateur est-il élu ?

Lorsque le chef du parti démissionne, un nouveau concours pour un nouveau chef de parti est déclenché.

Lorsque le premier ministre décide de démissionner, il ne peut tout simplement pas quitter ses fonctions sans qu’un nouveau chef soit élu.

Il doit attendre à son poste jusqu’à ce qu’un nouveau leader soit trouvé, tout comme Theresa May l’a fait en 2019 et ce que David Cameron a fait en 2016 et maintenant ce que va faire Boris Johnson.

S’ils ne veulent pas attendre à ce poste, ils peuvent demander à la reine de nommer un nouveau Premier ministre jusqu’à ce que le parti choisisse son chef.

En 2022, les candidats à la direction des conservateurs doivent passer par deux étapes.

Le premier bénéficiera du soutien d’au moins 30 députés.

Ainsi, des candidats tels que Rishi Sunak, Liz Truss et Tom Tugendhat devront s’assurer les voix de 30 députés sur 358 le mercredi 13 juillet.

Ceux qui n’atteignent pas ce nombre sont éliminés, et ceux qui y parviennent passent à un autre scrutin le jeudi 14 juillet.

Lors du scrutin de jeudi, seul le candidat le moins bien classé sera éliminé.

Les deux meilleurs candidats seront ensuite choisis et passeront à la deuxième étape du processus – l’étape d’adhésion de masse.

Il y aura des campagnes faites tout au long de l’été puis les bulletins de vote seront envoyés aux membres en août.

Le Parti conservateur a annoncé qu’il recevrait les résultats de l’élection de son nouveau chef le 5 septembre.

Puis-je regarder les Hustings à la télévision ?

Les Hustings sont normalement diffusés sur des chaînes de télévision telles que Sky News.

Les rafles pour les élections de cette année commenceront après les votes du jeudi 14 juillet.