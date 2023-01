Qu’est-ce qu’une école publique et en quoi est-elle différente d’une école privée ? – Le soleil

DÉCIDER du cheminement de l’éducation de votre enfant peut être une décision importante pour les parents.

Des écoles publiques sont disponibles dans tout le Royaume-Uni, mais comment pouvez-vous vous assurer de choisir le bon environnement pour permettre à votre fils ou à votre fille de s’épanouir ?

La Grande-Bretagne est fière du système éducatif qu’elle offre à la population

Qu’est-ce qu’une école publique au Royaume-Uni?

Les écoles publiques sont supervisées par l’autorité locale.

Ils suivent le programme national et ont une structure salariale et des conditions rigides pour les enseignants.

Chaque enfant a droit à une place gratuite dans une école publique.

Les écoles accueillent des élèves de 5 à 18 ans.

Les parents n’ont pas besoin de payer pour une éducation scolaire publique, car ils sont financés par le gouvernement par le biais des impôts nationaux.

Mais les écoles publiques varient à travers le pays, les parents étant confrontés à différentes options pour l’éducation de leur enfant.

Les écoles publiques communautaires sont gérées par l’autorité locale et suivent le programme national.

Ils n’ont pas d’influence de groupes religieux ou d’entreprises, contrairement aux fondations et aux écoles bénévoles.

Les écoles confessionnelles suivent également le programme national mais peuvent choisir ce qu’elles enseignent dans les études religieuses.

De nombreuses écoles sont maintenant devenues des académies financées par des fonds publics, mais sont indépendantes et ont plus de contrôle sur la décision de leur propre programme.

Certaines régions du pays ont encore un processus sélectif à 11 ans, tandis que d’autres ne le font pas.

Les parents qui souhaitent que leurs enfants fréquentent un lycée verront les élèves sélectionnés par capacité.

Ils seront testés, souvent avec l’examen 11 plus, afin d’entrer.

Bien qu’ils soient sélectifs, les lycées sont également des écoles publiques car ils sont gratuits et financés par le gouvernement.

Quelle est la différence entre les écoles privées et publiques au Royaume-Uni ?

Le financement est la principale différence entre les écoles privées et publiques.

Alors que les écoles publiques sont financées par le gouvernement, les écoles privées sont financées par les frais de scolarité payés par les parents.

Il peut s’avérer beaucoup plus coûteux d’envoyer votre enfant dans une école privée, mais un avantage peut être que celles-ci ont plus accès à des aides financières et peuvent attribuer des bourses.

La taille des classes peut également être très différente, les écoles privées se concentrant sur un ratio élèves / enseignant inférieur.

Cependant, les écoles publiques peuvent souvent offrir beaucoup plus de choix de matières dans le programme.

Certains pensent que les enfants peuvent être exposés à des communautés plus diverses au sein des écoles publiques, donnant à leurs enfants une vision beaucoup plus complète du monde qui les entoure.

Vous pouvez également utiliser ici le terme écoles publiques.

Au Royaume-Uni, ce sont les écoles privées les plus exclusives avec des élèves principalement en internat sur place.

Les parents doivent payer des frais de scolarité pour que leurs enfants fréquentent une école publique.

Par exemple, Eton, Harrow et Winchester sont les écoles publiques les plus connues du pays.

Combien y a-t-il d’écoles publiques au Royaume-Uni ?

Il y a 3 473 écoles secondaires publiques en Angleterre.

Le Pays de Galles compte 1 470 écoles publiques et l’Irlande du Nord en compte 511 selon les données obtenues pour 2022.

Quelle est la meilleure école publique au Royaume-Uni ?

Les statistiques des performances scolaires ont tendance à être basées sur les performances et les résultats aux examens qui donnent aux parents toutes les informations nécessaires pour faire les bons choix pour leurs enfants.

École Henrietta Barnett

Basé à Hampstead à Londres, ce lycée pour filles se classe chaque année en tête des classements.

Elle a été nommée l’école secondaire Sunday Times de l’année en 2022 sur la base de ses performances scolaires.

Ysgol Bro Preseli

Au Pays de Galles, l’école du Pembrokeshire a atteint le titre envié de la meilleure école secondaire d’État en raison des résultats du A-Level et du GCSE.

Lycée St Mary, Magherafelt

En Irlande du Nord, St Mary’s a obtenu de loin les meilleurs taux de réussite au GCSE et au A-Level, ce qui la propulse au premier rang pour les parents qui cherchent où envoyer leurs enfants.